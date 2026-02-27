Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Νέα αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας που εντοπίστηκε στο Βερολίνο μετά την εξαφάνισή της στις 8 Ιανουαρίου όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογένειά της και το σπίτι της στην Πάτρα.

Πηγές λένε στο Live News πως η 16χρονη Λόρα εμφανίστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα και ανεξάρτητα» στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους στο Βερολίνο.

Πιθανότατα επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά καλώντας στην 24ωρη γραμμή και αμέσως ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στo Live News

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου λέει στο ΒΗΜΑ πως «χθες, γύρω στις 15.00, πήραμε ένα τηλεφώνημα από την τηλεφωνική γραμμή της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης για Νέους ότι το κορίτσι εμφανίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Αυτό μας καθησύχασε, γιατί γνωρίζαμε την υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε με το αεροπλάνο στη Φρανκφούρτη».

Το ανήλικο κορίτσι είχε την ευκαιρία να εξηγήσει τους λόγους που την έκαναν να εγκαταλείψει το σπίτι της στην Ελλάδα, να ταξιδέψει μόνο με αεροπλάνο στην Γερμανία και εξαφανίσει τα ίχνη της. Η κατάθεση στους αστυνομικούς έγινε στα γερμανικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας να παραμένει άγνωστο.

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας στο Live News, η 16χρονη δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η διαμονή σε κοινόβιο

Για την αστυνομία του Βερολίνου η υπόθεση κλείνει, καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στη Λόρα προσφέρθηκε στέγη σε δομή για νέους και θα παραμείνει εκεί μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Είναι καλά στην υγεία της, ενώ παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News η 16χρονη για κάποιο διάστημα φέρεται να έμενα σε χώρο μαζί με άλλους νεαρούς κάτι σαν κοινόβιο. Φαίνεται ότι αποφάσισε η ίδια να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο χώρο και έτσι χθες επικοινώνησε με την γραμμή βοήθειας για εφήβους στη Γερμανία και έτσι ενημερώθηκε η τοπική αστυνομία.

Το θρίλερ της εξαφάνισης

Πρόκειται για ένα θρίλερ που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη έφυγε από το σπίτι χωρίς ενημερώσει κανέναν. Με ένα ταξί ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα και μετά με πτήση της Lufthansa προσγειώθηκε στην Φρανκφούρτη. Κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει στην Ομόνοια να εκδίδει το αεροπορικό εισιτήριο με τους γονείς της ανήλικης να εκτιμούν πως κάποιος την καθοδηγούσε.

<br />

Η ανήλικη σήμερα πάντως βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας. Ο πατέρας ο οποίος βρισκόταν εδώ και δύο εβδομάδες στην Γερμανία επέστρεψε στην Ελλάδα με χθεσινή πτήση, ενώ η μητέρα δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι τους στο Ρίο.

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί, μπορώ και τώρα να το κάνω, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει», είπε ο πατέρας της 16χρονης, τονίζοντας πως ακόμα δεν έχει μιλήσει με την κόρη του.

«Θα πρέπει να το δούμε, να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια λύση. Θα το δούμε αν θα θελήσει να μείνει εδώ στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω, με την γλώσσα και με το σχολείο… Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Στην οικογένεια όλα ήταν καλά, όλα καλά», συμπλήρωσε.

Η επόμενη ημέρα για τη Λόρα

Σε κάθε περίπτωση, ερώτημα παραμένει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην 16χρονη κοπέλα. Μπορεί οι γονείς να κάνουν το χατίρι της 16χρονης και να την διεκδικήσουν επιστρέφοντας στη Γερμανία, ή μπορεί να δεχτούν να ζήσει σε κάποια δομή ως την ενηλικίωση ή σε κάποιον συγγενή;

Ο στόχος όλων άλλωστε πρέπει να είναι ένας: να ηρεμήσει το κορίτσι.

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος, Χρήστος Περπερίδης, μίλησε στο Live News για το τι θα συμβεί εάν να 16χρονη δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της και στους γονείς της.

«Αν το παιδί όντως δεν επιθυμεί να επιστρέψει στους γονείς του, επειδή είναι ανήλικο, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα του ποιος θα πρέπει να αποφασίζει για τη ζωή του. Οπότε λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία που προβλέπεται και βάσει γερμανικού δικαίου, υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί το παιδί και να ζητήσει βοήθεια. Αν τώρα η κοινωνική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια κατά τόπον, και ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός κρίνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο το καλό του παιδιού, τότε ενδεχομένως να κινηθεί μία διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, προσωρινά τουλάχιστον, από τους γονείς.

» Πρέπει να δώσει εξηγήσεις διότι η βούληση του παιδιού δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να κρίνουμε σε ποιον θα δοθεί η γονική μέριμνα και ποιος θα πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να διερευνήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είπα, και ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός, ποιος είναι ο λόγος που το παιδί δεν θέλει να επιστρέψει στους γονείς. Αν προκύψουν ενδείξεις κακοποίησης ή αν θα προκύψουν καταστάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να τρωθεί το καλό του παιδιού, τότε θα κινηθεί η διαδικασία οικογενειακών διαφορών και ενδεχομένως και ποινική».