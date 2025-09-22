Χάλκινος ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης (pic)

Με χρόνο 1:39.73, ο Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη.

Η επιτυχία του 37χρονου αθλητή έφερε και το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στην διοργάνωση, με την Παραολυμπιακή επιτροπή να τον συνεχάρη για τη διάκριση του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

«Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη!

Ο σπουδαίος Έλληνας Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη, με χρόνο 1:39.73.

Με την επιτυχία του αυτή, ο Τσαπατάκης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στη διοργάνωση.

Θερμά συγχαρητήρια Αντώνη!».