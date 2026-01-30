Ντύσου την εκδίκηση: Από τους Μπέκαμ στη Νταϊάνα, τα ρούχα ως πληρωμένη απάντηση – «Clapback costumes»

Η οικογένεια Μπέκαμ παρέδωσε μαθήματα διαχείρισης κρίσεων μέσα από την ντουλάπα της -ξανά. Γνωρίζοντας καλά πως να μετατρέψει κάθε δημόσια εμφάνιση σε μια ηχηρή, αν και σιωπηλή, απάντηση στους επικριτές της η συμμορία των Μπέκαμ (εκτός του άσωτου Μπρούκλιν) βρέθηκε στο Παρίσι με σοβαρή αφορμή.

Η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε με τον τίτλο Chevalier des Arts et des Lettres, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει το γαλλικό κράτος σε προσωπικότητες με ουσιαστική συμβολή στον πολιτισμό και τις τέχνες και η οικογένεια της ήταν εκεί να την τιμήσει.

Επιλέγοντας το συμβολισμό και τη σιωπή απέναντι στην κρίση, η Brand Beckham επιβεβαίωσε πως κατέχει τέχνη του «clapback costume» -μια ενδυματολογική στρατηγική που δεν στοχεύει στην κομψότητα, αλλά στην αποστολή ενός ξεκάθαρου μηνύματος.

«Για κάθε μεγάλο brand, το πώς εμφανίζεσαι —το κοστούμι σου, η συμπεριφορά σου, ο τρόπος που κινείσαι— είναι κρίσιμης σημασίας, είτε η σημειολογία είναι φανερή είτε κρυφή» σχολιάζει στον The Guardian ο σύμβουλος επικοινωνίας Άντι Μίλιγκαν.

Για τους Μπέκαμ, η μόδα δεν ήταν ποτέ τυχαία· ήταν πάντα ο τρόπος τους να ελέγχουν το αφήγημα γύρω από το όνομά τους.

Η πρόσφατη εμφάνιση του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Παρίσι, εν μέσω φημών για οικογενειακές ρήξεις, ήταν μια σπουδή στη σημειολογία. Φορώντας ένα ιαπωνικό τζάκετ Momotaro με την τεχνική sashiko —που μεταφράζεται ως «μικρά τσιμπήματα» ή «ορατή επιδιόρθωση»— ο πρώην ποδοσφαιριστής έστειλε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ανθεκτικότητας.

Αν και η τεράστια Hermès Haut à Courroies από toile τσάντα του προσπάθησε να μονοπωλήσει τα σχόλια —γνωστή και ως HAC η τσάντα σχεδιάστηκε το 1892 για τη μεταφορά ιππικού εξοπλισμού, και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια του οίκου—, το τζάκετ του Μπέκαμ, φτιαγμένο με μια τεχνική που παντρεύει το workwear με τις ενδυμασίες των πολεμικών τεχνών έγινε θέμα συζήτησης σε φόρουμ.

Όλοι οι σχολιαστές συμφωνούσαν πως η εμφάνιση του είναι η σύγχρονη, αρσενική εκδοχή του θρυλικού Revenge Dress της Πριγκίπισσας Νταϊάνα. Όπως σημειώνεται στην ανάλυση της η Morwenna Ferrier του The Guardian, «η μόδα χρησιμοποιείται για να χτίσει το αφήγημα του Ντέιβιντ από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής· όλα γίνονται για να παραμένει το brand στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κοινού».

Η Βικτόρια Μπέκαμ άλλωστε είναι μάστορας στην τέχνη, το έχει αποδείξει εδώ και καιρό. Μετά το viral βίντεο από το ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ όπου ο Ντέιβιντ την «εξανάγκασε» να παραδεχτεί πως δεν είναι ταπεινής καταγωγής και ο πατέρας της την πήγαινε στο σχολείο με Rolls-Royce, η σχεδιάστρια κυκλοφόρησε ένα T-shirt με τη στάμπα My Dad Had A Rolls-Royce.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε επικοινωνιακά ιδιοφυής. «Όταν η χλεύη εναντίον των διασήμων γίνεται πολύ έντονη, εκείνοι βάζουν την κριτική πάνω σε ένα μπλουζάκι», σχολίασε το περιοδικό Grazia.

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε τον τελευταίο λόγο, δηλώνοντας με αυτοσαρκασμό: «Δεν μπορώ να το πολεμήσω άλλο, ναι, ο μπαμπάς μου με πήγαινε στο σχολείο με Rolls-Royce». Απλά το τύπωσε σε ρούχο που πουλούσε με τη μπράντα της.

Στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η οικογένεια λειτούργησε ως μια συμπαγής μονάδα, με κάθε μέλος να φοράει ρούχα που εξέπεμπαν σοβαρότητα και ενότητα -ένα «ενιαίο μέτωπο» απέναντι στην επίθεση του Μπρούκλιν.

«Κάποιοι φορούσαν Victoria Beckham, άλλοι Loewe, όλοι όμως έδειχναν σεμνοί και ταιριαστοί», αναφέρει το ρεπορτάζ που υπενθυμίζει πως η μπράντα Μπέκαμ δεν επιβιώνει απλώς στις κρίσεις· τις ντύνει με μετάξι και τις πουλάει ως το επόμενο must-have trend.

Aσπίδα και δόρυ

Όταν μιλάμε για ενδυματολογικές απαντήσεις, η αφετηρία είναι μία: το μαύρο, έξωμο φόρεμα της ελληνίδας Χριστίνα Σταμπούλιαν που φόρεσε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1994.

Τη βραδιά που ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος παραδεχόταν δημόσια την απιστία του, η Νταϊάνα επέλεξε να μην κρυφτεί, αλλά να εμφανιστεί πιο λαμπερή και απελευθερωμένη από ποτέ.

Αυτό το «φόρεμα της εκδίκησης» παραμένει το χρυσό πρότυπο για το πώς μια γυναίκα μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο του αφηγήματός της. Η δύναμη της εικόνας της ήταν τέτοια που επισκίασε ολοκληρωτικά την τηλεοπτική εξομολόγηση του συζύγου της, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να είναι μια πράξη αντίστασης.

Πιο πρόσφατα, η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη του οίκου Coperni, όπου ένα φόρεμα δημιουργήθηκε πάνω στο σώμα της με σπρέι, θεωρείται ένα σύγχρονο «clapback» απέναντι σε όσους αμφισβητούσαν τη θέση της ως top model της γενιάς της.

Ενα στιγμιότυπο που καταγράφηκε στα χρονικά της μόδας ως μια επίδειξη δύναμης, επαγγελματισμού και ακραίας πειθαρχίας από μια γυναίκα που ήθελε να απαντήσει στους επικριτές της που την θεωρούσαν προϊόν των social media και η «αδελφή της άλλης».

Ακόμη και στιγμές που σήμερα μοιάζουν με ενδυματολογικά fails, όπως οι ντένιμ εμφανίσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2001, λειτούργησαν ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας.

Εκείνη την εποχή, το ζευγάρι χρησιμοποίησε την κοινή του (αμφιλεγόμενη είναι η αλήθεια) αισθητική για να δηλώσει μια αδιάσπαστη ενότητα και να κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα, «απαντώντας» στον ανταγωνισμό της ποπ σκηνής.

Ήταν μια δήλωση ισχύος που έλεγε: «Είμαστε οι βασιλιάδες της βιομηχανίας και ορίζουμε τους δικούς μας κανόνες». Αυτή η στρατηγική του «κοινού μετώπου» μέσω του στιλ είναι η ίδια που έχει χρησιμοποιηθεί άλλωστε πολλές φορές και από τους Μπέκαμ.

Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η χρήση του ρούχου ως ασπίδα και δόρυ ταυτόχρονα με τους διάσημους να επιλέγουν να «μιλήσουν» μέσω των σχεδιαστών γιατί η εικόνα δεν επιδέχεται εύκολα αντίλογο.

Η μόδα της εκδίκησης δεν αφορά το μίσος, αλλά την αυτοπεποίθηση· είναι η απόδειξη ότι η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κρίση είναι η επιτυχία, άψογα, άσπιλα, εκλεκτά ντυμένη.