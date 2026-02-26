newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο της γερμανικής αστυνομίας εντοπίστηκε η 16χρονη – Πώς θα γίνει η πρώτη επαφή με τον πατέρα της
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο της γερμανικής αστυνομίας εντοπίστηκε η 16χρονη – Πώς θα γίνει η πρώτη επαφή με τον πατέρα της

Οι γερμανικές Αρχές τον έχουν ενημερώσει τον πατέρα της, αλλά ούτε την έχει δει, ούτε της έχει μιλήσει ακόμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Η 16χρονη Λόρα, το κορίτσι που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στην Πάτρα, βρέθηκε από τη γερμανική αστυνομία και οδηγείται σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο. Έχει ήδη ενημερωθεί και η ελληνική αστυνομία.

Σύμφωνα με το Star, το παιδί εντοπίστηκε σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο σε δρόμο του Βερολίνου. Τουλάχιστον αυτό έχουν πει οι Γερμανοί στους Έλληνες αστυνομικούς.

Όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για τη Λόρα που είχε εξαφανιστεί με τόσο οργανωμένο τρόπο από την Ελλάδα, πρώτο τους βήμα ήταν να δουν αν είναι καλά στην υγεία της. Εξετάστηκε και από γιατρούς. Το επόμενο βήμα ήταν να ενημερωθεί επίσημα η ΕΛ.ΑΣ. για λεπτομέρειες και να κληθεί και η οικογένεια.

Το ότι το κορίτσι βρίσκεται σε δομή υπό την προστασία του γερμανικού κράτους λέει πολλά για το πώς κρίνουν εκεί οι Αρχές τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της στην Ελλάδα.

Αρχικά, φαίνεται πως κρίνουν ότι η 16χρονη χρειάζεται προστασία μέχρι να ξεκαθαριστεί τι συμβαίνει πίσω από την εξαφάνιση. Οι αρχές θα πρέπει να δουν αν υπάρχει κακοποίηση, παραμέληση, αν υπάρχει κίνδυνος αν επιστρέψει σπίτι της. Θα γίνει κοινωνική αξιολόγηση και το τι θα πει η Λόρα στους Γερμανούς θα δρομολογήσει εξελίξεις.

Παράλληλα, στο Βερολίνο όπου βρέθηκε, δεν υπάρχει κάποιο στενό συγγενικό πρόσωπο να πάει το παιδί. Και να υπήρχε, όμως, θέλουν να βρίσκεται σε χώρο όπου δεν θα επηρεαστεί από κανέναν για τίποτα. Την έχει εξετάσει ήδη ψυχολόγος.

Ο πατέρας της Λόρας περίπου εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία. Οι γερμανικές Αρχές τον έχουν ενημερώσει, αλλά ούτε την έχει δει, ούτε της έχει μιλήσει ακόμα, και μάλιστα η πρώτη τους επαφή αναμένεται να γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Η μητέρα της βρίσκεται στην Πάτρα, στο Ρίο. O δικηγόρος της οικογένειας είπε στο Star ότι η μητέρα δεν έχει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Ελλάδα 26.02.26

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Ελλάδα 26.02.26

Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Πιθανές και οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
Ελλάδα 26.02.26

Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί

Ο ανήλικος τράβηξε με τη βία και έκλεψε αλυσίδα λαιμού από γυναίκα στον Σταθμό Μετρό «Λαρίσης» - Έφτασε τρέχοντας μέσα στο τούνελ στον Σταθμό «Μεταξουργείο» όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς

Σύνταξη
Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Ελλάδα 26.02.26

Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις

Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες

Σύνταξη
Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Συνδρομή του στρατού 26.02.26

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί - Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό

Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.

Σύνταξη
Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
Ελλάδα 26.02.26

Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω του αυτοάνοσου νοσήματος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κούβα: Έτοιμος να υποκινήσει εξέγερση ένας από τους τέσσερις αμερικανοκουβανούς που σκοτώθηκαν στο ταχύπλοο
Κόσμος 26.02.26

Κούβα: Έτοιμος να υποκινήσει εξέγερση ένας από τους τέσσερις αμερικανοκουβανούς που σκοτώθηκαν στο ταχύπλοο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων που σκοτώθηκαν στην Κούβα αφότου άνοιξαν πυρ ενάντια στο λιμενικό του νησιού, είχε σκοπό να υποκινήσει εξέγερση, σύμφωνα με φίλο του

Σύνταξη
Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτοντας ότι θα έχει επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμό των δράσεων.

Σύνταξη
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi – «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»
Με το βλέμμα στη σιλουέτα 26.02.26

Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi - «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»

Η σχεδιάστρια επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της σιλουέτας του οίκου Fendi και στη δημιουργία μιας ενιαίας γκαρνταρόμπας για άνδρες και γυναίκες, σε ένα εκπληκτικά άχρωμο ντεμπούτο. «Δεν είμαι σχεδιαστής ψυχαγωγίας», εξήγησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Ελλάδα 26.02.26

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε
Europa League 26.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν – Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο (βίντεο)
Κόσμος 26.02.26

To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν - Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο

Οι συνοριακές αψιμαχίες ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν συνεχίζονται, με μέτρο αλλά και εκατέρωθεν απώλειες ως επί το πλείστον στρατιωτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
Υποκλοπές 26.02.26

Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών «αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί
Μπάσκετ 26.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση μετά την απόφαση στη δίκη των υποκλοπών που ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση και επιτίθεται στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για αποπροσανατολισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
Γενεύη 26.02.26

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Ελλάδα 26.02.26

Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Πιθανές και οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
Συναγερμός 26.02.26

Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία

Μετά από ρωσική επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη, drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από την βάση τους στη Ρουμανία

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
Κώδικας δεοντολογίας 26.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην επιτρόπου. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες» στον Έπσταϊν.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου
Υποκλοπές 26.02.26

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Γρηγορίου.

Σύνταξη
Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα
Επικερδής επιχείρηση 26.02.26

Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα

Πτώματα μεταφέρονταν με μάσκες οξυγόνου, στρατολογούνταν ψευδομάρτυρες και κατέθεταν ψευδείς εκθέσεις ατυχήματος. H οργάνωση εκμεταλλευόταν το κυλικείο και τους αυτόματους πωλητές του νοσοκομείου.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο