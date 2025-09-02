Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

O Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε και με τον Μόντι ενώ ο Τραμπ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην Ινδία για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία

Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί και τη φιλοδοξία του Λευκού Οίκου να ξαναγράψει τον παγκόσμιο χάρτη αλλάζοντας συμμαχίες, επαναχαράσσοντας ζώνες επιρροής, ενίοτε και σύνορα, με αποκλειστικό γνώμονα την επέκταση και εδραίωση της κυριαρχίας των ΗΠΑ και των οικονομικών συμφερόντων της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.

Τι επιδιώκει η Κίνα

Οι αναλυτές ερμηνεύουν τη σύνοδο στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ηγέτες, ως μια επίδειξη της φιλοδοξίας του Πεκίνου για μια νέα παγκόσμια ασφάλεια και οικονομική τάξη, αντίπαλο δέος στην παντοδυναμία των ΗΠΑ. Και όχι μόνο αυτό: ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και άλλοι ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία παρευρέθηκαν σε μια σημαντική «επίδειξη αλληλεγγύης» στον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε επίσης τη σύνοδο κορυφής ως ευκαιρία για να διορθώσει τους δεσμούς με το Νέο Δελχί. Και το Νέο Δελχί έχει κάθε λόγο να ανταποκριθεί.

Ο Μόντι, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα στην πρώτη του επίσκεψη εδώ και επτά χρόνια, και ο Σι συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι σύμμαχοι στην ανάπτυξη, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών δεσμών εν μέσω της παγκόσμιας δασμολογικής αβεβαιότητας που προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησαν για ζητήματα συνόρων, την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων και την αύξηση του εμπορίου, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

O Μόντι συναντήθηκε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ο Τραμπ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην Ινδία για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα που προορίζονται για τις ΗΠΑ, τους υψηλότερους στην Ασία, για να την τιμωρήσει για αυτές τις αγορές ενέργειας.