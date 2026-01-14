Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ απείλησε ότι θα χτυπήσει στρατιωτικά την Τεχεράνη εάν ξεκινήσει να εκτελεί διαδηλωτές. Ήδη Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να απομακρύνουν προσωπικό από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Την ίδια στιγμή όμως, σύμβουλοι του προέδρου και ισχυροί σύμμαχοι εκλιπαρούν να μη πατήσει τη σκανδάλη.

Παρά τις δημόσιες πολεμικές κορώνες, ο Τραμπ εμφανίζεται λιγότερο βέβαιος στις ιδιωτικές συνομιλίες, σύμφωνα με άτομα κοντά στον Λευκό Οίκο, που επικαλείται η Washington Post. Κάποιοι τον περιέγραψαν ως λιγότερο ενθουσιώδη σε σχέση με την περίοδο πριν τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου. Ένα άλλο πρόσωπο έκανε λόγο για «κορώνα-γράμματα».

Σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν αρκετοί από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προέρχονταν από τη πιο επιθετική σχολή της ρεπουμπλικανικής εξωτερικής πολιτικής, οι περισσότεροι από τους σημερινούς συμβούλους του προέδρου είναι λιγότερο πρόθυμοι να παρέμβουν στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε το Ιράν σπουδαίο ξανά», δήλωσε ο Στίβεν Μπάνον, επί χρόνια σύμβουλος του Τραμπ και ένας από τους λίγους Ρεπουμπλικάνους που τάσσονται δημόσια κατά ενός πλήγματος, στην δημοφιλή διαδικτυακή εκπομπή του τη Δευτέρα. «Με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί μέσα, απλώς θα παρατείνεις το πρόβλημα».

Ενώ ο αντιπρόεδρος Βανς είχε στηρίξει το πλήγμα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, τώρα παραμένει επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο βαθύτερης εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε ψυχρά στη συνέντευξη Τύπου της 29ης Δεκεμβρίου 2025 όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε περαιτέρω πλήγματα κατά του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

Θα γίνει το κακό

Το Πεντάγωνο ανησυχεί για πιθανά ιρανικά αντίποινα, ανέφερε άτομο που γνωρίζει την σκέψη της κυβέρνησης. Αεροσκάφη, πλοία και προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων είχαν αποσυρθεί από τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων (CENTCOM), η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, τις εβδομάδες πριν από την επιχείρηση κατά του Μαδούρο.

Εξάλλου οι Αμερικανοί έχουν ήδη επικεντρωθεί στη Καραϊβική αυτό το διάστημα, έχοντας εκεί σταθμευμένο το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford. Τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή βρίσκονται το USS George Washington στην Ιαπωνία και το USS Abraham Lincoln στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, χωρίς ενδείξεις αποστολής προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απλώς δεν διαθέτει τα μέσα στην περιοχή για μια πλήρη κινητική επιχείρηση χωρίς να διακινδυνεύσει αντίποινα», είπε το άτομο που γνωρίζει τη σκέψη της διοίκησης. «Χρειάστηκε να αποσύρουμε πολλά μέσα από τη CENTCOM για να υποστηρίξουμε τη Βενεζουέλα».

Η ανοιχτή δέσμευση του Τραμπ στη Βενεζουέλα βαραίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας καθώς οι αξιωματούχοι εξετάζουν ακόμη μία επικίνδυνη στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να αφήσει πίσω της μια χώρα με αβέβαιο μέλλον. Η επιδρομή κατά του Μαδούρο απέφυγε απώλειες σε αμερικανικές ζωές ή εξοπλισμό, αλλά θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε καταστροφή όταν ένα από τα επιθετικά ελικόπτερα επλήγη.

«Δεν έχει κανένα στρατιωτικό ψεγάδι μέχρι τώρα», είπε ένα από τα πρόσωπα κοντά στον Λευκό Οίκο για τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, προειδοποιώντας όμως ότι «αυτό θα έρθει, αν συνεχίσει να πιέζει τέτοια πράγματα» η χώρα του.

Βέβαια, οι ΗΠΑ μπορούν πάντα να επιτεθούν με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από αντιτορπιλικά και υποβρύχια στην περιοχή, ενώ ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει απρόσμενες πλατφόρμες κρούσης, όπως τη χρήση βομβαρδιστικών B-2.

Τρεις λόγοι που οι μεσανατολίτες ηγέτες λένε «όχι»

Την ίδια στιγμή, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τάσσονται και αυτοί εναντίον ενός νέο πολέμου στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν είναι φιλικές οι σχέσεις με την Τεχεράνη.

Τρείς φαίνεται να είναι οι λόγοι γι αυτή τη στάση των αραβικών κρατών, από την Τουρκία μέχρι το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο.

Πρώτον, η αποδυνάμωση της θέσης του Ιράν, μετά τον Πόλεμο των 12 Ημερών του 2025 και η σοβαρή αποδυνάμωση των πληρεξούσιων δυνάμεων της Τεχεράνης, Χεζμπολάχ και Χαμάς. Όλα αυτά καθιστούν το Ιράν λιγότερο απειλητικό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος ενός νέου πολέμου.

Δεύτερον, αν και το Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο οπλοστάσιο μακράς εμβέλειας βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στον πόλεμο του Ιουνίου, η Τεχεράνη διαθέτει πολύ μεγάλο απόθεμα. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε μια ομοβροντία πυραύλων κατά της αεροπορικής βάσης αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, όπου φιλοξενείται η περιφερειακή έδρα της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Το πλήγμα ήταν κυρίως συμβολικό, αλλά Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τους ομολόγους τους στον Κόλπο πως θα διευρύνουν τους στόχους τους αν δεχθούν νέα επίθεση — ίσως συμπεριλαμβάνοντας το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ.

Μπορεί η αμερικανική απάντηση από μια τέτοια νέα ιρανική επίθεση να είναι βαριά, αλλά αν η Ισλαμική Δημοκρατία βρεθεί αντιμέτωπη με υπαρξιακή απειλή από τον συνδυασμό εσωτερικών διαδηλώσεων και ξένων επιθέσεων, ίσως να έπαιρνε το ρίσκο. Όπως σημειώνει και ο Economist, σε κάθε περίπτωση, οι ηγεμόνες του Κόλπου δεν έχουν καμία διάθεση να μπλοφάρουν, ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω ακόμα και το ίδιο του Αμερικανικό Πεντάγωνο ανησυχεί για πιθανά ιρανικά αντίποινα.

Κανείς δεν θέλει το χάος

Τρίτον και σημαντικότερο, σε αντίθεση με το φιλοπόλεμο Ισραήλ, οι Άραβες προσπαθούν να μεσολαβήσουν και με τις δύο πλευρές για να εκτονώσουν την κατάσταση.

Όπως σημειώνει η Washington Post, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο πιέζουν την Ουάσιγκτον να επιλέξει διαπραγματεύσεις, φοβούμενοι ότι η πρόκληση κατάρρευσης της ιρανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο ή να δημιουργήσει ένα μεγάλο, βαριά οπλισμένο αποτυχημένο κράτος στα πρότυπα της Λιβύης ή της Συρίας.

Πρώην αξιωματούχοι επίσης προειδοποίησαν ότι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος και η απομάκρυνση του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα μπορούσε να ενισχύσει σκληροπυρηνικά στοιχεία που θα ήταν πιο επιθετικά απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, επιταχύνοντας ενδεχομένως και την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, είπε ότι η ηγεσία της Τεχεράνης γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Τραμπ μπορεί να αντιμετωπίσει αντίδραση από το κίνημα MAGA εάν καταφύγει σε στρατιωτική βία, και προσφέρει διαπραγματεύσεις για να κερδίσει χρόνο.

«Αν ο Πρόεδρος Τραμπ κάνει πίσω από την πίεση και αντί γι’ αυτό εισέλθει σε διαπραγματεύσεις την ώρα που διαδηλωτές δολοφονούνται και συλλαμβάνονται, το καθεστώς όχι μόνο μπορεί να επιβιώσει αλλά και να εξέλθει ενισχυμένο, ενεργώντας με ακόμη μεγαλύτερη ατιμωρησία και σκληρότητα», είπε ο αξιωματούχος.