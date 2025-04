Τεράστια ηλιακή έκρηξη «κατευθύνεται» προς τη Γη

Ο Ήλιος εξαπέλυσε ξανά μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη, γνωστή και ως έκλαμψη (solar flare). Την 1η Απριλίου, στις 06:46 ώρα Γκρίνουιτς, μια έκλαμψη κλάσης M5.6 απελευθερώθηκε προς τη Γη.

Σύμφωνα με το Space.com, σε αντίθεση με την αμέσως προηγούμενή της, αυτή η τελευταία έκρηξη θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Γη, καθώς η περιοχή έκλυσής της στην επιφάνεια του Ήλιου, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να χτυπήσει τον πλανήτη μας.

Εάν αυτή η έκλαμψη συνοδεύεται και από στεμματική εκπομπή μάζας (CME), θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις αυξημένης γεωμαγνητικής δραστηριότητας, προκαλώντας πιθανώς γεωμαγνητικές καταιγίδες ακόμα και σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη της Γης.

