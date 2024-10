Τεράστια ηλιακή έκλαμψη αναμένεται να… χτυπήσει τη Γη, τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας μιας έκρηξης που σημειώθηκε στον ήλιο το βράδυ της Τρίτης, όπως αναφέρει η NASA.

Οι ηλιακές εκλάμψεις σύμφωνα με τη NASA είναι ισχυρές εκρήξεις ενέργειας που μπορεί να επηρεάζουν τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα σήματα πλοήγησης.

Αυτή η έκλαμψη έχει κατηγοριοποιηθεί ως X-class, η οποία είναι η πιο υψηλή ταξινόμηση.

Η NASA ανέφερε σχετικά πρόσφατη έκλαμψη με ανάρτηση στο “X”: «Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας. Η επιβλαβής ακτινοβολία από μια έκλαμψη δεν μπορεί να περάσει μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης για να επηρεάσει φυσικά τους ανθρώπους στο έδαφος. Ωστόσο, μπορούν να διαταράξουν την ατμόσφαιρα στο στρώμα όπου ταξιδεύουν τα σήματα GPS και επικοινωνιών».

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 1, 2024, peaking at 6:20 p.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X7.1. https://t.co/f7SzzdUkMz pic.twitter.com/LI3OQ7zp7E

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 1, 2024