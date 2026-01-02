Τραμπ για Ιράν: «Θα σώσουμε τους διαδηλωτές αν υπάρξει βία, είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι»
Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί έξι άνθρωποι στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
- Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
- Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή
Την ώρα που οι κινητοποιήσεις στο Ιράν συνεχίζονται με αφορμή την ακρίβεια, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους έξι διαδηλωτές, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να δηλώσει ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».
«Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.
Πέντε μέρες κινητοποιήσεων
Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που αναφέρονται από την έναρξη πριν πέντε ημέρες κινητοποιήσεων στο Ιράν κατά του αυξημένου κόστους ζωής.
Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα μέλος των Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Εξάλλου τριάντα άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεν είχαν αναφερθεί από τις αρχές επεισόδια στην ιρανική πρωτεύουσα.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Κυριακή από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.
Χθες Πέμπτη αναφέρθηκαν επεισόδια σε διάφορες πόλεις του Ιράν.
Προς το παρόν οι διαδηλώσεις αυτές δεν συγκρίνονται με το κίνημα που είχε συγκλονίσει το 2022 το Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής που πέθανε έπειτα από τη βίαιη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε χθες την κυβέρνησή του να λάβει μέτρα. «Από ισλαμική άποψη (…) αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.
- Σημάδια ηλικίας και άρνηση: πώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη κατάσταση της υγεία του
- Αγρότες: Το 2026 τους βρήκε στα μπλόκα – Τα βλέμματα στην κρίσιμη συνάντηση στα Μάλγαρα
- Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
- Οι φορο-υποχρεώσεις για το 2026 – Τι θα πληρώσουμε φέτος
- Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
- Η Ελλάδα στα λευκά: Υπέροχες εικόνες από την πρώτη μέρα του 2026
- Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
- Τραμπ για Ιράν: «Θα σώσουμε τους διαδηλωτές αν υπάρξει βία, είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις