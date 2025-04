Τουλάχιστον 21 άνθρωποι «τραυματίστηκαν» σε επιδρομή με «εχθρικούς» πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τη νύχτα χθες Τετάρτη προς σήμερα Πέμπτη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Valentyn Ogirenko).

BREAKING:

Potential mass-casualty event taking place in Kyiv right now as Russian ballistic missiles, cruise missiles and suicide drones are striking the city.

Reports of several residential buildings hit and the city’s streets being full of ambulances. pic.twitter.com/JsDyzlFhs1

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 23, 2025