Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι έγιναν νέοι βομβαρδισμοί αποδιδόμενοι στις ΗΠΑ στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ισα, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων σε «20 νεκρούς και 50 τραυματίες», που παραμένει προκαταρκτικός (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Ο απολογισμός των θυμάτων της αμερικανικής επίθεσης εναντίον του πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Ισα ανέρχεται πλέον σε 20 νεκρούς», ενημέρωσε ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Πέντε εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και τραυματιοφορείς έχασαν τη ζωή τους (…) εκτελώντας το καθήκον τους», κατά την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως σκοτώθηκαν σε νέα «αμερικανική επίθεση», έπειτα από αυτή για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη, ανακοινώνοντας πως «κατέστρεψε» το λιμάνι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

BREAKING: A new wave of U.S. airstrikes on Yemen’s Ras Isa oil port has killed at least 17 workers and wounded dozens more. The strikes hit just as first responders were arriving at the scene following an earlier wave of strikes. Casualties, reported by Al Masirah citing Red… pic.twitter.com/yJ8ya5Rpt4

