Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα πως τουλάχιστον 49 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες καθώς το Ισραήλ συνεχίζει για 15ο μήνα τα ανηλεή πλήγματα.

Με τους θανάτους αυτούς, ο συνολικός απολογισμός αυξήθηκε σε 45.854 νεκρούς, αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι 109.139 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματισθεί από την αρχή των ισραηλινών επιθέσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο μεταξύ η πείνα και το κρύο εξακολουθούν να θερίζουν τους Παλαιστίνιους. Ανώτερη αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε για ακόμα πιο καταστροφικές συνέπειες, αν το Ισραήλ πραγματοποιήσει την απειλή του να τερματίσει κάθε συνεργασία με την υπηρεσία του Οργανισμού για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA, καθώς δεν υπάρχει «plan b» και τότε θα καταστεί αδύνατη η διανομή βοήθειας.

«Κανένα από τα κτίριά μας δεν θα είναι πλέον αποσυμφορημένο ή προστατευμένο και απλά δεν θα μπορούμε να είμαστε εκεί», είπε η Λουίζ Γουότεριτζ, μετά την επιστροφή της από τη Γάζα. «Αν οι άνθρωποι δεν έχουν αλεύρι μια μέρα, ξέρουν ότι η υπηρεσία θα κάνει ό,τι μπορεί, επειδή είναι ο ξάδελφος ή ο αδελφός τους που εργάζεται στην UNRWA οπότε ξέρουν ότι η υπηρεσία προσπαθεί να βοηθήσει» πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού», τόνισε «Είχα μια γυναίκα που μου φώναζε σε απόλυτη απόγνωση και φρίκη επειδή ο γιος της σκοτώθηκε σε χτύπημα στη λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη. Η κόρη της ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι δίπλα μας, παράλυτη», περιέγραψε η Γουότεριτζ.

«Και ενώ αποφεύγεις να σκοτωθείς, πρέπει να βρεις νερό και φαγητό για την οικογένειά σου, και τώρα πρέπει να ζεσταθείς» είπε.

«I’ve had a woman scream at me in absolute despair and horror because her son was killed in the strike in the so-called humanitarian zone. Her daughter was lying on the bed next to us, paralyzed».

Our @UNWateridge describes the devastating conditions in a hospital in #Gaza to… pic.twitter.com/NicvLhCKNl

— UNRWA (@UNRWA) January 5, 2025