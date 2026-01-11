Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ο Χάντι Ταχάν Ναζίφ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το μαρτύριο πολλών μελών των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν και απλών πολιτών στις πρόσφατες βίαιες ταραχές που ξέσπασαν μετά από ειρηνικές διαμαρτυρίες για τα οικονομικά προβλήματα.

Είπε ότι ένας από τους παρατηρητές του Συνταγματικού Συμβουλίου στο Καζβίν είναι μεταξύ των μαρτύρων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Καταδικάζοντας τις πράξεις βανδαλισμού, ο Ταχάν Ναζίφ επισήμανε την ύπαρξη «κρυφών χεριών» στο χάος, λέγοντας ότι τα εχθρικά στοιχεία έχουν ήδη το αίμα πάνω από 1.000 Ιρανών στα χέρια τους κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου που επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2025.

«Η ξένη παρέμβαση μετέτρεψε τις ειρηνικές διαμαρτυρίες των ανθρώπων που αφορούσαν τα αιτήματα για τα μέσα διαβίωσης σε ταραχές και αναταραχές», πρόσθεσε.

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ κατηγορεί τον Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν επί προεδρίας του

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή το πρωί, ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σαΐντ Αλί Χαμενεΐ είπε ότι οι βάνδαλοι κατέστρεψαν τα κτίρια της ίδιας τους της χώρας στο Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις για να κατευνάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στα χέρια του το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών», δήλωσε ο ηγέτης, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ομολογήσει ότι διέταξε επιθέσεις κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 Ιρανούς, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί διοικητές, επιστήμονες και απλοί πολίτες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επέκρινε μια ομάδα ανίδεων ανθρώπων που έχουν εξαπατηθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ. Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ κατέστησε σαφές ότι η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία δημιουργήθηκε χάρη στις θυσίες εκατοντάδων χιλιάδων ευγενών ανθρώπων, δεν θα υποχωρήσει ποτέ μπροστά στους βανδάλους ούτε θα ανεχθεί μισθοφορικές συμπεριφορές απέναντι σε ξένους.

Όταν ένα άτομο γίνεται μισθοφόρος και υπηρετεί τους ξένους, αυτό το άτομο θα απορριφθεί από το ισλαμικό έθνος και το καθεστώς, δήλωσε. Ο Χαμενεΐ κάλεσε επίσης τους νέους του Ιράν να διατηρήσουν την ετοιμότητα, την ενότητα και την παρουσία τους στο προσκήνιο, τονίζοντας ότι ένα ενωμένο και ολοκληρωμένο έθνος θα νικήσει όλους τους εχθρούς.