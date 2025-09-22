Χάλκινος ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης (pic)
Ο Παραολυμπιονίκης, Αντώνης Τσαπατάκης, κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη.
Με χρόνο 1:39.73, ο Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη.
Η επιτυχία του 37χρονου αθλητή έφερε και το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στην διοργάνωση, με την Παραολυμπιακή επιτροπή να τον συνεχάρη για τη διάκριση του.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
«Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη!
Ο σπουδαίος Έλληνας Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη, με χρόνο 1:39.73.
Με την επιτυχία του αυτή, ο Τσαπατάκης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στη διοργάνωση.
Θερμά συγχαρητήρια Αντώνη!».
- Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Ζίνι – Πόσο θα μείνει εκτός…
- Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση Ντιλικινά για την θέση του γκαρντ (pic, vids)
- Το μήνυμα του Αταμάν: «Δημιουργήσαμε ατμόσφαιρα επιπέδου NBA» (pic)
- Η πρόβλεψη του Μίτσιτς για την κατάταξη της Euroleague – Σε ποια θέση έβαλε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (vid)
- Χάλκινος ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης (pic)
- Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις