Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ο πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την επιχείρηση, με έμφαση στις τεράστιες βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit να απογειώνονται από τις ΗΠΑ, έξι αεροσκάφη που ξεκίνησαν από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι.

Το βίντεο δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο μια GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος

Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, έφτασαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, εκτόξευσαν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP σε βαθιά υπόγεια πυρηνικά κέντρα και επέστρεψαν με ασφάλεια στις βάσεις τους.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Στις 21 Ιουνίου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στις εγκαταστάσεις του Φορντό, του Νατάνζ και του Ισφαχάν, κατά τη διάρκεια ενός δώδεκα ημερών πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Τι έριξαν στο Ιράν

Τα B-2 χρησιμοποίησαν συνολικά 14 βόμβες «bunker buster», αποδεικνύοντας την ικανότητα τους να πλήττουν υπόγεια και καλά θωρακισμένα καταφύγια. Το βίντεο δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο μια GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος, μέσα από πλάνα προηγούμενων δοκιμών που αποκαλύπτουν την ισχύ και την ακρίβειά της.

Η βόμβα αυτή ζυγίζει 13.600 κιλά, μπορεί να μεταφερθεί από το B-2 Spirit και θεωρητικά τρυπά έως 60 μέτρα ενισχυμένου σκυροδέματος ή 40 μέτρα συμπαγούς βράχου, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά όπλα για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας.