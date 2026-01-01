Οι διαδηλώσεις που πυροδότησε η οικονομική κρίση στο Ιράν επεκτάθηκαν την Πέμπτη στις αγροτικές επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τουλάχιστον έξι νεκρούς να καταγράφονται μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι θάνατοι ενδέχεται να σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας πιο σκληρής αντίδρασης από το Ιράν ενάντια στις διαδηλώσεις, οι οποίες δείχνουν μειωμένη συμμετοχή στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη, αλλά έχουν επεκταθεί αλλού. Οι θάνατοι, ένας την Τετάρτη (δολοφονήθηκε νεαρός αξιωματούχος της ομάδας Μπαζίτζ) και πέντε την Πέμπτη, σημειώθηκαν σε τρεις πόλεις όπου κατοικεί κυρίως η εθνοτική ομάδα των Λουρ του Ιράν, όπως αναφέρει το NBC News.

Οι διαδηλώσεις έχουν γίνει οι μεγαλύτερες στο Ιράν από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Μάχσα Αμίνι υπό αστυνομική κράτηση πυροδότησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η πιο έντονη βία φαίνεται να έπληξε την Αζνά, μια πόλη στην επαρχία Λορεστάν του Ιράν, περίπου 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Εκεί, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν αντικείμενα να καίγονται στους δρόμους και πυροβολισμούς να αντηχούν, ενώ οι άνθρωποι φώναζαν: «Ξεδιάντροποι! Ξεδιάντροποι!».

«Ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν ξανά προς το κυβερνείο», στο Λορντεγκάν, γράφει το ιρανικό Fars.

City of Kavar, Iran. Protests continue to intensify… pic.twitter.com/oPnXeTJu6h — Yoni Michanie (@YoniMichanie) January 1, 2026

Ο Πεζεσκιάν και τοπικοί κυβερνήτες του Ιράν αντιλαμβάνονται το δίκαιο των αιτημάτων

«Οι διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει οφείλονται σε οικονομικές πιέσεις, πληθωρισμό και διακυμάνσεις του νομίσματος, και αποτελούν έκφραση ανησυχιών για τα μέσα διαβίωσης», δήλωσε ο Σαέντ Πουραλί αναπληρωτής κυβερνήτης στην επαρχία Λορεστάν. «Οι φωνές των πολιτών πρέπει να ακουστούν προσεκτικά και με τακτ, αλλά οι άνθρωποι δεν πρέπει να επιτρέψουν στις απαιτήσεις τους να εκμεταλλευτούν από άτομα που επιδιώκουν το κέρδος».

Η πολιτική κυβέρνηση του Ιράν υπό τον μεταρρυθμιστή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν προσπαθεί να δείξει ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί με τους διαδηλωτές. Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά, καθώς το ριάλ του Ιράν έχει υποτιμηθεί ραγδαία, με 1 δολάριο να κοστίζει πλέον περίπου 1,4 εκατ. ριάλ.

Εν τω μεταξύ, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ξεχωριστά την είδηση της σύλληψης επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε που χαρακτήρισε ως μοναρχικούς (σ.σ. υπέρ του εξόριστου γιου του Σάχη) και δύο άλλα που, όπως ανέφερε, είχαν σχέσεις με ομάδες με έδρα την Ευρώπη.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε επίσης ότι σε άλλη επιχείρηση οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν 100 λαθραία πιστόλια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης υπάρχει αναφορά για επιδρομή σε «εργαστήριο παρασκευής μολότοφ».