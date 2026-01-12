Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος συνεχίζονται, παρά τη σκληρή καταστολή από τη μεριά των αρχών της χώρας.

Ο Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές για επέμβαση, αν και είπε ότι η Τεχεράνη προσέγγισε τις ΗΠΑ για συνομιλίες

Οι κινητοποιήσεις έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα, ενώ υπάρχει μπλακάουτ στο ίντερνετ εδώ και τουλάχιστον 84 ώρες, σύμφωνα με την υπηρεσία Netblocks.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚠ Update: As #Iran wakes up to a new day, metrics show the national internet blackout is past the 84 hour mark. Years of digital censorship research point to these workarounds: 📻 Shortwave/HAM radio

📶 Cell towers at borders

📡 Starlink terminals

🛰 Direct-to-Cell satellite pic.twitter.com/1UqMAbLYEV — NetBlocks (@netblocks) January 12, 2026

Εν συντομία, σε σχέση με τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, η ιρανική κυβέρνηση συνεχίζει να κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές για επέμβαση, αν και είπε ότι η Τεχεράνη προσέγγισε τις ΗΠΑ για συνομιλίες.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί απάντησε ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένη για πόλεμο».

Πόσοι είναι οι νεκροί

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ, Human Rights Activists News Agency (HRANA), οι νεκροί στις διαδηλώσεις έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 538. Από αυτούς οι 490 είναι διαδηλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη χθες ανακοίνωσε ότι 109 μέλη των σωμάτων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στις διαδηλώσεις, ενώ κήρυξε τριήμερο πένθος για τον χαμό τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιρανικές αρχές δίνουν μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη HRANA όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 10.600 είναι οι συλλήψεις διαδηλωτών.

Μια άλλη οργάνωση παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, αλλά υποστήριξε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται ήδη σε αρκετές εκατοντάδες ή και περισσότερους.

Η ίδια καταδίκασε τις «μαζικές δολοφονίες».

Πού έγιναν διαδηλώσεις

Τα think tanks με έδρα τις ΗΠΑ, Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και Κρίσιμες Απειλές (CT) κατέγραψαν λιγότερες διαδηλώσεις στις 10-11 Ιανουαρίου σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, ISW και CT σημειώνουν ότι ο αριθμός αυτός πιθανώς να είναι υποβαθμισμένος λόγω της έλλειψης πηγών και ενημέρωσης εξαιτίας του διαδικτυακού μπλακάουτ.

Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω χάρτη τα δύο think tanks λένε ότι κατέγραψαν 22 διαδηλώσεις σε 9 επαρχίες του Ιράν, από τις οποίες οι 13 έγιναν στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν με πραγματικά πυρά, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα μεγάλη διαδήλωση στη Μασχάντ στο ανατολικό Ιράν.

Μηνύματα σε πολίτες να μη συμμετέχουν στις διαδηλώσεις

Σύμφωνα με το Associated Press και όπως αναμεταδίδει το Al Jazeera, η ιρανική Αστυνομία στέλνει μηνύματα στους κατοίκους της Τεχεράνης προειδοποιώντας τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τους «ταραχοποιούς».

«Δεδομένης της παρουσίας τρομοκρατικών ομάδων και οπλισμένων ατόμων σε ορισμένες συγκεντρώσεις χθες το βράδυ και των σχεδίων τους να προκαλέσουν θανάτους, καθώς και της σταθερής απόφασης να μην υπάρξει καμία υποχωρητικότητα και να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι ταραξίες, συνιστάται θερμά στις οικογένειες να προσέχουν τα παιδιά και τους εφήβους τους», ανέφεραν τα μηνύματα της Αστυνομίας.

Πάντως, οι αρχές του Ιράν έχουν προωθήσει την οργάνωση φιλοκυβερνητικών διαδηλώσεων, όπως αποτυπώθηκε και στις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Iran is staging large, state-backed pro-regime rallies in cities, aimed at countering nationwide anti-government protests over economic collapse and calls for regime change. pic.twitter.com/sQ4Z5v9bl6 — Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Πώς απάντησε η Τεχεράνη στον Τραμπ

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησης με ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ότι η κατάσταση στη χώρα «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», επισήμανε.

Ο Αραγτσί δήλωσε ακόμη ότι το Ιράν διαθέτει βίντεο με διανομή όπλων σε διαδηλωτές και πρόσθεσε ότι οι αρχές θα δημοσιεύσουν σύντομα τις ομολογίες των κρατουμένων.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι οι αρχές «παρακολουθούν στενά» τα τρέχοντα γεγονότα στους δρόμους και ότι οι διαδηλώσεις «υποκινήθηκαν και τροφοδοτήθηκαν» από ξένα στοιχεία.

Οι δυνάμεις ασφαλείας θα «κυνηγήσουν» τους υπεύθυνους, πρόσθεσε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

#Iran‘s FM Araqchi said Monday they have audio of messages sent in from abroad for «terrorist agents» fomenting the unrest. Agents were «told to go among the protestors, begin shooting, target police if possible, if not, target civilians. What’s imp is that casualties rise.» pic.twitter.com/TexvbQriQO — Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) January 12, 2026

Ο Αραγτσί υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο σύντομα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις αρχές ασφαλείας για να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η σύνδεση στο ίντερνετ θα αποκατασταθεί επίσης στις πρεσβείες και τα υπουργεία.

Από τη δική του μεριά, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγαΐ σημείωσε ότι οι γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοιχτές μέσω, για παράδειγμα, ενός ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ ή παραδοσιακών διαμεσολαβητών, όπως η Ελβετία.

Νερό στον μύλο της καταστολής ρίχνουν οι τοποθετήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, λένε εργαζόμενοι

Οι ιρανικές αρχές έχουν φτάσει στο σημείο να κατηγορούν συλλήβδην τους διαδηλωτές, αξιοποιώντας την προσπάθεια του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του γιου του ανατραπέντος σάχη το 1979, Ρεζά Παχλαβί να παρέμβουν για τα δικά τους συμφέροντα στις κινητοποιήσεις στο Ιράν.

Ωστόσο, ενδεικτική της ανυποχώρητης στάσης των διαδηλωτών είναι, για παράδειγμα, η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Εταιρείας Λεωφορείων της Τεχεράνης και των Προαστίων.

Σε αυτή, ανάμεσα σε άλλα, τονίζεται: «Καθώς διακηρύσσουμε την αλληλεγγύη μας στους λαϊκούς αγώνες ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τις διακρίσεις και την καταπίεση, δηλώνουμε ρητά την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε επιστροφή σε ένα παρελθόν που κυριαρχούσε η ανισότητα, η διαφθορά και η αδικία.

Πιστεύουμε ότι η πραγματική απελευθέρωση είναι δυνατή μόνο μέσω της συνειδητής και οργανωμένης ηγεσίας και συμμετοχής της εργατικής τάξης και του καταπιεσμένου λαού, και όχι μέσω της αναπαραγωγής παλαιών και αυταρχικών μορφών εξουσίας. Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, οι συνταξιούχοι, οι νοσηλευτές, οι φοιτητές, οι γυναίκες και ειδικά οι νέοι, παρά την εκτεταμένη καταστολή, τις συλλήψεις, τις απολύσεις και τις πιέσεις για την επιβίωσή τους, συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων.

Το Σωματείο Εργαζόμενων της Εταιρείας Λεωφορείων της Τεχεράνης και των Προαστίων τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι ανεξάρτητες, συνειδητές και οργανωμένες διαμαρτυρίες».

«Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων»

«Το Συνδικάτο καταδικάζει επίσης έντονα κάθε προπαγάνδα, δικαιολογία ή υποστήριξη στρατιωτικής επέμβασης από ξένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Τέτοιες επεμβάσεις όχι μόνο οδηγούν στην καταστροφή της κοινωνίας των πολιτών και στη δολοφονία ανθρώπων, αλλά παρέχουν και μια άλλη δικαιολογία για τη συνέχιση της βίας και της καταστολής από την κυβέρνηση.

Οι εμπειρίες του παρελθόντος έχουν δείξει ότι οι αυταρχικές δυτικές κυβερνήσεις δεν αποδίδουν την παραμικρή αξία στην ελευθερία, τα μέσα διαβίωσης και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

Απαιτούμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και τονίζουμε την ανάγκη να εντοπιστούν και να διωχθούν ποινικά όσοι διέταξαν και διέπραξαν τις δολοφονίες ανθρώπων», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.