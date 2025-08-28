newspaper
28.08.2025 | 17:29
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
«Ο εχθρός θα εκπλαγεί» – Η Ουκρανία καμαρώνει για πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 17:25

«Ο εχθρός θα εκπλαγεί» – Η Ουκρανία καμαρώνει για πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία

Λίγα είναι γνωστά για τον πύραυλο «Flamingo», όμως οι κατασκευαστές του δηλώνουν πως η Ρωσία θα εκπλαγεί δυσάρεστα.

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Spotlight

Με βεληνεκές 3.000 χιλιομέτρων και κεφαλή που ξεπερνά σε βάρος τον ένα τόνο, ο νέος πύραυλος κρουζ «Flamingo» που παρουσίασε η Ουκρανία είναι η νέα πρόκληση για τον στρατό της Ρωσίας.

Ακόμα κι αν ισχύουν μόνο τα μισά από όσα ισχυρίζεται το Κίεβο, σχολιάζει ο Economist, το «φλαμίνγκο» μπορεί να πλήξει στόχους οπουδήποτε στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Κι αυτό σημαίνει ότι το νέο όπλο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες στις οποίες μεσολαβεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η εταιρεία Fire Point που ανέπτυξε τον πύραυλο άρχισε τη μαζική παραγωγή μέσα σε εννέα μήνες, αντί για χρόνια ή δεκαετίες.

«Στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός» δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό ένας από τους αξιωματούχους που επέβλεψαν την ανάπτυξη του Flamingo. «Όταν όμως είδα τους πυραύλους έμεινα έκπληκτος» είπε.

Εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι η ανάπτυξη του Flamingo ξεκίνησε ως σχέδιο πάνω σε χαρτοπετσέτα το 2024, όταν η Ουκρανία προσπαθούσε να αναπτύξει ένα όπλο μεγάλου βεληνεκούς.

Το Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, η κυβέρνηση του τότε αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν απάντησε με ένα ηχηρό «όχι» στο αίτημα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αποστολή αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk.

H Fire Point, μια νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία, λέει ότι μπόρεσε να ξεπεράσει τις προσδοκίες αντλώντας μαθήματα από το παρελθόν. Οι μηχανικοί της τοποθέτησαν τον κινητήρα πάνω από την άτρακτο του πυραύλου αντλώντας έμπνευση από παλιά μοντέλα όπως ο γερμανικός πύραυλος V-1 και ο σοβιετικός Strizh.

Το όνομα Flamingo επιλέχθηκε ως φόρος τιμής για τις γυναίκες σε κορυφαία αξιώματα –και τα πρωτότυπα δοκιμών βάφτηκαν ροζ.

Ο πύραυλος Flamingo ξεχωρίζει από τον κινητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ατράκτου (Fire Point)

Ο πύραυλος Flamingo ξεχωρίζει από τον κινητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ατράκτου (Fire Point)

«Υπερβολικά καλός για να είναι αληθινός»

Λίγα είναι γνωστά για το Flamingο, κυρίως από τις τεχνικές προδιαγραφές ενός πανομοιότυπου όπως φαίνεται πυραύλου που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο σε αμυντική έκθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την ονομασία «FP5». Δεν είναι σαφές γιατί ο πύραυλος παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη έκθεση, ούτε το πώς συνδέεεται η Fire Point με την εταιρεία των Εμιράτων που τον εξέθεσε. Ένας συνεργάτης της ίδιας εταιρείας στη Βρετανία είναι γνωστό ότι ήδη προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της Fire Point αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα για λόγους ασφάλειας. «Η ιδέα μας ήταν επιτυχής τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω» περιορίστηκε να δηλώσει.

Τα εξαρτήματα του Flamingο φαίνεται ότι παράγονται κυρίως σε άλλες χώρες, ωστόσο η εταιρεία λέει ότι «πάνω από το 90%» της τελικής συναρμολόγησης πραγματοποιείται σε μυστικές τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία.

Η άτρακτος είναι κατασκευασμένη από υαλόνημα, το οποίο είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί σε σχέση με το μέταλλο. Ο πύραυλος φαίνεται ότι χρησιμοποιεί κινητήρα AI-25 turbofan που παράγεται από το σχεδιαστικό γραφείο Motor Sich στην περιοχή της Ζαπορίζια, η οποία γίνεται συχνά στόχος των Ρώσων.

Η παραγωγή περιορίζεται σήμερα στον έναν πύραυλο τον μήνα αλλά σχεδιάζεται να αυξηθεί στους επτά τον μήνα μέχρι τον Οκτώβριο.

Ορισμένοι πάντως πιστεύουν ότι ο Flamingo είναι «υπερβολικά καλός για να είναι αληθινός» σχολιάζει ο Economist. Φήμες λένε ότι η Fire Point έχει διασυνδέσεις με το προεδρικό γραφείο και  χρηματοδοτείται με αδιαφανείς διαδικασίες. Κάποιοι αμφιβάλλουν ότι ο πύραυλος δεν είναι καν ουκρανικός. Η εταιρεία πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Το όπλο κοστίζει «κάτω από ένα εκατομμύριο δολάρια» ανά μονάδα, μια ανταγωνιστική τιμή για πύραυλο κρουζ, όμως το κόστος μπορεί να αποδειχθεί δυσβάσταχτο για την Ουκρανία, δεδομένου ότι θα χρειαστεί μεγάλες ποσότητες.

Ο πύραυλος είναι ογκώδης και ανεβαίνει απότομα μετά την εκτόξευσή του, κάτι που τον κάνει πιο εύκολα ορατό στα ρωσικά ραντάρ. Και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πυραύλων μπορεί να καταρριφθεί.

Ωστόσο ο Κοστιαντίν Κρίβολαπ, ειδικός σε θέματα αεροπορίας, πιστεύει ότι ο Flamingo θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί κενά στην αεράμυνα της Ρωσίας. «Η Ουκρανία είναι γνωστή για τις εφευρετικές, συνδυαστικές επιθέσεις που κατακλύζει τις άμυνες του εχθρού και πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση» εκτίμησε,

Ήδη, τα ουκρανικά droneμ τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άλλες άμυνες, σε σχέση με τους πυραύλους, έχουν μειώσει κατά τουλάχιστον 17% την παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων.

Η ύστατη δοκιμή θα έρθει βέβαια στο πεδίο της μάχης. Η Fire Point παραδέχεται ότι το όπλο της δεν έχει αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς, δηλώνει όμως ότι ο εχθρός θα «εκπλαγεί» όταν αυτό συμβεί.

Στη Ρωσία, στο μεταξύ, κάποιοι στρατιωτικοί blogger προτείνουν υποψήφιες λύσεις, ενώ κάποιοι αναζητούν αγωνιωδώς τους πυραύλους και τους κατασκευαστές τους στην Ουκρανία.

Vita.gr
Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο
Δηλώσεις Πεσκόφ 28.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή αφού επλήγη κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Σύνταξη
ΟΗΕ: Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας ζητούν να χαρακτηριστεί ρητά γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα
«Ρητά» 28.08.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ζητούν να χαρακτηριστεί γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακριβείας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Eurobasket 2025 28.08.25

Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Μπάσκετ 28.08.25

Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000
Ποδόσφαιρο 28.08.25

Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000

Ήδη οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν «εξαφανίσει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής στον Βόλο – Ανοίγει κι άλλο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
