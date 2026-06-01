Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στη Ζβερνέτς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που συνδέονται με το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή, προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Ο ίδιος, σε άρθρο του στο shqiptarja.com, αναφέρθηκε στο επεισόδιο κατά το οποίο διαδηλωτής φέρεται να υπέστη βίαιη μεταχείριση από ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας, ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Παράλληλα, προκάλεσε αίσθηση η δήλωσή του ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικεί ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός.

Ο πρωθυπουργός Αλβανίας απάντησε επίσης στη δήλωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το περιστατικό, κατά το οποίο ένας διαδηλωτής, που σύρθηκε από άνδρες ασφαλείας, αποδείχθηκε ότι ήταν κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών δήλωσε ότι η επισήμανση της εθνικής καταγωγής του διαδηλωτή από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν μια ενέργεια που δεν εξυπηρετεί τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους. Ο Ράμα τόνισε επίσης ότι η πράξη βίας δεν ήταν κρατική, όπως, κατά τον ίδιο, συμβαίνει με Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές, αλλά προήλθε από ομάδα ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, οι οποίοι θα υποστούν τις κυρώσεις που τους αναλογούν.

Ράμα: Ανταγωνισμός και πολιτικές στοχεύσεις πίσω από τις αντιδράσεις

Στην εκτενή του τοποθέτηση για τα γεγονότα στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα έκανε λόγο για έντονες αντιδράσεις γύρω από το επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση υπάρχουν τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πολιτικές πιέσεις που συνδέονται με τον ανταγωνισμό και τις αντιδράσεις απέναντι στην ανάπτυξη του έργου, ενώ άφησε αιχμές και για την κάλυψη που έχει λάβει το ζήτημα από μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, θέτοντας το πλαίσιο ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης γύρω από το μέλλον της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής.

«Σας έχουν εξαπατήσει εκμεταλλευόμενοι τον πατριωτισμό σας και σας έχουν μετατρέψει σε μέρος μιας παγίδας που στήνεται εναντίον αυτού του κόμματος και εναντίον μου από την πρώτη ημέρα. Οι πολιτικές επιθέσεις κατά του έργου, είτε προέρχονται από εσωτερικές δυνάμεις είτε από το μίσος απέναντι σε άλλα κράτη είτε από εξωτερικούς παράγοντες, αποσκοπούν στο να εμποδίσουν αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για ανταγωνισμό. Έχουμε εισέλθει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν. Όπως αυτό το έργο έχει στρέψει την παγκόσμια προσοχή προς την Αλβανία, έτσι θα αναβαθμίσει και τη θέση της», δήλωσε ο Ράμα.

«Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι εκεί υπάρχει ελληνικός πληθυσμός»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής. «Για πρώτη φορά χθες άκουσα ότι εκεί υπάρχει ένας ελληνικός πληθυσμός της ομογένειας. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, ίσως επειδή είμαι αδαής και δεν γνωρίζω πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την ελληνική πλευρά, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από την ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αποτελούσε μεν πράξη βίας, αλλά όχι κρατικής βίας.

«Ήταν μια πράξη βίας από έναν φρουρό ή μια ομάδα ιδιωτικών φρουρών. Το να κινητοποιείται το κράτος και να υπογραμμίζει την εθνικότητα του διαδηλωτή είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν εξυπηρετεί τις σχέσεις μας, οι οποίες βρίσκονται ξανά στις καλύτερες ημέρες τους», είπε.