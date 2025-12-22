Παλαιό Φάληρο και Ολυμπιακός πρωταθλητές στο Πανελλήνιο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμβησης

Ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου (τέσσερα κύπελλα) και ο Ολυμπιακός (δυο κύπελλα), κατέκτησαν τους ομαδικούς τίτλους-πρωταθλήματα του Πανελλήνιου Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης ανοικτής κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών (OPEN) και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών (Κ19/23) «2025-26», το οποίο διεξήχθη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη.

Ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου πρώτευσε στη Βαθμολογία Γυναικών με 479 βαθμούς, στη Γενική Βαθμολογία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών με 878,50, στην Νέων Ανδρών με 456,50 και την Νέων Γυναικών με 422β. Ο Ολυμπιακός πρώτευσε στην Γενική βαθμολογία Ανδρών-Γυναικών με 1029 βαθμούς, και στη Ανδρών με 581β.

Καλύτερος αθλητής στην κατηγορία Ανδρών αναδείχθηκε ο Απόστολος Χρήστου (53.17 στα 100μ ύπτιο) και στην Νέων Ανδρών ο Απόστολος Σίσκος (1:56.71 στα 200μ ύπτιο).

Καλύτερη αθλήτρια στην κατηγορία Γυναικών αναδείχθηκε η Άννα Ντουντουνάκη (57.58 στα 100μ πεταλούδα) και στην Νέων Γυναικών η Γεωργία Δαμασιώτη (57.78 στα 100μ πεταλούδα).

Ο προπονητής του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Παπαδάκης δήλωσε: «Ήταν μία εξαιρετική παρουσία για την ομάδα μας, ήταν ο πρώτος στόχος της χρονιάς και ήταν μία πολύ πετυχημένη διοργάνωση για εμάς καθώς κατακτήσαμε τα 4 από τα 6 κύπελλα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και αισιόδοξος για την συνέχεια. Εξαιρετική φιλοξενία και κολυμβητήριο, με τη νέα πισίνα θα είναι ακόμη καλύτερες οι συνθήκες».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Νίκος Γέμελος, τόνισε: «Σε μία πολύ νεκρή περίοδο ο Ολυμπιακός έδειξε την καλή του κατάσταση χωρίς όλες του τις συμμετοχές και τις δυνάμεις. Ένα ‘’σβηστό’’ για εμάς κύπελλο. Ο βασικός αγώνας μας είναι το πανελλήνιο του καλοκαιριού και θα είμαστε πανέτοιμοι. Μας αρέσει ο συναγωνισμός, έχουμε μάθει στον συναγωνισμό. Εμείς είμαστε ομάδα, είμαστε σε όλα τα σπορ μπροστά και θα είμαστε για πάντα. Πολύ φιλόξενη η Αλεξανδρούπολη και στις προετοιμασίες και πόσο μάλλον στους αγώνες. Ευχαριστούμε και την Περιφερειακή Επιτροπή ΑΜΘ της ΚΟΕ και ιδιαίτερα τον κ. Κούγκουλο».

Πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου

Η εκπληκτική Νικόλ Παυλοπούλου (ΑΟ Π.Φαλήρου) στην τελευταία ημέρα του Πανελλήνιου Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης στην Αλεξανδρούπολη, σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ μικτή ατομική.

Νίκησε με χρόνο 2:13.29 και βελτίωσε (για τρίτη φορά μέσα στο 2025) το δικό της ρεκόρ με 2:13.85 από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το περασμένο καλοκαίρι (27/7/2025). Παράλληλα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού αφού έπιασε το όριο που είναι 2:13.85.