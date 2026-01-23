magazin
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
23 Ιανουαρίου 2026

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Όσο ο πόλεμος στη δυναστεία των Μπέκαμ συνεχίζεται μετά την πρωτοφανή επίθεση του πρωτότοκου Μπρούκλιν στους γονείς του και ιδιαίτερα τη μητέρα του Βικτόρια, ο DJ Fat Tony σπάει τη σιωπή του στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ρήξη.

Ο DJ αναφέρθηκε στο χορό για τον οποίο ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τη μητέρα του. «Η μητέρα μου έκανε ‘κατάληψη’ στον πρώτο χορό με τη γυναίκα μου, ο οποίος είχε σχεδιαστεί εβδομάδες πριν με ένα ρομαντικό ερωτικό τραγούδι», έγραψε σε ένα σημείο.

Η οργή του Μπρούκλιν συνεχίστηκε στις αναρτήσεις του γράφοντας πως η Βικτόρια «χόρεψε πολύ απρεπώς πάνω μου μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή ταπεινωμένα σε ολόκληρη τη ζωή μου».

Μιλώντας στην εκπομπή This Morning ο DJ Fat Tony μετέφερε την παγωμένη ατμόσφαιρα που επικράτησε στην αίθουσα.

«Όλη η κατάσταση ήταν πραγματικά άβολη για οποιονδήποτε βρισκόταν στο δωμάτιο», δήλωσε, προσθέτοντας πως η Νίκολα Πελτζ «έφυγε από την αίθουσα κλαίγοντας με αναφιλητά».

YouTube thumbnail

Ο DJ Fat Tony, στενός φίλος της οικογένειας Μπέκαμ, διέψευσε τις θεωρίες συνωμοσίες που έχουν γεμίσει το διαδίκτυο -«Δεν υπήρξε κανένα σέξυ χορευτικό, καμία PVC στολή γάτας, κανένα Spice Girls χορευτικό», είπε εξηγώντας πως το πρόβλημα δεν ήταν η κινησιολογία αλλά το timing.

εξήγησε πως ο Μπρούκλιν ένιωσε «συντετριμμένος» γιατί περίμενε να ζήσει μια μαγική στιγμή με τη σύζυγό του, αλλά αντ’ αυτού βρέθηκε παγιδευμένος στη σκηνή με τη μητέρα του, μετά από προτροπή του Μάρκ Άντονι: «Βάλε τα χέρια σου στους γοφούς της μητέρας σου, του έλεγε, κι εκείνος ένιωθε εγκλωβισμένος».

Ο DJ εξήγησε πως όταν ο Μάρκ Άντονι βρισκόταν στη σκηνή, κάλεσε τον Μπρούκλιν κοντά του, με όλους να περιμένουν ότι θα ανέβει η νύφη για τον πρώτο τους χορό. Αντί γι’ αυτό, όμως, ο τραγουδιστής ζήτησε να ανέβει «η πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» φωνάζοντας τη Βικτόρια.

«Ο Μπρούκλιν ήταν συντετριμμένος. Πίστευε ότι θα χόρευε για πρώτη φορά με τη γυναίκα του» αποκάλυψε ο DJ, προσθέτοντας πως η Νίκολα έφυγε από την αίθουσα κλαίγοντας, ενώ ο γαμπρός ήταν «παγιδευμένος» πάνω στη σκηνή.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ο Μάρκ Άντονι προέτρεψε στον Μπρούκλιν να αγγίξει τη μητέρα του. «Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» του είπε για να χορέψουν το λάτιν κομμάτι.

«Ήταν μια στιγμή που πάγωσε τον χώρο» είπε ο Fat Tony. «Ήταν άβολο για όλους».

View this post on Instagram

A post shared by Page Six (@pagesix)

Όπως αποκάλυψε, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν ήταν καν το ίδιο το βράδυ του γάμου, αλλά το brunch της επόμενης μέρας, όπου όλοι μιλούσαν γι’ αυτό, ενώ το ζευγάρι είχε φύγει βαθιά στεναχωρημένο. «Ο χορός είναι ένα μικρό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος» παραδέχθηκε ο Fat Tony.

Πλέον ο Μπρούκλιν δηλώνει κατηγορηματικός ως προς το μέλλον της σχέσης του με τους γονείς του. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ μαζί τους», δήλωσε, κατηγορώντας τους ότι προσπάθησαν «ακατάπαυστα να καταστρέψουν» τον γάμο του.

Ο DJ Fat Tony σχολίασε πως αυτή η δημόσια τοποθέτηση ήταν ο τρόπος του Μπρούκλιν να βάλει ένα «τέλος» (closure) στην πίεση που δεχόταν.

«Έφτασε σε ένα σημείο που δεν άντεχε άλλο και ήθελε να πάρει απόσταση. Αν δεν έλεγε τη δική του πλευρά, ο κόσμος θα συνέχιζε να βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα», κατέληξε ο DJ, υπογραμμίζοντας πως για τον νεαρό Μπέκαμ, το ζήτημα της «απρεπούς» συμπεριφοράς είναι καθαρά θέμα προσωπικού συναισθήματος:

«Αν εκείνος ένιωσε ότι ήταν άβολο, τότε ήταν άβολο».

