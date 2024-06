Η «πράσινη» επανάσταση της Κίνας

Έχει έκταση σχεδόν όσο η Νέα Υόρκη και μπορεί να παράγει περίπου 6,09 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (KWh.) ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο. Αρκετή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ολόκληρων χωρών, όπως το Λουξεμβούργο.

Από τις αρχές του μήνα, η Κίνα μπορεί να υπερηφανεύεται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο.

Αποτελείται από περισσότερα από 5,26 εκατομμύρια μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ των 650 βατ (W).

Εκτείνεται σε μια ερημική περιοχή της βορειοδυτικής επαρχίας Σιντζιάνγκ -την Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων.

Πλέον οι εγκαταστάσεις έχουν συνδεθεί με το ενεργειακό δίκτυο της αχανούς ασιατικής χώρας.

Χρειάστηκαν πάνω από 208 χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς, με ενδιάμεσο έναν υποσταθμό 750 κιλοβόλτ (kV).

Για το έργο Midong απαιτήθηκε επένδυση ύψους 15,45 δισεκατομμυρίων γουάν -κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Η Κίνα ήδη ηγείται παγκοσμίως της ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας, αυξάνοντας την παραγωγική της ικανότητα κατά περισσότερο από 50% μόνο μέσα στο 2023.

Όμως το νέο κινεζικό τεχνολογικό «θαύμα» στη Σιντζιάνγκ, με την μετατροπή της σε κόμβο πράσινης ενέργειας, επισκιάζεται από τις διώξεις των μειονοτικών Ουιγούρων.

Για την ακρίβεια, η παγκόσμια πρωτιά ήδη αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και κλιμακούμενου εμπορικού ανταγωνισμού μεταξύ της Κίνας και της Δύσης.

World’s largest solar plant goes online in China: China Green Development Group has switched on the 3.5 GW Midong solar project in Urumqi, China’s Xinjiang region. The project required an investment of CNY 15.45 billion… https://t.co/jyT3AH0ktq #Renewables #Energy #Technology pic.twitter.com/Sfh2Pj4tEt

— pv magazine (@pvmagazine) June 6, 2024