Σχεδόν σε ολόκληρο το Ιράν έχουν επεκταθεί οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του ριάλ.

Οι ιρανικές αρχές αξιοποιούν τις δηλώσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ για να εντείνουν την καταστολή κατά των διαδηλωτών

Σε αρκετά σημεία, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς οι ιρανικές αρχές έχουν εντείνει την καταστολή, ενώ υπάρχει σχεδόν ολικό μπλακάουτ στο ίντερνετ.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, ο αριθμός των νεκρών έχει εκτοξευτεί από τους 65 στους 116, ενώ τουλάχιστον 2.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) έχει αποτυπώσει σε χάρτη πού έχουν γίνει διαδηλώσεις.

Με πράσινο χρώμα αποτυπώνονται οι διαδηλώσεις για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση από έμπιστες πηγές, καθώς και βίντεο.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Δεν πτοούνται από τις απειλές των αρχών και το ιντερνετικό μπλακάουτ οι διαδηλωτές

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμαντ Μοβαχέντι Αζάντ, επανέλαβε τις απειλές προς τους διαδηλωτές ότι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για μοχαρέμπεχ και θα δικαστούν ως «εχθροί του Θεού».

Μετά τις απειλές του γενικού εισαγγελέα, οι διαδηλωτές κινδυνεύουν με τη θανατική ποινή.

Ο γενικός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι η κατηγορία θα ισχύει για «ταραξίες και τρομοκράτες» που προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες και υπονόμευσαν την ασφάλεια, καθώς και για όσους τους βοήθησαν.

Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε το Σάββατο στο CNN ότι το μπλακάουτ στο ίντερνετ έχει κινητοποιήσει περισσότερους ανθρώπους να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις που εξαπλώνονται στην ασιατική χώρα.

«Το κλείσιμο του διαδικτύου φαίνεται να είχε αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η ανία και η απογοήτευση οδήγησαν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε ένας 47χρονος άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Το μπλακάουτ στο ίντερνετ έχει ξεπεράσει τις 60 ώρες, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks.

«Το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας», αναφέρει σε ανάρτησή του το NetBlocks.

⚠ Update: #Iran‘s internet blackout is now past the 60 hour mark as national connectivity levels continue to flatline around 1% of ordinary levels. The censorship measure presents a direct threat to the safety and wellbeing of Iranians at a key moment for the country’s future. pic.twitter.com/QoEREOlxj0 — NetBlocks (@netblocks) January 11, 2026

Νέα δήλωση Τραμπ – «Λάδι στη φωτιά» ρίχνει Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «είναι έτοιμη να βοηθήσει», ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ είπε ότι «ο μακρύς εφιάλτης του ιρανικού λαού σύντομα θα τελειώσει».

TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close. Your bravery and determination to end your oppression has been noticed by @POTUS and all who love freedom. When President Trump says Make Iran Great Again, it means the protestors in Iran must prevail over… https://t.co/CapdTrbGhk — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος βομβάρδισε το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, έκανε ανάρτηση στο Truth Social για να δηλώσει ξανά την «υποστήριξή» του προς τους διαδηλωτές.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», πρόσθεσε.

Η νέα δήλωση Τραμπ έρχεται μετά την προηγούμενη τοποθέτησή του ότι οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν την Τεχεράνη «πολύ σκληρά» αν η «κυβέρνηση ξεκινήσει να σκοτώνει ανθρώπους».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς εξέδωσαν την Παρασκευή κοινή δήλωση, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Τεχεράνη: Θα πλήξουμε το Ισραήλ και αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ επιτεθούν

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Κυριακή ότι οποιαδήποτε αμερικάνικη επίθεση θα οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και των περιφερειακών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ έκανε λόγο για «νόμιμους στόχους» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για την πιθανότητα αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.