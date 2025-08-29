newspaper
Ουκρανία: Πράσινο φως για την πώληση πυραύλων αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 06:48

Ουκρανία: Πράσινο φως για την πώληση πυραύλων αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τροφοδοτούν με όπλα την Ουκρανία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο

Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση στην Ουκρανία θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην επίθεση στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι και 48 τραυματίστηκαν. Ζημιές προκλήθηκαν στα κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μια στην άλλη. Πρόσθεσε όμως ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.

Ο Τραμπ «ούτε χάρηκε ούτε αιφνιδιάστηκε»

Ώρες μετά τις επιθέσεις, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» από την είδηση.

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η Κάρολιν Λίβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Και πρόσθεσε ότι, για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο. Διευκρίνισε πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.

Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ» και επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος», καταγγέλλει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 29.08.25

«Απειλή απόβασης των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Ο Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει «απειλή απόβασης στρατευμάτων των ΗΠΑ» και επιχείρηση «αλλαγής καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να μπορέσουν να μπουν στη Βενεζουέλα».

Σύνταξη
Λίβανος: 2 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη ισραηλινού drone
Και 2 τραυματίες 29.08.25

Εκρηξη ισραηλινού drone σκοτώνει 2 στρατιωτικούς στον Λίβανο

Στρατιωτικοί επιθεωρούσαν ισραηλινό drone μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, όταν εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης
«Θανάσιμη κλιμάκωση» 29.08.25

Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της Γάζας

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», επισημαίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ και καλεί το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης.

Σύνταξη
Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία και επέβαλαν τους κανόνες τους
Κόσμος 29.08.25

Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία στο Μαλί

Το έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας στο κεντρικό Μαλί πήραν τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα και επέβαλαν του κανόνες τους στους κατοίκους: περιορισμοί στις γυναίκες, απαγόρευση μουσικής, τσιγάρων και αλκοόλ.

Σύνταξη
Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Επιστολή 29.08.25

Το Ιράν απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες του Ε3 για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν καλεί, με επιστολή του στον Αντόνιο Γκουτέρες, «την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία», στις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο
Η προθεσμία 29.08.25

Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο

Η μεταβίβαση ακινήτου, η καταχώριση στο Κτηματολόγιο, ο υπολογισμός και η δήλωση φόρου μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα - Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου για τις κληρονομιές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Δείκτης Big Mac: Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;
BigMac Index 29.08.25

Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;

Εκτός από τις επίσημες στατιστικές για την αγοραστική δύναμη του μισθού, υπάρχει ο Δείκτης Τιμών Big Mac, που μετράει τους μισθούς με μπέργκερ. Μαντέψτε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο
«Φοβόταν» 29.08.25

Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο

Η Cardi B φέρεται να «της επιτέθηκε» στο γραφείο ενός μαιευτήρα, κατηγορώντάς την ότι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο που κρατούσε για να διαδώσει την είδηση ότι είναι έγκυος.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο: Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της
Θύελλα αντιδράσεων 29.08.25

Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
