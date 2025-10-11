Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα» – «Η λύση των δύο κρατών η καλύτερη για όλους»

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι σκοπεύει να είναι ο πρώτος που θα επισκεφθεί τη Γάζα, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «γλυκόπικρο» βήμα προς την ειρήνη και εκφράζοντας την ελπίδα για μακροχρόνια σταθερότητα στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Ερντογάν, μιλώντας στην συνεδρίαση της κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party) στην γενέτηρά του τη Ριζούντα, περιέγραψε την εκεχειρία ως «ανακούφιση» για τους κατοίκους της Γάζας μετά από μήνες καταστροφής.

«Στηρίζουμε πλήρως κάθε πρωτοβουλία που θα σταματήσει οριστικά τη σφαγή και τη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα εδώ και δύο χρόνια», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία ελπίζει η νέα συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη, ηρεμία και ασφάλεια στη Γάζα και στα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη.

Απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ερντογάν δήλωσε: «Πρώτα θα πάω εγώ στη Γάζα, μετά εσείς», δείχνοντας τη δέσμευσή του να ηγηθεί με το παράδειγμά του και να αναδείξει τον ενεργό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.

Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας και να σταματήσει κάθε επιθετική ενέργεια που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.

Η λύση των δύο κρατών

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

«Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο» δήλωσε.

Επαινώντας τη Χαμάς

Ο Ερντογάν επαίνεσε τη Χαμάς για τη «μάλλον συνετή στάση» που έδειξε στη συμφωνία εκεχειρίας και επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό.

«Τα χαμόγελα, έστω και γλυκόπικρα, άρχισαν να εμφανίζονται στη Γάζα μετά την καταστροφή και τη γενοκτονία. Χαιρετώ προσωπικά την Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα παράσχει τεχνική υποστήριξη και θα συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.