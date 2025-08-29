Financial Times: «Κινέζους ειρηνευτές» για την Ουκρανία πρότεινε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την ανάπτυξη κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, στηρίζοντας μια πρόταση που είχε πρώτος διατυπώσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Τραμπ φέρεται να πρότεινε την πρόσκληση της Κίνας να διαθέσει ειρηνευτικές δυνάμεις για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος της μετώπης των 1.300 χλμ. στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία, σε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ διέψευσε την πληροφορία, λέγοντας ότι «αυτό είναι ψευδές προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε «καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτικούς».

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας εντασσόταν σε συνεχιζόμενες συνομιλίες για την επιβολή πιθανής εκεχειρίας, για δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και για τη δομή οποιασδήποτε μελλοντικής μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε σημαντικές λεπτομέρειες, περιλαμβανομένου του ελέγχου των εδαφών μετά τον πόλεμο.

Η πρόταση για «κράτη – εγγυητές»

Ρώσοι εκπρόσωποι είχαν προτείνει για πρώτη φορά την ιδέα κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός συστήματος εγγυήσεων ασφαλείας κατά τις αρχικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Η πρόταση της Ρωσίας τότε όριζε ότι «κράτη-εγγυητές» που θα υπέγραφαν μια μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη —ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα και Ρωσία— θα προστάτευαν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Αυτή η ρύθμιση ήταν και παραμένει απαράδεκτη για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία πρότεινε όλα τα κράτη-εγγυητές να πρέπει να εγκρίνουν οποιαδήποτε απάντηση σε επίθεση εναντίον της, πράγμα που θα έδινε στη Μόσχα δικαίωμα βέτο σε κάθε στρατιωτική επέμβαση.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να παίξει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου, αφότου η Ρωσία πρότεινε πρόσφατα το Πεκίνο να είναι ένας από τους εγγυητές της ουκρανικής ασφάλειας σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, πρότεινε αυτόν τον μήνα ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα οποία περιλαμβάνονται η Ρωσία και η Κίνα, θα μπορούσαν να στηρίξουν μια εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας διευθέτησης που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο του Κρεμλίνου.

Διαψεύδει το κινεζικό ΥΠΕΞ

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε, ωστόσο, αυτήν την εβδομάδα ότι δημοσιεύματα πως το Πεκίνο προσφέρθηκε να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία «δεν είναι αληθή».

Η ιδέα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει πως δεν θα δεχθεί ειρηνευτική δύναμη με Κινέζους στρατιώτες.

«Γιατί δεν είναι η Κίνα στις εγγυήσεις; Πρώτον, η Κίνα δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, η Κίνα βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την αγορά drones», δήλωσε ο Ζελένσκι αυτόν τον μήνα.

«Δεν έκαναν τίποτα όταν κατελήφθη η Κριμαία. Γι’ αυτό δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν την βοήθησαν όταν πραγματικά το είχε ανάγκη, μετά τη [ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022]».

Τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και την βοηθά στην παραγωγή τους. Είπε επίσης ότι το Πεκίνο δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει τη Ρωσία να στρατολογεί Κινέζους υπηκόους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας στοιχεία της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών ότι τουλάχιστον 155 τέτοιοι στρατολογημένοι έχουν σταλεί στο μέτωπο.