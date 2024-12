Για πέμπτη νύχτα τις τελευταίες οκτώ ημέρες, οι σειρήνες ήχησαν σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, εξαιτίας πυραυλικής επίθεση των Χούθι από την Υεμένη (φωτογραφία από το βίντεο του Χ, επάνω και κάτω).

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες που ήχησαν (γύρω στις 04:00 ώρα Ελλάδος σήμερα Παρασκευή) σ’ όλο το κεντρικό Ισραήλ, στέλνοντας εκατομμύρια κατοίκους σε καταφύγια στη διάρκεια της νύχτας, ενεργοποιήθηκαν εξαιτίας ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε έξω από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ και ο συναγερμός σήμανε υπό τον φόβο της πτώσης συντριμμιών, σύμφωνα με τον στρατό.

🚨Millions of Israelis are currently in shelter as Houthi terrorists in Yemen launched a missile attack, triggering sirens across Israel. pic.twitter.com/RvsSAGyvHG

