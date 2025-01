Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα των τελευταίων ωρών στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του θύλακα Μαχμούντ Μπασάλ στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν σπίτι στη συνοικία Ζεϊτούν, νότια της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας άλλους έξι, δήλωσε ο Μπασάλ. Επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, βρήκαν τον θάνατο κατά τον βομβαρδισμό σπιτιού στη Χαν Γιουνίς (νότια). Στην ίδια πόλη, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ανέφερε ο ίδιος.

Εν συνεχεία, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν καταυλισμό προσφύγων στην περιοχή Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιούνις, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τέσσερα παιδιά, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ. Λίγο μακρύτερα, ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε όχημα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες.

Στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας βρήκαν τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό. Πέντε νεκροί ήταν ο απολογισμός αεροπορικής επιδρομής στην Τζαμπάλια (βόρεια).

Ισραηλινό αεροσκάφος βομβάρδισε σπίτι στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν. Σωστικά συνεργεία αναζητούν αγνοούμενους στα χαλάσματα, διευκρίνισε ο Μπασάλ.

Massive destruction and flattening of residential buildings in Beit Hanoun were caused by Israel’s full-fledged ethnic cleansing campaign in the northern Gaza Strip for over three months, amidst detonating explosive robots and relentless attacks, turning the area into a ghost… pic.twitter.com/42Nw6WN6LV

— Quds News Network (@QudsNen) January 8, 2025