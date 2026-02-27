newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 08:46

Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση

Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Σε δομή ανηλίκων στη Γερμανία φιλοξενείται πλέον η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο όπου διέμενε με τους γονείς της, όταν εκείνοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Αμβούργο και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Η ανήλικη εντοπίστηκε στο Βερολίνο χθες, Πέμπτη, σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση των Γερμανών στους Έλληνες αστυνομικούς. Είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα παρακολουθείται από ψυχίατρο.

«Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στη Γερμανία, η Λόρα έχει μεταφερθεί σε δομή προστασίας ανηλίκων και από τη στιγμή εντοπίστηκε σε μια άλλη χώρα, αποφασίζει αυτή τη χώρα για το πώς θα διαχειριστούν το παιδί αυτό. Θα ενημερώσουν και τους γονείς, ενώ αναλαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega.

Στην ερώτηση αν δεδομένου ότι πρόκειται για ανήλικη, ο πατέρας θα μπορούσε να ζητήσει την έκδοση της Λόρας στην Ελλάδα, η κ. Δημογλίδου επανέλαβε ότι είναι θέμα της νομοθεσίας της άλλης χώρας.

«Tο παιδί έφυγε από την οικία του με τη θέλησή του καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει αρπαγή ή κάποιο άλλο αδίκημα» λέει η Δημογλίδου

Τα επόμενα βήματα

«Αν αυτό το περιστατικό συνέβαινε στη χώρα μας, για παράδειγμα, αποφασίζει ο εισαγγελέας ανηλίκων πώς θα διαχειριστεί το περιστατικό. Θα έπρεπε να διερευνηθεί γιατί το παιδί έφυγε από την οικία του με τη θέλησή του καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει αρπαγή ή κάποιο άλλο αδίκημα, να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό – και η οικογένεια -, που φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εκεί», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε στη συνέχεια ότι στη Γερμανία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς εκεί ένα παιδί σε ηλικία 16 ετών θεωρείται ότι μπορεί να αποφασίσει αν θα βρίσκεται στο σπίτι με τους γονείς ή όχι.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία, καθώς μετέβη εκεί μετά τον εντοπισμό στίγματος στο κινητό της τηλέφωνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026, που την έδειχνε στο Βερολίνο, προκειμένου να συνεργαστεί με την Αστυνομία. Οι γερμανικές Αρχές τον έχουν ήδη ενημερώσει για τις εξελίξεις όπως και τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες όλο αυτό το διάστημα.

Μάλιστα, εξετάζεται να συναντήσει την 16χρονη Λόρα και εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού. Προσώρας, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε τη Λόρα όλο αυτό το διάστημα.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισή της οι αστυνομικές αρχές έκλιναν προς το σενάριο ότι η 16χρονης Λόρα είχε φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα στη Γερμανία. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη – τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της – να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Η 16χρονη προέκυψε ότι, την ημέρα που έφυγε από το Ρίο, έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με γερμανικής εταιρεία για τη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της και όπως όλα δείχνουν πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της προτού μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.

inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Ελλάδα 26.02.26

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Ελλάδα 26.02.26

Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Πιθανές και οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί
Ελλάδα 26.02.26

Επεισοδιακή ληστεία με δράστη 16χρονο στο Μετρό – Έτρεχε στις ράγες και κατάπιε τα κλοπιμαία για να μην συλληφθεί

Ο ανήλικος τράβηξε με τη βία και έκλεψε αλυσίδα λαιμού από γυναίκα στον Σταθμό Μετρό «Λαρίσης» - Έφτασε τρέχοντας μέσα στο τούνελ στον Σταθμό «Μεταξουργείο» όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27.02.26

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Σύνταξη
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
