Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια στο Ιράν, με καταστολή απαντούν οι ιρανικές αρχές

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Heartbreaking 💔

Today unarmed people ran to Sina hospital in Tehran, fleeing security forces in the streets. But even hospitals are no longer safe.

Security forces stormed Hospital, fired tear gas inside, and arrested injured protesters. Be our voice. pic.twitter.com/JkeXGqwUXO — Masih Alinejad 🏳 (@AlinejadMasih) January 6, 2026

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν άνδρα ο οποίος είχε κριθεί ένοχος στη δίκη του για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το SNN (Student News Network), προσθέτοντας πως ονομαζόταν Αλί Αρντεστανί.