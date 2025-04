Πάνω από τις προσδοκίες η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 228.000 θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, σε ένδειξη ανθεκτικότητας παρά τις σαρωτικές περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης Τραμπ, σημειώνουν οι FT .

Ο αριθμός της Παρασκευής από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ξεπέρασε κατά πολύ την αύξηση των 151.000 θέσεων τον Φεβρουάριο και τις 135.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το λεγόμενο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) ηγήθηκε της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταργησει δεκάδες χιλιάδες θέσεις σε μια επιθετική προσπάθεια να περιορίσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε στα θετικά νέα απο το μέτωπο της αγοράς εργασίας, με ανάρτησή του στο truth social. «Μεγαλοι αριθμοι εργασιας, πολυ καλυτεροι απο το αναμενομενο», σημειωσε ο Ντοναλντ Τραμπ.

GREAT JOB NUMBERS, FAR BETTER THAN EXPECTED. IT’S ALREADY WORKING. HANG TOUGH, WE CAN’T LOSE!!!

Donald Trump Truth Social 04/04/25 08:57 AM

