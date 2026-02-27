newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 18:16

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας που εντοπίστηκε στο Βερολίνο μετά την εξαφάνισή της στις 8 Ιανουαρίου όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογένειά της και το σπίτι της στην Πάτρα.

Πηγές λένε στο Live News πως η 16χρονη Λόρα εμφανίστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα και ανεξάρτητα» στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους στο Βερολίνο.

Πιθανότατα επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά καλώντας στην 24ωρη γραμμή και αμέσως ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στo Live News

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου λέει στο ΒΗΜΑ πως «χθες, γύρω στις 15.00, πήραμε ένα τηλεφώνημα από την τηλεφωνική γραμμή της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης για Νέους ότι το κορίτσι εμφανίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Αυτό μας καθησύχασε, γιατί γνωρίζαμε την υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε με το αεροπλάνο στη Φρανκφούρτη».

Το ανήλικο κορίτσι είχε την ευκαιρία να εξηγήσει τους λόγους που την έκαναν να εγκαταλείψει το σπίτι της στην Ελλάδα, να ταξιδέψει μόνο με αεροπλάνο στην Γερμανία και εξαφανίσει τα ίχνη της. Η κατάθεση στους αστυνομικούς έγινε στα γερμανικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας να παραμένει άγνωστο.

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας στο Live News, η 16χρονη δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η διαμονή σε κοινόβιο

Για την αστυνομία του Βερολίνου η υπόθεση κλείνει, καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στη Λόρα προσφέρθηκε στέγη σε δομή για νέους και θα παραμείνει εκεί μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Είναι καλά στην υγεία της, ενώ παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News η 16χρονη για κάποιο διάστημα φέρεται να έμενα σε χώρο μαζί με άλλους νεαρούς κάτι σαν κοινόβιο. Φαίνεται ότι αποφάσισε η ίδια να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο χώρο και έτσι χθες επικοινώνησε με την γραμμή βοήθειας για εφήβους στη Γερμανία και έτσι ενημερώθηκε η τοπική αστυνομία.

Το θρίλερ της εξαφάνισης

Πρόκειται για ένα θρίλερ που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη έφυγε από το σπίτι χωρίς ενημερώσει κανέναν. Με ένα ταξί ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα και μετά με πτήση της Lufthansa προσγειώθηκε στην Φρανκφούρτη. Κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει στην Ομόνοια να εκδίδει το αεροπορικό εισιτήριο με τους γονείς της ανήλικης να εκτιμούν πως κάποιος την καθοδηγούσε.

Η ανήλικη σήμερα πάντως βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας. Ο πατέρας ο οποίος βρισκόταν εδώ και δύο εβδομάδες στην Γερμανία επέστρεψε στην Ελλάδα με χθεσινή πτήση, ενώ η μητέρα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι τους στο Ρίο.

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί, μπορώ και τώρα να το κάνω, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει», είπε ο πατέρας της 16χρονης, τονίζοντας πως ακόμα δεν έχει μιλήσει με την κόρη του.

«Θα πρέπει να το δούμε, να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια λύση. Θα το δούμε αν θα θελήσει να μείνει εδώ στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω, με την γλώσσα και με το σχολείο… Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Στην οικογένεια όλα ήταν καλά, όλα καλά», συμπλήρωσε.

Η επόμενη ημέρα για τη Λόρα

Σε κάθε περίπτωση, ερώτημα παραμένει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην 16χρονη κοπέλα. Μπορεί οι γονείς να κάνουν το χατίρι της 16χρονης και να την διεκδικήσουν επιστρέφοντας στη Γερμανία, ή μπορεί να δεχτούν να ζήσει σε κάποια δομή ως την ενηλικίωση ή σε κάποιον συγγενή;

Ο στόχος όλων άλλωστε πρέπει να είναι ένας: να ηρεμήσει το κορίτσι.

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος, Χρήστος Περπερίδης, μίλησε στο Live News για το τι θα συμβεί εάν να 16χρονη δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της και στους γονείς της.

«Αν το παιδί όντως δεν επιθυμεί να επιστρέψει στους γονείς του, επειδή είναι ανήλικο, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα του ποιος θα πρέπει να αποφασίζει για τη ζωή του. Οπότε λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία που προβλέπεται και βάσει γερμανικού δικαίου, υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί το παιδί και να ζητήσει βοήθεια. Αν τώρα η κοινωνική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια κατά τόπον, και ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός κρίνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο το καλό του παιδιού, τότε ενδεχομένως να κινηθεί μία διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, προσωρινά τουλάχιστον, από τους γονείς.

» Πρέπει να δώσει εξηγήσεις διότι η βούληση του παιδιού δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να κρίνουμε σε ποιον θα δοθεί η γονική μέριμνα και ποιος θα πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να διερευνήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είπα, και ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός, ποιος είναι ο λόγος που το παιδί δεν θέλει να επιστρέψει στους γονείς. Αν προκύψουν ενδείξεις κακοποίησης ή αν θα προκύψουν καταστάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να τρωθεί το καλό του παιδιού, τότε θα κινηθεί η διαδικασία οικογενειακών διαφορών και ενδεχομένως και ποινική».

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει
«Ανοιχτός πόλεμος» 27.02.26

Οι φονικές μάχες στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζονται - Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το Αφγανιστάν υπόσχεται «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» - Νέες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
Βουλή 27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
