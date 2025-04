Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 54 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, σε ρωσική επιδρομή με πυραύλους και drones τη νύχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη στο Κίεβο, με την ουκρανική προεδρία να καταγγέλλει πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμιά άλλη «επιθυμία» παρά να συνεχίσει «να σκοτώνει» (φωτογραφία, επάνω, από Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region via Reuters).

«Το Κίεβο υφίσταται επίθεση από εχθρικούς πυραύλους», ανέφεραν αρχικά οι στρατιωτικές αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο και το Χάρκοβο

Kyiv, a city of 5,000,000 at 1am pic.twitter.com/zgYwn0aBy1 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 23, 2025

Δίνοντας συνεχώς απολογισμούς, που δεν σταματούσαν να γίνονται βαρύτεροι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για «δυο ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα» και άλλους 54 τραυματίες, ανάμεσά τους 38 που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων «έξι παιδιών».

Οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές αρχικά έκαναν λόγο για ζημιές σε δυο συνοικίες του Κιέβου και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε σε καταφύγια.

BREAKING: After Ukraine’s Unelected President REFUSED To Negotiate In Good Faith With The United States & Russia To End The War… Russia Has Just Launched A Massive Ballistic Missile & Cruise Missile Attack On Ukraine’s Capitol City Kyiv… pic.twitter.com/gohsDyJGF3 — John Basham (@JohnBasham) April 23, 2025

Δημοσιογράφοι διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων άκουσαν ισχυρές εκρήξεις και μηχανές drones στους αιθέρες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Είδαν εξάλλου πολίτες να βρίσκουν καταφύγιο στο υπόγειο πολυκατοικίας καθώς ηχούσαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

Bad attack on civilians in Kyiv. I’ll add media when I stop shaking. Video is just a small part. Without our air defense, this would’ve been a mass murder.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/cE9hs7bMzd — Victoria (@victoriaslog) April 23, 2025

Η προηγούμενη ρωσική πυραυλική επιδρομή στο Κίεβο είχε γίνει στην αρχή του τρέχοντα μήνα.

Στο Χάρκοβο

Παράλληλα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο επίσης μέσω Telegram για πλήγματα της Ρωσίας με επτά πυραύλους και drones, χωρίς πάντως ν’ αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.

Σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, ο Αντρίι Γέρμακ, γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας, κατήγγειλε πως ο ρώσος πρόεδρος «Πούτιν δεν δείχνει παρά μόνο την επιθυμία (του) να σκοτώνει».

Αξίωσε να «παύσει πυρ» και «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων να σταματήσουν».

Le alarm was too late in Kharkiv. The missiles had already impacted pic.twitter.com/WHUJQdzWVB — VolgaLad (@cym27s) April 23, 2025

Η επιδρομή εξαπολύθηκε ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε στην Ουάσιγκτον πως είναι «πολύ κοντά» η επίτευξη «συμφωνίας» ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος που άρχισε το 2022 και μερικές ώρες αφού καταφέρθηκε εναντίον του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «εμπρηστικό» σχόλιό του για την Κριμαία, χερσόνησο που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζει η ουκρανική κυβέρνηση ούτε το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ