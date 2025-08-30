Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
- Commerzbank: Kαμπανάκι για το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη – Πώς να αποφυγουμε νέα κρίση
- Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
- Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα, στο νοσοκομείο η 8χρονη
- Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Η Ρωσία και η Κίνα αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και δυσχεραίνουν την παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, υπογραμμίζει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (στη φωτογραφία αρχείου από Sputnik/Mikhail Metzel via Reuters, επάνω, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, αριστερά, με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν).
Οι δύο χώρες θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Πούτιν σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα Σάββατο, παραμονή της επίσκεψης του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου στην Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.
«Θα συζητήσουμε σίγουρα» και «νέα βήματα για την εντατικοποίησή της προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Κίνας»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει την Κυριακή στην Κίνα για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, την πρώτη από τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θα συμμετάσχει αρχικά στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Τιαντζίν.
Ακολούθως θα μεταβεί στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.
«Η οικονομική συνεργασία, το εμπόριο και η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας προχωρούν σε πολλούς τομείς», αναφέρει ο Πούτιν.
«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, θα συζητήσουμε σίγουρα σχετικά με περαιτέρω προοπτικές για αμοιβαία επωφελή συνεργασία και νέα βήματα για την εντατικοποίησή της προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Κίνας», συμπληρώνει.
Στρατηγική συνεργασία
Η τετραήμερη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα ακολουθεί την ιστορική σύνοδο της Αλάσκας, όπου ο ρώσος πρόεδρος και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, χωρίς όμως να επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος.
Μετά τη ρήξη των δεσμών της Δύσης με τη Μόσχα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα στήριξε την οικονομία της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο και πουλώντας αγαθά – από αυτοκίνητα έως ηλεκτρονικά είδη –, εκτοξεύοντας το διμερές εμπόριο σε ρεκόρ 245 δισ. δολαρίων το 2024.
Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας είχαν διακηρύξει το 2022 μια στρατηγική συνεργασία «άνευ ορίων». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές την τελευταία δεκαετία.
Πηγή: ΑΠΕ
- ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
- Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
- Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα ο Μίλος Πάντοβιτς για εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου
- Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
- Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις