Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ουφά, όπως μεταδίδoυν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, @ConflictTR).

Οι ήχοι των εκρήξεων συνοδεύονταν από έντονες λάμψεις, ορατές σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων

Ufa oil refinery. At least 1500km from the Ukraine, looking like the deepest strike ever pic.twitter.com/NSSOVrxWmv — Angry Cossack (@auto_glam) March 2, 2025

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύονται από βίντεο με τις εκρήξεις και την πυρκαγιά κάνουν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους των γύρω περιοχών», διαβεβαιώνουν οι τοπικές αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και κλιμάκιο που έχει επιφορτιστεί με την ανάλυση της ποιότητας του αέρα.

🇷🇺🇺🇦 ⚡Ukrainian drones hit an oil refinery in Ufa, Russia’s Republic of Bashkortostan pic.twitter.com/Q06fLKmi8M — 🔴 Wars and news 🛰️ (@EUFreeCitizen) March 2, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς. Ωστόσο, αρκετά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, συμπεριλαμβανομένου του ειδησεογραφικού SHOT, μεταδίδουν πως προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το διυλιστήριο πετρελαίου βρίσκεται στη βόρεια βιομηχανική ζώνη της Ουφά.

Russian Telegram channels report an attack on Ufimskiy oil refinery in Ufa, Bashkortostan region of Russia. The refinery is one of the largest in Russia and produces fuel for the Russian army. pic.twitter.com/zfhqrnU0Kb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 2, 2025

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι ήχοι των εκρήξεων συνοδεύονταν από έντονες λάμψεις που ήταν ορατές ακόμη και σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων μακριά από το πετρελαϊκό συγκρότημα.

«Τρομακτική εικόνα»

Κάτοικοι από διάφορες περιοχές της Ουφά περιγράφουν μια τρομακτική εικόνα: γύρω στα μεσάνυχτα η πόλη σείστηκε από τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις, μετά τις οποίες ο ουρανός φωτίστηκε από μια πύρινη λάμψη.

Ufa, Russia ❗

Boom 💥 Bavovna 🔥🔥🔥💨

‘Debris’ of the Ukrainian Armed Forces drones fell on the territory of the Ufaorgsintez enterprise tonight. There is currently a fire at the plant. The moment was captured on camera (🎥3). Two explosions thundered in Ufa, this was… pic.twitter.com/X0f3mAPNZl — LX (@LXSummer1) March 2, 2025

Πολλοί αναφέρουν ότι άκουσαν ένα βουητό στον ουρανό, που έμοιαζε με την πτήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, προκαλώντας εικασίες για πιθανή επίθεση με drone.