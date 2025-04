Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κινήματος ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, την ευθύνη για τους οποίους ανέλαβαν χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ, στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ισα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο βομβαρδισμός του λιμανιού Ρας Ισα από τις ΗΠΑ).

Τουλάχιστον «13 εργάτες και υπάλληλοι του πετρελαϊκού λιμανιού στη Ρας Ισα σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση»

🎥 Initial footage of the American aggression’s crime targeting the Ras Isa oil port, resulting in the martyrdom of several individuals and the injury of dozens of port workers and employees. pic.twitter.com/SwYVNfOErO https://t.co/PN5bGu8qxx — Yemen Military 🇾🇪 (@Yemenimilitary) April 17, 2025

«Δεκατρείς εργάτες και υπάλληλοι του πετρελαϊκού λιμανιού στη Ρας Ισα σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση στο λιμάνι» αυτό, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Χοντάιντα, δήλωσε ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

The American enemy’s targeting of the Ras Isa oil port is a full-fledged war crime, as the port is a civilian, not military, facility that serves all Yemenis. It will not go unpunished. — Yemen Military 🇾🇪 (@Yemenimilitary) April 17, 2025

Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Να φθαρεί η οικονομική πηγή»

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε νωρίτερα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σ’ ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X (περισσότερα εδώ).