Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Στις εξελίξεις στη Γάζα μετά το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που προβλέπει μεταξύ άλλων επιστροφή όλων των ισραηλινών ομήρων και περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο κ. Ερντογάν έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα:
«Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί ένα εποικοδομητικό και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.
Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας.
Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη» είπε για να προσθέσει.
«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί.
Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον παλαιστινιακό λαό και ότι η λύση των δύο κρατών, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, θα τεθεί σε εφαρμογή».
