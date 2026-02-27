Σε δομή ανηλίκων στη Γερμανία φιλοξενείται πλέον η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο όπου διέμενε με τους γονείς της, όταν εκείνοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Αμβούργο και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Η ανήλικη εντοπίστηκε στο Βερολίνο χθες, Πέμπτη, σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση των Γερμανών στους Έλληνες αστυνομικούς. Είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα παρακολουθείται από ψυχίατρο.

«Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στη Γερμανία, η Λόρα έχει μεταφερθεί σε δομή προστασίας ανηλίκων και από τη στιγμή εντοπίστηκε σε μια άλλη χώρα, αποφασίζει αυτή τη χώρα για το πώς θα διαχειριστούν το παιδί αυτό. Θα ενημερώσουν και τους γονείς, ενώ αναλαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega.

Στην ερώτηση αν δεδομένου ότι πρόκειται για ανήλικη, ο πατέρας θα μπορούσε να ζητήσει την έκδοση της Λόρας στην Ελλάδα, η κ. Δημογλίδου επανέλαβε ότι είναι θέμα της νομοθεσίας της άλλης χώρας.

«Tο παιδί έφυγε από την οικία του με τη θέλησή του καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει αρπαγή ή κάποιο άλλο αδίκημα» λέει η Δημογλίδου

Τα επόμενα βήματα

«Αν αυτό το περιστατικό συνέβαινε στη χώρα μας, για παράδειγμα, αποφασίζει ο εισαγγελέας ανηλίκων πώς θα διαχειριστεί το περιστατικό. Θα έπρεπε να διερευνηθεί γιατί το παιδί έφυγε από την οικία του με τη θέλησή του καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει αρπαγή ή κάποιο άλλο αδίκημα, να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό – και η οικογένεια -, που φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εκεί», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε στη συνέχεια ότι στη Γερμανία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς εκεί ένα παιδί σε ηλικία 16 ετών θεωρείται ότι μπορεί να αποφασίσει αν θα βρίσκεται στο σπίτι με τους γονείς ή όχι.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία, καθώς μετέβη εκεί μετά τον εντοπισμό στίγματος στο κινητό της τηλέφωνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026, που την έδειχνε στο Βερολίνο, προκειμένου να συνεργαστεί με την Αστυνομία. Οι γερμανικές Αρχές τον έχουν ήδη ενημερώσει για τις εξελίξεις όπως και τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες όλο αυτό το διάστημα.

Μάλιστα, εξετάζεται να συναντήσει την 16χρονη Λόρα και εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού. Προσώρας, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε τη Λόρα όλο αυτό το διάστημα.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισή της οι αστυνομικές αρχές έκλιναν προς το σενάριο ότι η 16χρονης Λόρα είχε φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα στη Γερμανία. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη – τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της – να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Η 16χρονη προέκυψε ότι, την ημέρα που έφυγε από το Ρίο, έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με γερμανικής εταιρεία για τη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της και όπως όλα δείχνουν πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της προτού μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.