Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία

Διαδηλωτής αντικατέστησε για λίγο τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην πρεσβεία του Λονδίνου με την παλαιότερη σημαία, που χρησιμοποιούνταν πριν από το 1979, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο.

Bίντεο δείχνουν τον άνδρα να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι της πρεσβείας, κοντά στο Χάιντ Παρκ, να αντικαθιστά την τρέχουσα σημαία της χώρας με μια σημαία που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του σάχη, υπό τις επευφημίες εκατοντάδων φιλοβασιλικών διαδηλωτών που βρισκόταν στο σημείο.

Η σημαία, τρίχρωμη όπως αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με ένα λιοντάρι και έναν ήλιο, περιτριγυρισμένη από ένα στεφάνι και ένα στέμμα ήταν μια σημαία που χρησιμοποιούνταν στο Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση. Παρέμεινε στη θέση της για αρκετά λεπτά πριν αφαιρεθεί, σύμφωνα με μαρτυρίες.

«Δημοκρατία για το Ιράν. Σαχ Ρεζά Παχλαβί. Δικαιοσύνη για το Ιράν», φώναζαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον γιο του αποθανόντος σάχη, ο οποίος ζει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι κρατούσαν επίσης πλακάτ με τη φράση «Ελεύθερο Ιράν». Το καθεστώς του σάχη ήταν ένα από τα πλέον διεφθαρμένα της περιοχής και της εποχής, με τον σάχη να παρακρατεί μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας για λαμπερά πάρτι και μεγάλη ζωή.

Η αστυνομία απέτυχε παταγωδώς στην πρεσβεία του Ιράν

Η αστυνομία του Λονδίνου, σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι μετά το περιστατικό με τη σημαία «έχουν αποσταλεί επιπλέον αστυνομικοί για να αποτρέψουν τυχόν αναταραχές» και να προστατεύσουν την ιρανική πρεσβεία.

Ανέφεραν ότι συνέλαβαν δύο άτομα, «ένα για βαριά παράβαση και επίθεση σε εργαζόμενο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και ένα για βαριά παράβαση», και ότι αναζητούν ένα άλλο άτομο για «παράβαση».

Το Ιράν ταράζεται από διαδηλώσεις στους δρόμους από τις 28 Δεκεμβρίου, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις από την υποτίμηση του νομίσματος της χώρας και τις αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος ζωής, αλλά από τότε έχουν εξελιχθεί σε μαζικές διαδηλώσεις που ζητούν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.