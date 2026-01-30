magazin
30.01.2026 | 12:56
Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Ντύσου την εκδίκηση: Από τους Μπέκαμ στη Νταϊάνα, τα ρούχα ως πληρωμένη απάντηση – «Clapback costumes»
Ντύσου την εκδίκηση: Από τους Μπέκαμ στη Νταϊάνα, τα ρούχα ως πληρωμένη απάντηση – «Clapback costumes»

Μετά τον πόλεμο στη δυναστεία των Μπέκαμ το στάιλινγκ ανέλαβε να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η οικογένεια Μπέκαμ παρέδωσε μαθήματα διαχείρισης κρίσεων μέσα από την ντουλάπα της -ξανά. Γνωρίζοντας καλά πως να μετατρέψει κάθε δημόσια εμφάνιση σε μια ηχηρή, αν και σιωπηλή, απάντηση στους επικριτές της η συμμορία των Μπέκαμ (εκτός του άσωτου Μπρούκλιν) βρέθηκε στο Παρίσι με σοβαρή αφορμή.

Η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε με τον τίτλο Chevalier des Arts et des Lettres, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει το γαλλικό κράτος σε προσωπικότητες με ουσιαστική συμβολή στον πολιτισμό και τις τέχνες και η οικογένεια της ήταν εκεί να την τιμήσει.

Επιλέγοντας το συμβολισμό και τη σιωπή απέναντι στην κρίση, η Brand Beckham επιβεβαίωσε πως κατέχει τέχνη του «clapback costume» -μια ενδυματολογική στρατηγική που δεν στοχεύει στην κομψότητα, αλλά στην αποστολή ενός ξεκάθαρου μηνύματος.

«Για κάθε μεγάλο brand, το πώς εμφανίζεσαι —το κοστούμι σου, η συμπεριφορά σου, ο τρόπος που κινείσαι— είναι κρίσιμης σημασίας, είτε η σημειολογία είναι φανερή είτε κρυφή» σχολιάζει στον The Guardian ο σύμβουλος επικοινωνίας Άντι Μίλιγκαν.

Για τους Μπέκαμ, η μόδα δεν ήταν ποτέ τυχαία· ήταν πάντα ο τρόπος τους να ελέγχουν το αφήγημα γύρω από το όνομά τους.

Η πρόσφατη εμφάνιση του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Παρίσι, εν μέσω φημών για οικογενειακές ρήξεις, ήταν μια σπουδή στη σημειολογία. Φορώντας ένα ιαπωνικό τζάκετ Momotaro με την τεχνική sashiko —που μεταφράζεται ως «μικρά τσιμπήματα» ή «ορατή επιδιόρθωση»— ο πρώην ποδοσφαιριστής έστειλε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ανθεκτικότητας.

Αν και η τεράστια Hermès Haut à Courroies από toile τσάντα του προσπάθησε να μονοπωλήσει τα σχόλια —γνωστή και ως HAC η τσάντα σχεδιάστηκε το 1892 για τη μεταφορά ιππικού εξοπλισμού, και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια του οίκου—, το τζάκετ του Μπέκαμ, φτιαγμένο με μια τεχνική που παντρεύει το workwear με τις ενδυμασίες των πολεμικών τεχνών έγινε θέμα συζήτησης σε φόρουμ.

Όλοι οι σχολιαστές συμφωνούσαν πως η εμφάνιση του είναι η σύγχρονη, αρσενική εκδοχή του θρυλικού Revenge Dress της Πριγκίπισσας Νταϊάνα. Όπως σημειώνεται στην ανάλυση της η Morwenna Ferrier του The Guardian, «η μόδα χρησιμοποιείται για να χτίσει το αφήγημα του Ντέιβιντ από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής· όλα γίνονται για να παραμένει το brand στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κοινού».

Η Βικτόρια Μπέκαμ άλλωστε είναι μάστορας στην τέχνη, το έχει αποδείξει εδώ και καιρό. Μετά το viral βίντεο από το ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ όπου ο Ντέιβιντ την «εξανάγκασε» να παραδεχτεί πως δεν είναι ταπεινής καταγωγής και ο πατέρας της την πήγαινε στο σχολείο με Rolls-Royce, η σχεδιάστρια κυκλοφόρησε ένα T-shirt με τη στάμπα My Dad Had A Rolls-Royce.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε επικοινωνιακά ιδιοφυής. «Όταν η χλεύη εναντίον των διασήμων γίνεται πολύ έντονη, εκείνοι βάζουν την κριτική πάνω σε ένα μπλουζάκι», σχολίασε το περιοδικό Grazia.

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε τον τελευταίο λόγο, δηλώνοντας με αυτοσαρκασμό: «Δεν μπορώ να το πολεμήσω άλλο, ναι, ο μπαμπάς μου με πήγαινε στο σχολείο με Rolls-Royce». Απλά το τύπωσε σε ρούχο που πουλούσε με τη μπράντα της.

Στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η οικογένεια λειτούργησε ως μια συμπαγής μονάδα, με κάθε μέλος να φοράει ρούχα που εξέπεμπαν σοβαρότητα και ενότητα -ένα «ενιαίο μέτωπο» απέναντι στην επίθεση του Μπρούκλιν.

«Κάποιοι φορούσαν Victoria Beckham, άλλοι Loewe, όλοι όμως έδειχναν σεμνοί και ταιριαστοί», αναφέρει το ρεπορτάζ που υπενθυμίζει πως η μπράντα Μπέκαμ δεν επιβιώνει απλώς στις κρίσεις· τις ντύνει με μετάξι και τις πουλάει ως το επόμενο must-have trend.

Aσπίδα και δόρυ

Όταν μιλάμε για ενδυματολογικές απαντήσεις, η αφετηρία είναι μία: το μαύρο, έξωμο φόρεμα της ελληνίδας Χριστίνα Σταμπούλιαν που φόρεσε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1994.

Τη βραδιά που ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος παραδεχόταν δημόσια την απιστία του, η Νταϊάνα επέλεξε να μην κρυφτεί, αλλά να εμφανιστεί πιο λαμπερή και απελευθερωμένη από ποτέ.

Αυτό το «φόρεμα της εκδίκησης» παραμένει το χρυσό πρότυπο για το πώς μια γυναίκα μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο του αφηγήματός της. Η δύναμη της εικόνας της ήταν τέτοια που επισκίασε ολοκληρωτικά την τηλεοπτική εξομολόγηση του συζύγου της, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να είναι μια πράξη αντίστασης.

Πιο πρόσφατα, η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη του οίκου Coperni, όπου ένα φόρεμα δημιουργήθηκε πάνω στο σώμα της με σπρέι, θεωρείται ένα σύγχρονο «clapback» απέναντι σε όσους αμφισβητούσαν τη θέση της ως top model της γενιάς της.

Ενα στιγμιότυπο που καταγράφηκε στα χρονικά της μόδας ως μια επίδειξη δύναμης, επαγγελματισμού και ακραίας πειθαρχίας από μια γυναίκα που ήθελε να απαντήσει στους επικριτές της που την θεωρούσαν προϊόν των social media και η «αδελφή της άλλης».

@streetartglobe Flashback to the iconic moment @Bella Hadid walked the runway for @coperni in a spray-on dress 🤯 Music: Trampoline by @shaedband (Jauz Remix) #fyp #foryou #fashion #art #streetartglobe ♬ Trampoline – SHAED

Ακόμη και στιγμές που σήμερα μοιάζουν με ενδυματολογικά fails, όπως οι ντένιμ εμφανίσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2001, λειτούργησαν ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας.

Εκείνη την εποχή, το ζευγάρι χρησιμοποίησε την κοινή του (αμφιλεγόμενη είναι η αλήθεια) αισθητική για να δηλώσει μια αδιάσπαστη ενότητα και να κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα, «απαντώντας» στον ανταγωνισμό της ποπ σκηνής.

Ήταν μια δήλωση ισχύος που έλεγε: «Είμαστε οι βασιλιάδες της βιομηχανίας και ορίζουμε τους δικούς μας κανόνες». Αυτή η στρατηγική του «κοινού μετώπου» μέσω του στιλ είναι η ίδια που έχει χρησιμοποιηθεί άλλωστε πολλές φορές και από τους Μπέκαμ.

Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η χρήση του ρούχου ως ασπίδα και δόρυ ταυτόχρονα με τους διάσημους να επιλέγουν να «μιλήσουν» μέσω των σχεδιαστών γιατί η εικόνα δεν επιδέχεται εύκολα αντίλογο.

Η μόδα της εκδίκησης δεν αφορά το μίσος, αλλά την αυτοπεποίθηση· είναι η απόδειξη ότι η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κρίση είναι η επιτυχία, άψογα, άσπιλα, εκλεκτά ντυμένη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream magazin
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 30.01.26

Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 6 άτομα στο Ζεφύρι ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δημοσιεύει νέες σελίδες από τα αρχεία Έπσταϊν
ΗΠΑ 30.01.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δημοσιεύει νέες σελίδες από τα αρχεία Έπσταϊν

Περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες περιλαμβάνονται στην τελευταία παρτίδα από τα αρχεία Έπσταϊν - Η κυκλοφορία τους έρχεται έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία που ορίστηκε σε νόμο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς
Με κρυπτονομίσματα 30.01.26

Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς

Οι ανακριτές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον ύποπτο σε διευθύνσεις που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με μια οντότητα που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς

Σύνταξη
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία
Όσα ανακοίνωσαν 30.01.26

Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών
Κίνδυνος 30.01.26

Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών

Δεκατρείς χώρες υπό την Ολλανδία ζήτησαν με επιστολή στο Συμβούλιο του ΔΟΑΕ να συνεδριάσει, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των επιπλοκών τους στην πυρηνική ασφάλεια

Σύνταξη
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες
Δολοφονία CEO 30.01.26

ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες

Η περιφερειακή δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή. Υποστήριξε ότι είναι νομικά ασύμβατες με τις κατηγορίες για παρακολούθηση που αντιμετωπίζει ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
