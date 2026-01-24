magazin
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Ο κόσμος έφαγε με το κουτάλι κάθε πληροφορία, αφού ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν, δημοσίευσε έξι φωτογραφίες στα story του Instagram, κατηγορώντας τους διάσημους γονείς του ότι φύτεψαν αναλήθειες για τον ίδιο στα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας «ψεύτικες σχέσεις» στα κοινωνικά δίκτυα και προσπαθώντας να καταστρέψουν τον γάμο του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Ο Μπρούκλιν ξεκίνησε την επίθεσή του με μια δήλωση πρόθεσης: «Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου».

Με αυτό, αν και δεν χρησιμοποίησε τις ακριβείς λέξεις, πέρασε στην ένθερμη αντεπίθεση, να «διακόψει κάθε επαφή» ή να απομακρύνει τα μέλη της οικογένειας που θεωρούνται πολύ τοξικά και ανίκανα να αλλάξουν – μια συνθήκη που συγκλονίζει τη Γενιά Z και τους γονείς της, τους X, καθώς και τους φίλους τους, τους Boomers.

Κανείς δεν υπονοεί ότι η απόφαση που πήρε ο Μπρούκλιν είναι εύκολη, αλλά τα δίκτυα υποστήριξης και η γλώσσα της θεραπείας φαίνεται να μετριάζουν τον πόνο.

REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo

Παιδιά εναντίον γονιών

Σε ιδιωτικές συνομιλίες αλλά και δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιδέα της «απουσίας επαφής» συζητείται από όλες τις πλευρές. Από τη μία πλευρά είναι εκείνοι που επιλέγουν να διακόψουν τις σχέσεις τους — συχνά επευφημούμενοι από τους συνομηλίκους τους για την επιλογή τους να προτιμήσουν τον εαυτό τους από οποιαδήποτε κατάσταση οδήγησε στη ρήξη.

Από την άλλη πλευρά είναι οι γονείς που έχουν απομακρυνθεί από τα παιδιά τους, μερικοί εκφράζοντας σύγχυση και άλλοι βρίσκοντας τον δικό τους τρόπο να επηρεάσουν το κοινό, αφηγούμενοι τη δική τους πλευρά της ιστορίας.

Ο Karl Pillemer, καθηγητής ανθρώπινης ανάπτυξης στο Cornell και συγγραφέας του βιβλίου «Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them» (Ρήγματα: Διαλυμένες οικογένειες και πώς να τις επιδιορθώσουμε), δήλωσε στο CNN ότι, αν και υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποκοπή των επαφών από ενήλικα παιδιά, εν μέρει χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχουν πραγματικά σκληρά δεδομένα που να δείχνουν ότι έχει σημειωθεί αύξηση.

Διαφορετική αντίληψη

Το 2020, ο Pillemer δήλωσε στο Cornell Chronicle ότι «διαπίστωσε ότι το 27% των Αμερικανών ηλικίας 18 ετών και άνω είχε διακόψει την επικοινωνία με ένα μέλος της οικογένειάς του, οι περισσότεροι από τους οποίους ανέφεραν ότι ήταν αναστατωμένοι από μια τέτοια ρήξη».

Αυτό που παρατηρεί τώρα είναι ότι οι νεότεροι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της Γενιάς Ζ, λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν αποφασίζουν να διακόψουν τις σχέσεις με τις οικογένειές τους, ακόμη και όταν οι γονείς τους δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, όπως «ψυχολογική βία» και «ναρκισσιστική ανατροφή».

«Πρώτον, υπάρχει η ενθάρρυνση των κοινωνικών μέσων που έχει γίνει πιο αποδεκτή», είπε ο Pillemer. «Δεύτερον, υπάρχει ένα είδος αποσύνδεσης μεταξύ αυτού που ορισμένοι νέοι φαίνεται να περιμένουν από τη σχέση γονέα-παιδιού, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από την αντίληψη των γονιών τους για το τι κάνουν».

Δεν υπάρχει κανένας που να έχει πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την οικογένειά του ελαφρά τη καρδία. Αντιθέτως, υπάρχουν άτομα των οποίων οι γονείς τους έχουν καταστρέψει τη ζωή, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν να τους εγκαταλείψουν

YouTube thumbnail

Τα πράγματα μένουν για πάντα

Πλέον, είπε, τα ενήλικα παιδιά δεν χρειάζεται να παραμένουν συνδεδεμένα με την οικογένειά τους επειδή «το αίμα νερό δεν γίνεται», καθώς η νεότερη γενιά έχει «λιγότερο την αίσθηση ότι θα ζήσει με αυτή τη σχέση αν δεν είναι ικανοποιητική, ό,τι και να γίνει».

Όσον αφορά τους Μπέκαμ, ο εκπαιδευτικός είπε ότι του θύμισε μια συζήτηση που είχε σε ένα επεισόδιο του podcast «Sibling Rivalry», που παρουσιάζουν τα διάσημα αδέλφια Κέιτ Χάντσον και Όλιβερ Χάντσον, σχετικά με τη διαπραγμάτευση των οικογενειακών σχέσεων μέσω των κοινωνικών μέσων.

«Θα έλεγα ότι αυτός δεν είναι ένας καλός τρόπος για να χειριστείς τις αποξενώσεις», είπε. «Όταν αποκαλύπτεις ολόκληρη τη σχέση, τραβάς μια απίστευτα ισχυρή γραμμή στην άμμο. Και τότε είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτά τα πράγματα μένουν για πάντα».

Μια δυναστεία διασημοτήτων

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει το σκάνδαλο των Μπέκαμ τόσο ελκυστικό είναι η ματιά που ρίχνει στα παρασκήνια μιας ισχυρής οικογένειας διασημοτήτων.

Από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ γνώρισε την τότε τραγουδίστρια των Spice Girls, Βικτόρια Άνταμς, κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα το 1997, το ζευγάρι φαινόταν να ζει ένα παραμύθι.

Ο πρωτότοκος γιος τους ήταν αναπόσπαστο μέρος της ερωτικής τους ιστορίας. Ονομάστηκε από την περιοχή της Νέας Υόρκης όπου οι γονείς του ανακάλυψαν ότι τον περίμεναν, και ήταν ο τετράμηνος κουμπάρος στο γάμο τους το 1999 στο Luttrellstown Castle στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Η θέση του πρωτότοκου

Καθώς μεγάλωνε, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαινόταν να προσπαθεί σκληρά να βρει τη θέση του. Έχει εργαστεί ως μπαρίστα, μοντέλο, φωτογράφος και επίδοξος σεφ, με δική του σειρά καυτών σαλτσών. Ο γιος των διασημοτήτων φαινόταν να ψάχνει να βρει το σημείο του σε έναν κόσμο που τον γνώριζε από τη γέννησή του.

Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στο βιβλίο «What I See» (Αυτό που βλέπω), μια συλλογή φωτογραφιών του που εκδόθηκε το 2017, όταν ήταν 18 ετών.

«Δεν νομίζω ότι το να είμαι στο προσκήνιο με έχει επηρεάσει ιδιαίτερα. Απλά το έχω συνηθίσει» είπε τότε. «Προφανώς, ως έφηβος, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός, καθώς κάποιος μπορεί να με φωτογράφιζε χωρίς να το καταλάβω».

Ο πατέρας του αναφέρθηκε επίσης σε αυτό το θέμα σε μια σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Beckham» το 2023, όπου σε κάποιο σημείο συγκινήθηκε όταν μίλησε για τα τέσσερα παιδιά του.

«Προσπαθήσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας την πιο φυσιολογική δυνατή ανατροφή» είπε ο πάτερ φαμίλιας. «Αλλά έχουν έναν πατέρα που ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και μια μητέρα που ήταν η Posh Spice».

Τα αδέρφια του Μπρούκλιν είναι ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ. «Θα μπορούσαν να είναι μικρά σκατάκια, αλλά δεν είναι» πρόσθεσε ο μπαμπάς Μπέκαμ. «Και γι’ αυτό λέω ότι είμαι τόσο περήφανος για τα παιδιά μου».

Ελαφρά τη καρδία

Η κοινή γνώμη άλλαξε αυτή την εβδομάδα, όταν ο Μπρούκλιν δημοσίευσε στο Instagram κριτική για τις «θεατρικές αναρτήσεις των γονιών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και είπε ότι το προσωπείο αυτό «ήταν ένα σταθερό στοιχείο της ζωής στην οποία γεννήθηκα».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ το έθεσε λίγο πιο ευγενικά αυτή την εβδομάδα, όταν είπε, αινιγματικά, ότι «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη». Δεν υπάρχει κανένας που να έχει πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την οικογένειά του ελαφρά τη καρδία. Αντιθέτως, υπάρχουν άτομα των οποίων οι γονείς τους έχουν καταστρέψει τη ζωή, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν να τους εγκαταλείψουν.

Το γεγονός ότι ο Μπρούκλιν επέλεξε να επιτεθεί στους γονείς του για τη ζωή τους στο Instagram μέσω μιας σειράς ιστοριών στο Instagram, δείχνει τα όρια του. Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τους Πελτζ, μπορούν να περάσουν μισή ώρα διαβάζοντας την ανταγωγή που κατέθεσαν οι διοργανωτές του γάμου του Μπρούκλιν και της Νίκολα σε απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον τους ο Νέλσον Πελτζ, ο πατέρας της Νίκολα. Ας το θέσουμε κομψά: όσον αφορά τους τύπους προσωπικότητας, οι Πελτζ συναγωνίζονται τους Μπέκαμ.

Ομάδας υποστήριξης απαξιωμένων γονιών

Από την άλλη, το Doormat Mom είναι ένας λογαριασμός στα κοινωνικά μέσα που δημιουργήθηκε από την 59χρονη Laura Wellington, αφού η κόρη της δεν την προσκάλεσε στον γάμο της, και ο οποίος λογαριασμός έχει πλέον 140.000 ακόλουθους σε διάφορες πλατφόρμες.

«Ήσασταν πραγματικά καλοί γονείς, κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε και παρόλα αυτά το παιδί σας αποφάσισε να γίνει ένας αχάριστος μικρός μπάσταρδος ως ενήλικας;» λέει η Wellington στο εναρκτήριο βίντεο. «Πρέπει να συνδεθούμε εδώ. Πρέπει να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον και πρέπει να το συζητήσουμε».

Βικτόρια και Ντέιβιντ, η ομάδα υποστήριξής σας σας περιμένει.

*Με στοιχεία από cnn.com και theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Maja Smiejkowska

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
