Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και σε πολλές άλλες πόλεις του Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.

Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ενάντια στην ακρίβεια και την υποτίμηση του ιρανικού ριάλ έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα

Οι ιρανικές αρχές απαντούν με σκληρή καταστολή στις κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει μπλακ άουτ στο ίντερνετ.

Αναλυτικότερα, οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα και έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Το Middle East Eye σημειώνει ότι οι απεργίες και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ενάντια στην ακρίβεια και την υποτίμηση του ιρανικού ριάλ έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα και είναι οι μαζικότερες κινητοποιήσεις από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022.

Δείτε βίντεο:

Αυξάνονται οι νεκροί

Το Human Rights Activist News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές – πέντε από τους οποίους ήταν παιδιά – και οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε τον θάνατο και την ταυτότητα 22 ανθρώπων, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο έξι μελών του προσωπικού ασφαλείας.

Το ίδιο μέσο έχει επαληθεύσει τη γνησιότητα βίντεο που αποτυπώνει μέλη του προσωπικού ασφαλείας του Ιράν να ανοίγουν πυρ ενάντια στους διαδηλωτές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Μαζικός ξεσηκωμός ενάντια στην ακρίβεια

Το Middle East Eye μεταδίδει δηλώσεις από διαδηλωτές.

«Σε λίγες μόνο μέρες, οι τιμές έχουν πολλαπλασιαστεί. Πώς μπορεί να είναι τόσο καταστροφικό; Πώς μπορούν οι τιμές να αυξηθούν τόσο πολύ;», αναρωτήθηκε ο Μάνι, ένας 27χρονος από τη Μασχάντ που συμμετείχε στις διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες.

«Αν αυτή η χώρα είχε υπεύθυνους ηγέτες, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι», πρόσθεσε.

Η αύξηση των τιμών είναι ραγδαία.

Στην Τεχεράνη, η 55χρονη Μαριάμ δήλωσε ότι πρόσφατα ανέβαλε την αγορά ηλιέλαιου λόγω του κόστους του.

«Τρεις μέρες αργότερα, η τιμή είχε υπερδιπλασιαστεί», είπε. «Μήπως το εισόδημά μου διπλασιάστηκε σε τρεις μέρες, ώστε να πρέπει να πληρώσω τόσα πολλά για το μαγειρικό λάδι;», αναρωτήθηκε.

Οι ιρανικές αρχές, πατώντας πάνω στις δηλώσεις που έχουν γίνει από τη Μοσάντ του Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του ανατραπέντος σάχη το 1979, κατηγορούν τους διαδηλωτές ότι υποκινούνται από ξένες δυνάμεις.

Ο Μάνι, ο οποίος μίλησε στο MEE, απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, εξηγώντας ότι η οργή των πολιτών προέρχεται από τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης.

«Κάθε φορά που κουραζόμαστε από αυτή την κατάσταση και βγαίνουμε στους δρόμους, ξαφνικά μας αποκαλούν Ισραηλινούς ή πράκτορες της CIA», τόνισε ο Μάνι.

Νέο κύμα οργής από τις κατηγορίες των αρχών κατά των διαδηλωτών

Οι απειλές από τις κυβερνητικές ή τις εισαγγελικές αρχές αντί να κάμψουν τους διαδηλωτές, προκάλεσαν νέο κύμα οργής.

Ο Μεχντί, 31 ετών, από το Φαλαβαρτζάν στην επαρχία Ισφαχάν, δήλωσε ότι πήρε μέρος στις διαδηλώσεις αφού άκουσε τα σχόλια υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

«Είμαστε εξαντλημένοι», είπε. «Η ζωή και η νεολαία μας έχουν χαθεί κάτω από την Ισλαμική Δημοκρατία. Τώρα μας απειλούν. Τι έχουμε πραγματικά να χάσουμε;», αναρωτήθηκε.

Το MEE σημειώνει ότι οι διαδηλώσεις είναι γενικά μικρότερες από την εξέγερση μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρα της «αστυνομίας ηθών», ωστόσο το γεγονός ότι έχουν απλωθεί σε όλο το Ιράν και η έντασή τους έχει σημάνει συναγερμό στις ιρανικές αρχές.

Δείτε βίντεο του Al Jazeera από τις διαδηλώσεις:

Protests across Iran are growing as thousands of people voice anger at the dire state of the country’s economy. Ahead of more planned protests, monitors say there is a near total internet blackout. Al Jazeera’s Tohid Asadi reports from Tehran. pic.twitter.com/CsIIn2q5pA — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 9, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε μερικές δυτικές επαρχίες, οι συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Δείτε βίντεο από το BBC:

Ο Παχλαβί επιδιώκει να παρέμβει – Ακόμη και ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα τον συναντήσει

Πολλά μέσα στη Δύση υπερτιμούν τον ρόλο των υποστηρικτών του Ρεζά Παχλαβί στις διαδηλώσεις.

Το MEE εξηγεί ότι σε ορισμένες πόλεις ακούγονται συνθήματα υπέρ του.

Το BBC Persian, για παράδειγμα, έχει επαληθεύσει ένα τέτοιο βίντεο, σε συνοικία στα βόρεια της Τεχεράνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ο Παχλαβί επιδιώκει να παρέμβει και να κερδίσει πολιτικά από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Ιράν, αν και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργηθεί ένα μαζικό κίνημα υπέρ της επιστροφής του.

Ο γιος του ανατραπέντος σάχη ζήτησε από τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να κινητοποιούνται, ωστόσο δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση που έχει κρατήσει.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Millions of Iranians demanded their freedom tonight. In response, the regime in Iran has cut all lines of communication. It has shut down the Internet. It has cut landlines. It may even attempt to jam satellite signals. I want to thank the leader of the free world, President… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές κατά του Ιράν, ωστόσο ακόμη και αυτός δήλωσε ότι δεν θα ήταν σωστό να συναντηθεί με τον Παχλαβί, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη έχουν επιβάλει σκληρές κυρώσεις κατά του Ιράν, γεγονός που επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση στη χώρα.

Ενάντια στην τωρινή κυβέρνηση, ενάντια σε πιθανή επιστροφή στη μοναρχία

Πολλοί διαδηλωτές είναι ενάντια και στην τωρινή κυβέρνηση και σε μια πιθανή επιστροφή στη μοναρχία.

Το Midde East Eye φιλοξενεί δηλώσεις της 42χρονης Μίνα που είναι χαρακτηριστικές.

«Κάτω από την Ισλαμική Δημοκρατία βουλιάζουμε κάθε μέρα», είπε. «Αλλά φοβάμαι ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε 50 χρόνια πίσω, αντικαθιστώντας μια θρησκευτική δικτατορία με μια βασιλική», σημείωσε.