Ο δολοφονημένος από το Ισραήλ ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα θα ταφεί μετά την πάροδο των πρώτων 60 ημερών της εκεχειρίας ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και τη λιβανέζικη οργάνωση, σύμφωνα με τον Γουαφίκ Σαφά που μίλησε σε δημοσιογράφους.

Η ενημέρωση για την ταφή του Νασράλα πραγματοποιήθηκε από τον αξιωματούχο της λιβανέζικης οργάνωσης μετά από επίσκεψη στο σημείο όπου έγινε το ισραηλινό χτύπημα στην Νταχίγιε, προπύργιο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο Νασράλα σκοτώθηκε ενώ ήταν στην αίθουσα πολεμικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Σαφά, ετοιμάζεται και η ταφή του Χασέμ Σαφιεντίν που θα διαδεχόταν τον Νασράλα, αλλά το Ισραήλ πρόλαβε να σκοτώσει και εκείνον.

«Η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο», δήλωσε ο Σαφά στους δημοσιογράφους.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία που υπέγραψαν το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ στις 27 Νοεμβρίου, οι IDF υποχρεούνται να παραχωρήσουν όλες τις θέσεις τους στον νότιο Λίβανο στoν λιβανέζικο στρατό εντός 60 ημερών.

Όμως, αξιωματούχοι του λιβανέζικου στρατού θεωρούν με βάση όσα έχουν δει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να παρατείνει την παρουσία του στον Λίβανο για επιπλέον 30 ημέρες, ανέφερε το Σάββατο εφημερίδα που πρόσκειται στη λιβανέζικη οργάνωση, ρεπορτάζ που αναδημοσιεύουν και οι Times of Israel.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι αν η Χεζμπολάχ δεν αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, τότε δεν θα υπάρχει «συμφωνία» και το Ισραήλ θα «αναγκαστεί» να δράσει.

«Το Ισραήλ ενδιαφέρεται για την εφαρμογή της συμφωνίας στο Λίβανο και θα συνεχίσει να την εφαρμόζει πλήρως και χωρίς συμβιβασμούς για να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια βάση των IDF στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο στρατός έχει στήσει μια έκθεση με όπλα που έχουν κατασχεθεί από τη Χεζμπολάχ.

