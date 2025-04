Η Άρσεναλ ψάχνει το «μπαμ» με Γκιόκερες (pic)

Το πρωί της Παρασκευής (4/4) οι «Times» με δημοσίευμά τους αποκάλυψαν την κατηγορία της Μάντσεστερ Σίτι κατά της Premier League για ειδική μεταχείριση προς την Άρσεναλ και άλλων τριών ακόμα συλλόγων.

Σύμφωνα με τους «Times», η Σίτι φαίνεται να έκανε επίθεση με καταγγελία που έγινε στις αρχές Μαρτίου για την προσπάθεια της Premier League να τροποποιήσει τους κανόνες χορηγίας που κηρύχθηκαν παράνομοι και άκυροι από ανεξάρτητο δικαστήριο.

Λίγες ώρες μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των «Times», προκύπτει νέα, σημαντική είδηση για τους «κανονιέρηδες». Ο λόγος για τον Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος αποτέλεσε το δεύτερο ραντεβού του νέου αθλητικού διευθυντή της Άρσεναλ, Αντρέα Μπέρτα, μετά τον Νίκο Γουίλιαμς.

🚨 Viktor Gyökeres’ representatives have been very impressed after talks with Arsenal.

They are very happy with what they’ve heard after Arsenal stepped up their interest in the striker.

(Source: @GraemeBailey) pic.twitter.com/EWvceQDqW1

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 4, 2025