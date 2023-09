Κίνα: Θρίλερ με τον εξαφανισμένο υπουργό Άμυνας

Πληθαίνουν οι θεωρίες σχετικά με την εξαφάνιση του Li Shangfu, υπουργού Άμυνας της Κίνας, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο υπουργός Άμυνας είναι ο δεύτερος κατά σειρά Κινέζος υπουργός που εξαφανίζεται για αρκετές εβδομάδες. Ο Λι είναι ένας από τους πέντε κρατικούς συμβούλους της Κίνας, μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο που κατατάσσεται υψηλότερα από έναν απλό υπουργό.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Reuters, η τελευταία δημόσια εμφάνιση του στρατηγού Li Shangfu έγινε τελευταία φορά στις 29 Αυγούστου, όταν μίλησε στο Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας Κίνας – Αφρικής. Στη συνέχεια, ο Λι απουσίαζε από την συνάντηση για την αμυντική συνεργασία που φιλοξένησε το Βιετνάμ στα σύνορά του με την Κίνα στις 7-8 Σεπτεμβρίου, αλλά η συνάντηση αναβλήθηκε. Ο λόγος της αναβολής ήταν ότι ο υπουργός είχε ένα «πρόβλημα υγείας».

Η αιφνίδια ακύρωση του ταξιδιού του Λι ακολουθεί την ανεξήγητη αντικατάσταση του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Κιν Γκανγκ, τον Ιούλιο μετά από παρατεταμένη απουσία του από τα φώτα της δημοσιότητας και τον ανασχηματισμό της ηγεσίας της επίλεκτης δύναμης πυραύλων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού τους τελευταίους μήνες, κινήσεις που έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων της κινεζικής ηγεσίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι ο Λι έχει τεθεί υπό έρευνα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιαπωνία αναρωτήθηκε, σε ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, αν ο υπουργός Άμυνας της Κίνας Λι Σανγκφού είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, επιτείνοντας τη σύγχυση σχετικά με την απουσία του κρατικού συμβούλου για περισσότερο από δύο εβδομάδες από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, ο Ραχμ Εμάνουελ έγραψε: «Ο 1ος: Ο υπουργός Άμυνας Λι Σανγκφού έχει να εμφανιστεί ή να ακούσει κανείς νέα του εδώ και 3 εβδομάδες. 2ον: Δεν εμφανίστηκε στο ταξίδι του στο Βιετνάμ. Και τώρα..: Απουσιάζει από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού της Σιγκαπούρης επειδή τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό;;;;»

