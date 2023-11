Οι Ουιγούροι ως νέο… τουριστικό αξιοθέατο της Κίνας

Σιντζιάνγκ σημαίνει στην κυριολεξία «νέο σύνορο». Όμως η ομώνυμη αυτόνομη περιοχή στα βορειοδυτικά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι στην πράξη συνυφασμένη με τους Ουιγούρους.

Στη μεγαλύτερη σε έκταση κινεζική επαρχία, η τουρκογενής εθνοτική μειονότητα αποτελεί το 45% του πληθυσμού. Επί του συνόλου δε των κατοίκων της, το 58% ασπάζεται το Ισλάμ.

Η περιοχή έχει κομβικό ρόλο στην κινεζική οικονομία, ως η μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός της Κίνας.

Στο επίκεντρο εν προκειμένω είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στο δυτικό αυτό άκρο της αχανούς χώρας, για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Υπάρχει πληθώρα καταγγελιών για θρησκευτικούς διωγμούς, πολιτική κατήχηση, στρατόπεδα-φυλακές, καταναγκαστική εργασία και δημογραφικούς ελέγχους.

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει την καταστολή «γενοκτονία».

Μόλις πέρυσι, εμπεριστατωμένη έκθεση του ο ΟΗΕ είχε περιγράψει τις ενέργειες των κινεζικών αρχών ως πιθανό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Το Πεκίνο παγίως το απορρίπτει. Κάνει λόγο για ανάσχεση αυτονομιστικών κινημάτων και καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στη Σιντζιάνγκ, στο φόντο χρόνιας αναταραχής.

Τώρα ωστόσο δείχνει να αλλάζει αφήγημα, «επενδύοντας» στο θάμπωμα ενός οικονομικού «θαύματος» και σε μια μεθοδευμένη συλλογική λήθη.

Το εγχείρημα σκιαγράφησε ο ίδιος ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, επισκεπτόμενος τη Σιντζιάνγκ στα τέλη Αυγούστου.

Επέμεινε στην «ανάγκη να συνδυαστεί η ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του αυτονομισμού με την εξομάλυνση της κοινωνικής σταθερότητας και του σεβασμού του νόμου».

Κάλεσε τους τοπικούς αξιωματούχους να «προωθήσουν περαιτέρω τη σινικοποίηση του Ισλάμ» και να «ενισχύσουν τη θετική δημοσιότητα».

Έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη, σκιαγραφώντας την περιοχή ως πύλη του ανοίγματος της Κίνας προς τα δυτικά.

Έτσι, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας φαινομενικής «ομαλοποίησης», το Πεκίνο προβάλλει την καταπιεσμένη δυτική επαρχία ως νέο τουριστικό hotspot.

Σχετικά βίντεο έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να δείξει στον έξω κόσμο μια διαφορετική εικόνα της ζωής στη Σιντζιάνγκ.

Προς επίρρωση, προσκλήθηκαν πρόσφατα ξένα ΜΜΕ για επιτόπια ξενάγηση.

Διήρκεσε μια εβδομάδα και περιλάμβανε περίπου 20 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο.

Ήταν αυστηρά ελεγχόμενη, μεθοδικά «χορογραφημένη» και με βαρύ πρόγραμμα, που άφηνε ελάχιστο χρόνο για κουβέντα με τους ντόπιους, σχολιάζει ο απεσταλμένος του αυστραλιανού δικτύου ABC.

Στο επίκεντρο ήταν το Κασγκάρ.

Μια στρατηγικής σημασίας πόλη στον Δρόμο του Μεταξιού για πάνω από 2.000 χρόνια, που σήμερα αποτελεί κομβικό σταθμό στον οικονομικό διάδρομο μεταξύ Κίνας και Πακιστάν.

«Μια δεκαετία ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας BRI μετατρέπει τη Σιντζιάνγκ σε βασική περιοχή της Οικονομικής Ζώνης του Δρόμου του Μεταξιού», πανηγυρίζουν τώρα οι Global Times, ταμπλόιντ που ανήκει στη Λαϊκή Ημερησία, την επίσημη εφημερίδα του ΚΚΚ.

Αυτό που οι ξένοι δημοσιογράφοι κατέγραψαν ήταν μια πλήρης αλλαγή του τοπίου.

Μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης έχει κατεδαφιστεί και ξαναχτιστεί στο όνομα της ανάπτυξης, που Ουιγούροι ακτιβιστές χαρακτηρίζουν «πολιτιστική γενοκτονία».

Τα παλιά πλινθόκτιστα σπίτια «ξηλώθηκαν» -λόγω ανησυχιών για τον κίνδυνο σεισμών και την έλλειψη υγιεινής, σύμφωνα με το Πεκίνο.

Το ιστορικό τζαμί Ιντ Καχ, σχεδόν 600 ετών και χωρητικότητας 5.000 ατόμων, χρησιμοποιείται πλέον κυρίως ως τουριστικό αξιοθέατο, με επισκέπτες να φωτογραφίζονται στην είσοδο.

Ορισμένοι φορούν κατά προτίμηση -και με το αζημίωτο- παραδοσιακές φορεσιές των Ουιγούρων.

Στο ιστορικό κέντρο, οι τουρίστες συνωστίζονται στα υπαίθρια παζάρια ψωνίζοντας σουβενίρ: από μαγνητάκια ψυγείου και παραδοσιακά όργανα, μέχρι φθηνά κοσμήματα και μεταξωτά μαντήλια.

Κάνουν βόλτες με ηλεκτρικά αμαξίδια και τσιμπολογούν κεμπάπ από πρόβειο κρέας καθώς εξερευνούν την πόλη.

«Μετά από χρόνια επίθεσης στις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους», επισημαίνει στο σχετικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο AFP, «η κινεζική κυβέρνηση διοχετεύει μετρητά σε μια κρατικά εγκεκριμένη εκδοχή του πολιτισμού των Ουιγούρων για να προσελκύσει εγχώριους και ξένους ταξιδιώτες».

The ancient city of Kashgar in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region has welcomed a boost to its local economy thanks to tourists flowing in from across China during an eight-day combined holiday. https://t.co/Iu0o4T9bdI pic.twitter.com/DivV9OpbCV

— CCTV+ (@CCTV_Plus) October 1, 2023