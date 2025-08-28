«Ο εχθρός θα εκπλαγεί» – Η Ουκρανία καμαρώνει για πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία

Με βεληνεκές 3.000 χιλιομέτρων και κεφαλή που ξεπερνά σε βάρος τον ένα τόνο, ο νέος πύραυλος κρουζ «Flamingo» που παρουσίασε η Ουκρανία είναι η νέα πρόκληση για τον στρατό της Ρωσίας.

Ακόμα κι αν ισχύουν μόνο τα μισά από όσα ισχυρίζεται το Κίεβο, σχολιάζει ο Economist, το «φλαμίνγκο» μπορεί να πλήξει στόχους οπουδήποτε στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Κι αυτό σημαίνει ότι το νέο όπλο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες στις οποίες μεσολαβεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η εταιρεία Fire Point που ανέπτυξε τον πύραυλο άρχισε τη μαζική παραγωγή μέσα σε εννέα μήνες, αντί για χρόνια ή δεκαετίες.

«Στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός» δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό ένας από τους αξιωματούχους που επέβλεψαν την ανάπτυξη του Flamingo. «Όταν όμως είδα τους πυραύλους έμεινα έκπληκτος» είπε.

Εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι η ανάπτυξη του Flamingo ξεκίνησε ως σχέδιο πάνω σε χαρτοπετσέτα το 2024, όταν η Ουκρανία προσπαθούσε να αναπτύξει ένα όπλο μεγάλου βεληνεκούς.

Το Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, η κυβέρνηση του τότε αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν απάντησε με ένα ηχηρό «όχι» στο αίτημα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αποστολή αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk.

H Fire Point, μια νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία, λέει ότι μπόρεσε να ξεπεράσει τις προσδοκίες αντλώντας μαθήματα από το παρελθόν. Οι μηχανικοί της τοποθέτησαν τον κινητήρα πάνω από την άτρακτο του πυραύλου αντλώντας έμπνευση από παλιά μοντέλα όπως ο γερμανικός πύραυλος V-1 και ο σοβιετικός Strizh.

Το όνομα Flamingo επιλέχθηκε ως φόρος τιμής για τις γυναίκες σε κορυφαία αξιώματα –και τα πρωτότυπα δοκιμών βάφτηκαν ροζ.

«Υπερβολικά καλός για να είναι αληθινός»

Λίγα είναι γνωστά για το Flamingο, κυρίως από τις τεχνικές προδιαγραφές ενός πανομοιότυπου όπως φαίνεται πυραύλου που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο σε αμυντική έκθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την ονομασία «FP5». Δεν είναι σαφές γιατί ο πύραυλος παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη έκθεση, ούτε το πώς συνδέεεται η Fire Point με την εταιρεία των Εμιράτων που τον εξέθεσε. Ένας συνεργάτης της ίδιας εταιρείας στη Βρετανία είναι γνωστό ότι ήδη προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της Fire Point αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα για λόγους ασφάλειας. «Η ιδέα μας ήταν επιτυχής τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω» περιορίστηκε να δηλώσει.

Τα εξαρτήματα του Flamingο φαίνεται ότι παράγονται κυρίως σε άλλες χώρες, ωστόσο η εταιρεία λέει ότι «πάνω από το 90%» της τελικής συναρμολόγησης πραγματοποιείται σε μυστικές τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία.

Η άτρακτος είναι κατασκευασμένη από υαλόνημα, το οποίο είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί σε σχέση με το μέταλλο. Ο πύραυλος φαίνεται ότι χρησιμοποιεί κινητήρα AI-25 turbofan που παράγεται από το σχεδιαστικό γραφείο Motor Sich στην περιοχή της Ζαπορίζια, η οποία γίνεται συχνά στόχος των Ρώσων.

Η παραγωγή περιορίζεται σήμερα στον έναν πύραυλο τον μήνα αλλά σχεδιάζεται να αυξηθεί στους επτά τον μήνα μέχρι τον Οκτώβριο.

Ορισμένοι πάντως πιστεύουν ότι ο Flamingo είναι «υπερβολικά καλός για να είναι αληθινός» σχολιάζει ο Economist. Φήμες λένε ότι η Fire Point έχει διασυνδέσεις με το προεδρικό γραφείο και χρηματοδοτείται με αδιαφανείς διαδικασίες. Κάποιοι αμφιβάλλουν ότι ο πύραυλος δεν είναι καν ουκρανικός. Η εταιρεία πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Το όπλο κοστίζει «κάτω από ένα εκατομμύριο δολάρια» ανά μονάδα, μια ανταγωνιστική τιμή για πύραυλο κρουζ, όμως το κόστος μπορεί να αποδειχθεί δυσβάσταχτο για την Ουκρανία, δεδομένου ότι θα χρειαστεί μεγάλες ποσότητες.

Ο πύραυλος είναι ογκώδης και ανεβαίνει απότομα μετά την εκτόξευσή του, κάτι που τον κάνει πιο εύκολα ορατό στα ρωσικά ραντάρ. Και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πυραύλων μπορεί να καταρριφθεί.

Ωστόσο ο Κοστιαντίν Κρίβολαπ, ειδικός σε θέματα αεροπορίας, πιστεύει ότι ο Flamingo θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί κενά στην αεράμυνα της Ρωσίας. «Η Ουκρανία είναι γνωστή για τις εφευρετικές, συνδυαστικές επιθέσεις που κατακλύζει τις άμυνες του εχθρού και πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση» εκτίμησε,

Ήδη, τα ουκρανικά droneμ τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άλλες άμυνες, σε σχέση με τους πυραύλους, έχουν μειώσει κατά τουλάχιστον 17% την παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων.

Η ύστατη δοκιμή θα έρθει βέβαια στο πεδίο της μάχης. Η Fire Point παραδέχεται ότι το όπλο της δεν έχει αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς, δηλώνει όμως ότι ο εχθρός θα «εκπλαγεί» όταν αυτό συμβεί.

Στη Ρωσία, στο μεταξύ, κάποιοι στρατιωτικοί blogger προτείνουν υποψήφιες λύσεις, ενώ κάποιοι αναζητούν αγωνιωδώς τους πυραύλους και τους κατασκευαστές τους στην Ουκρανία.