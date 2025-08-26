Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις της κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, καταφέρνοντας να διαταράξει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου και να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Κιέβου σε 10 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, καταστρέψει τουλάχιστον το 17% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της Ρωσίας, που ισοδυναμεί με 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η στοχευμένη εκστρατεία της Ουκρανίας επικεντρώνεται σε διυλιστήρια, αποθήκες πετρελαίου και στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο, το Κίεβο σταματά την ικανότητα της Μόσχας να επεξεργάζεται και να εξάγει πετρέλαιο. Η εκστρατεία της Ουκρανίας προκάλεσε επίσης ελλείψεις σε ορισμένες ρωσικές περιοχές και στην Κριμαία, που έχει προσαρτηθεί στη Μόσχα.

Την Κυριακή, το Κίεβο έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα.

Πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο The Kyiv Independent ότι η SBU ήταν υπεύθυνη για την επίθεση στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Η Ρωσία εμπορεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω αυτού του τερματικού σταθμού με τη βοήθεια ενός «σκιώδους στόλου». Οι κυρώσεις της SBU για τα drones μειώνουν την εισροή ξένου συναλλάγματος που χρειάζεται η Ρωσία για να διεξάγει τον πόλεμο», ανέφερε η πηγή.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας επιβεβαίωσε επίσης ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (HUR), οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και άλλες αμυντικές υπηρεσίες ήταν πίσω από την επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου Syzran στη Σαμάρα, το οποίο «ειδικεύεται στην παραγωγή βενζίνης, ντίζελ, καυσίμων για αεροσκάφη και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων που προμηθεύονται οι ρωσικές δυνάμεις».

«Το διυλιστήριο του Syzran έχει σχεδιαστική ικανότητα έως 8,5 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως, που αντιπροσωπεύει περίπου το 3,08% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας», έγραψε το Γενικό Επιτελείο στο Telegram.

Έλλειψη βενζίνης και ουρές στα πρατήρια

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουκρανία έπληξε επίσης το διυλιστήριο Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το μεγαλύτερο στη νότια Ρωσία, καθώς και μεγάλα διυλιστήρια στις περιοχές Σαράτοφ και Ροστόφ.

Οι επιθέσεις στα διυλιστήρια έρχονται σε μια περίοδο που η εποχική ζήτηση της Ρωσίας για βενζίνη από τουρίστες και αγρότες βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Η Ρωσία είχε ήδη σκληρύνει την πολιτική της απαγόρευσης εξαγωγής βενζίνης τον Ιούλιο για να αντιμετωπίσει την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ακόμη και πριν το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του.

Υπήρξε έλλειψη βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας που καταλαμβάνονται από την Ρωσία, στη νότια Ρωσία, ακόμη και στην Άπω Ανατολή.

Σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας υπάρχουν τεράστιες ουρές στα πρατήρια βενζίνης και πρόσφατα εισήχθη ένα σύστημα κουπονιών. Υπάρχουν επίσης αναφορές στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η βενζίνη πωλείται όλο και περισσότερο μόνο σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις.