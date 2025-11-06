Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Τι κι αν έχει κατακτήσει δεκάδες τίτλους και έχει φορέσει το περιβραχιόνιο της εθνικής Αγγλίας; Τι κι αν στα 50 του θεωρείται ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας με περιουσία πολλών εκατομμυρίων; Για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ η μεγαλύτερη μέρα της ζωής της ήρθε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Μετά από χρόνια αναμονής, ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι χρίστηκε Ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο. Μια στιγμή «γεμάτη έντονα συναισθήματα και δάκρυα» όπως τη χαρακτήρισε ο Σερ Ντέιβιντ.

Χιλιάδες γνωστοί και αγνωστοι, φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να τον συγχαρούν. Φυσικά στο πλευρό του στο Κάστρο του Ουίνδσορ βρέθηκε όλη η οικογένειά του. Ή, για την ακρίβεια, σχεδόν όλη η οικογένειά του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έλαμψε για μια ακόμη φορά με την απουσία του, όπως είχε κάνει την περασμένη άνοιξη στα 50α γενέθλιά του πατέρα του, αλλά και από αυτά της Βικτόρια Μπέκαμ. Ο 26χρονος wannabe σεφ και επιχειρηματίας προτίμησε να προωθήσει τη καυτή σάλτσα για φαγητά που έχει φτιάξει Cloud23, παρά να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του.

Κι αυτή τη φορά το διαδίκτυο δεν του χαρίστηκε, με τον νεαρό να λαμβάνει δεκάδες μηνύματα στους λογαριασμούς του στα social media – εννοείται ότι δεν απάντησε σε κανένα.

«Έχασες τη μεγάλη μέρα του πατέρα σου. Τι ντροπή», «εκείνος έγινε Σερ και εσύ απουσίαζες; Θα το μετανιώσεις μια μέρα», «δεν το καταλαβαίνεις τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα σου λείψουν όλες αυτές οι μεγάλες οικογενειακές στιγμές», «μόνο όταν φύγουν από τη ζωή θα καταλάβεις το λάθος σου. Ο πατέρας σου είναι ένας ταπεινός άνθρωπος», «μια μέρα θα αποκτήσεις παιδιά και τότε θα καταλάβεις» ήταν κάποια από τα μηνύματα που έκαναν την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Μπρούκλιν ούτε καν επικοινώνησε με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, έστω για να τον συγχαρεί τηλεφωνικά, δείχνοντας ότι αυτή η οικογενειακή κόντρα έχει μέλλον ακόμα.

