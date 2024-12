«Υποδομή» στα συρολιβανέζικα σύνορα ανακοίνωσε ότι έπληξε ο στρατός του Ισραήλ - Τι λέει για Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σήμερα πλήγματα εναντίον «υποδομής» στο πέρασμα Ζάντα, στα σύνορα Συρίας – Λιβάνου, μέσω του οποίου περνούσαν όπλα που προορίζονταν για το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ.

Τα πλήγματα αυτά σημειώνονται έναν μήνα αφού τέθηκε σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, την οποία οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε υποδομή που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων μέσω της Συρίας με προορισμό την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο πέρασμα Ζάντα», επεσήμανε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇱🇧🇮🇱 #Breaking: Israeli airstrikes targeted three locations in Qousaya, Beqaa Valley, Lebanon.

Details on casualties and damage remain unclear as tensions in the region continue to escalate.#Lebanon #Israel #MiddleEastCrisis #BeqaaValley #Qousaya https://t.co/NPupsPwCCL pic.twitter.com/aoLwK7BfFE

— Silvio do Quental (@SilviodoQuental) December 27, 2024