Οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου κήρυξαν τη νύχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη συναγερμό καθώς βρίσκεται σ’ εξέλιξη «επίθεση» της Ρωσίας με «πυραύλους» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Ακούστηκαν πολλές εκρήξεις και drones να ίπτανται στους αιθέρες

Kyiv, a city of 5,000,000 at 1am pic.twitter.com/zgYwn0aBy1 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 23, 2025

Δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ειδήσεων άκουσαν πολλές εκρήξεις και drones να ίπτανται στους αιθέρες της πόλης.

Bad attack on civilians in Kyiv. I’ll add media when I stop shaking. Video is just a small part. Without our air defense, this would’ve been a mass murder.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/cE9hs7bMzd — Victoria (@victoriaslog) April 23, 2025

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram πως επιχειρούν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Kyiv right now ‼️

One of the Russian missiles struck near an apartment building. pic.twitter.com/SOgtuCvo6G — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 23, 2025

Πλήγματα στο Χάρκοβο

Ταυτόχρονα, ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε επίσης ότι η πόλη υφίσταται ρωσική πυραυλική επίθεση, προσθέτοντας ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Le alarm was too late in Kharkiv. The missiles had already impacted pic.twitter.com/WHUJQdzWVB — VolgaLad (@cym27s) April 23, 2025

Το Χάρκοβο γίνεται συχνά στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Πηγή: ΑΠΕ