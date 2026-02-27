sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Άλλα Αθλήματα 27 Φεβρουαρίου 2026, 18:07

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Spotlight

Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια σπουδαίας καριέρας στην καλλιτεχνική κολύμβηση, εκπροσωπώντας την Αυστρία, οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή αποφάσισαν να γυρίσουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και πλέον θα αγωνίζονται με τα Γαλανόλευκα!

Τα τρία κορίτσια γεννήθηκαν στο Βόλο το 1997, είναι 28 ετών σήμερα και πρόκειται για τις Αννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και Βασιλική εκπροσώπησαν την Ελλάδα στις μικρές ηλικίες, αλλά και στην κατηγορία γυναικών (συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό του 2012), όμως στη συνέχεια ήρθαν σε ρήξη με την ΚΟΕ κάνοντας λόγο για για αναξιοκρατία και άδικη μεταχείριση.  Έτσι πήραν την απόφαση να μετακόμισαν στην Αυστρία, όπου πήραν την υπηκοότητα και αγωνίστηκαν επί σειρά ετών εκπροσωπώντας τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης και στην οποία χάρισαν τεράστιες διακρίσεις σε Παγκόσμια κι Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καλλιτεχνικής κολύμβησης, ενώ έχουν συμμετοχές και σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ειδικότερα η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν ως ντουέτο το χρυσό μετάλλιο στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2023 (στο ελεύθερο πρόγραμμα) και του 2025 (στο τεχνικό), δύο χρυσά μετάλλια στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 στην Πολωνία, αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο πέρυσι στο Φουντσάλ, ενώ ήταν τέταρτες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, έβδομες το 2021 στο Τόκιο και δωδέκατες το 2016 στο Ρίο.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Αλεξανδρή ειδικεύεται στο σόλο και κατέκτησε δύο χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια το 2024 στο Βελιγράδι και άλλο ένα πέρυσι στο Φουντσάλ (στο τεχνικό πρόγραμμα), ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 ήταν δεύτερη και στα δύο αγωνίσματα του σόλο.

Σε γραπτή δήλωσή τους, οι αδελφές Αλεξανδρή επισημαίνουν: «Πρώτα απ΄όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς την αυστριακή ομοσπονδία, για όσα μας πρόσφερε σε αθλητικό, οργανωτικό και ηθικό επίπεδο. Η στήριξη, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες που μας παρείχαν, συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξή μας και την προπόνησή μας. Η εμπειρία μας αυτή θα παραμείνει για πάντα ένα σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της καριέρας μας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να επιστρέψουμε στις ρίζες μας».

Ο πρόεδρος της αυστριακής ομοσπονδίας, Άρνο Πάγιεκ, καθώς και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη της, εύχονται στις αθλήτριες κάθε επιτυχία στο μέλλον: «Ευχαριστούμε την Άννα-Μαρία, την Ειρήνη και τη Βασιλική για την αφοσίωσή τους και τις συγχαίρουμε για τις μοναδικές επιτυχίες που κατέκτησαν και για λογαριασμό της Αυστρίας, των υποστηρικτών και της ομοσπονδίας κολύμβησης. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, τόσο στην αθλητική όσο και στην προσωπική τους πορεία!».\

Την επιστροφή των τριών αθλητριών στην Ελλάδα ανακοίνωσε επίσημα και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «… μετά από εντατικές προσπάθειες -που ξεκίνησαν από πέρσι- του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, και με τη βοήθεια χορηγού, οι Άννα-Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή αφήνουν την Αυστρία και θα συνεχίσουν να μετέχουν σε αγώνες με το ελληνικό εθνόσημο, με απώτερο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες».

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ δήλωσε: «Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής στην ελληνική αθλητική οικογένεια μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Πρόκειται για τρεις σπουδαίες αθλήτριες, με διεθνείς διακρίσεις και ήθος, που έχουν αποδείξει ότι ανήκουν στην κορυφή του κόσμου. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι η θέση τους είναι στην Ελλάδα και εργαστήκαμε μεθοδικά από τον περασμενο χρόνο ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με σεβασμό και ειλικρίνεια και σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή τους. Θέλω να τις ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους και να τις διαβεβαιώσω ότι η στήριξή μας θα είναι διαρκής και ουσιαστική. Η παρουσία τους ενισχύει την εθνική μας ομάδα και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, προοπτικής και υψηλών στόχων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες».

Τέλος να σημειώσουμε ότι βάσει των κανονισμών της World Aquatics, ένας αθλητής ή μία αθλήτρια μπορεί να αλλάξει αθλητική υπηκοότητα, εφόσον έχουν μεσολαβήσει δώδεκα μήνες από την τελευταία του/της εμφάνιση σε διεθνή διοργάνωση. Η τελευταία συμμετοχή των αδελφών Αλεξανδρή με την Αυστρία ήταν τον περασμένο Ιούλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει ότι -εφόσον το θελήσουν και εφόσον επιλεγούν βεβαίως-, μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα γίνει τον προσεχή Αύγουστο στο Παρίσι.

Headlines:
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Χαμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρικο: Επίθεση αγάπης στον Αργεντινό – τον γκρέμισαν στο χορτάρι (vid)

Παροξυσμός για τον Μέσι στο Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε - «Ντου» φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τον θρύλο της μπάλας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Αρχεία Έπσταϊν 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο