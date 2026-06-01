Σημαντική είδηση:
01.06.2026 | 17:51
Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01 Ιουνίου 2026, 15:37

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στη Ζβερνέτς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που συνδέονται με το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή, προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Ο ίδιος, σε άρθρο του στο shqiptarja.com, αναφέρθηκε στο επεισόδιο κατά το οποίο διαδηλωτής φέρεται να υπέστη βίαιη μεταχείριση από ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας, ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Παράλληλα, προκάλεσε αίσθηση η δήλωσή του ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικεί ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός.

Ο πρωθυπουργός Αλβανίας απάντησε επίσης στη δήλωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το περιστατικό, κατά το οποίο ένας διαδηλωτής, που σύρθηκε από άνδρες ασφαλείας, αποδείχθηκε ότι ήταν κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών δήλωσε ότι η επισήμανση της εθνικής καταγωγής του διαδηλωτή από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν μια ενέργεια που δεν εξυπηρετεί τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους. Ο Ράμα τόνισε επίσης ότι η πράξη βίας δεν ήταν κρατική, όπως, κατά τον ίδιο, συμβαίνει με Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές, αλλά προήλθε από ομάδα ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, οι οποίοι θα υποστούν τις κυρώσεις που τους αναλογούν.

Ράμα: Ανταγωνισμός και πολιτικές στοχεύσεις πίσω από τις αντιδράσεις

Στην εκτενή του τοποθέτηση για τα γεγονότα στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα έκανε λόγο για έντονες αντιδράσεις γύρω από το επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση υπάρχουν τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πολιτικές πιέσεις που συνδέονται με τον ανταγωνισμό και τις αντιδράσεις απέναντι στην ανάπτυξη του έργου, ενώ άφησε αιχμές και για την κάλυψη που έχει λάβει το ζήτημα από μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, θέτοντας το πλαίσιο ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης γύρω από το μέλλον της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής.

«Σας έχουν εξαπατήσει εκμεταλλευόμενοι τον πατριωτισμό σας και σας έχουν μετατρέψει σε μέρος μιας παγίδας που στήνεται εναντίον αυτού του κόμματος και εναντίον μου από την πρώτη ημέρα. Οι πολιτικές επιθέσεις κατά του έργου, είτε προέρχονται από εσωτερικές δυνάμεις είτε από το μίσος απέναντι σε άλλα κράτη είτε από εξωτερικούς παράγοντες, αποσκοπούν στο να εμποδίσουν αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για ανταγωνισμό. Έχουμε εισέλθει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν. Όπως αυτό το έργο έχει στρέψει την παγκόσμια προσοχή προς την Αλβανία, έτσι θα αναβαθμίσει και τη θέση της», δήλωσε ο Ράμα.

«Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι εκεί υπάρχει ελληνικός πληθυσμός»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής. «Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι εκεί υπάρχει ένας ελληνικός πληθυσμός της ομογένειας. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, ίσως επειδή είμαι αδαής και δεν γνωρίζω πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την ελληνική πλευρά, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από την ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αποτελούσε μεν πράξη βίας, αλλά όχι κρατικής βίας.

«Ήταν μια πράξη βίας από έναν φρουρό ή μια ομάδα ιδιωτικών φρουρών. Το να κινητοποιείται το κράτος και να υπογραμμίζει την εθνικότητα του διαδηλωτή είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν εξυπηρετεί τις σχέσεις μας, οι οποίες βρίσκονται ξανά στις καλύτερες ημέρες τους», είπε.

Ακίνητα
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 27.05.26

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο διαμηνύει η Αθήνα
Διπλωματία 20.05.26

Το τελικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα περιμένει η Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθεί, ενώ στο θέμα του ουκρανικού drone, σημειώνεται πως όταν υπάρξει πόρισμα θα γίνουν και τα απαραίτητα διαβήματα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

