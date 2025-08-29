Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο

Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση στην Ουκρανία θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην επίθεση στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι και 48 τραυματίστηκαν. Ζημιές προκλήθηκαν στα κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μια στην άλλη. Πρόσθεσε όμως ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.

Ο Τραμπ «ούτε χάρηκε ούτε αιφνιδιάστηκε»

Ώρες μετά τις επιθέσεις, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» από την είδηση.

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η Κάρολιν Λίβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Και πρόσθεσε ότι, για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο. Διευκρίνισε πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.