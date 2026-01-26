magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Το αίμα, μπράντα γίνεται – O πόλεμος των Μπέκαμ είχε από πάντα νικητή
Το αίμα, μπράντα γίνεται – O πόλεμος των Μπέκαμ είχε από πάντα νικητή

Η βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ στο Instagram προσπάθησε να αμαυρώσει δεκαετίες ελέγχου της εικόνας μιας δυναστείας πολύ ατσάλινης για να πληγωθεί από ένα ακόμη δράμα

Ανάγνωση 1: Οσα γίνονται σε δημόσια θέα με τους Μπέκαμ είναι εξαιρετικά θλιβερά. Μια κάποτε δεμένη οικογένεια διαλυμένη από διαμάχες και πικρία, ένας πολύ αγαπημένος γιος που μπλοκάρει κάθε επαφή με τους γονείς και τα αδέλφια του και μια νύφη που μοιάζει να θέλει να γίνει διάσημη με όποιο κόστος. Αυτό είναι μια ανάγνωση.

Ανάγνωση 2: Όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαχείριση κρίσεων του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ στα 30 χρόνια τους στο δημόσιο βίο ξέρει πως η πρόσφατη κόντρα στην άλλη, ανεπίσημη, βασιλική οικογένεια της Βρετανίας μοιάζει με αυτοκινητιστικό δυστύχημα από το οποίο είναι δύσκολο να αποτρέψεις το βλέμμα σου αλλά οι κεντρικοί πρωταγωνιστές θα τα καταφέρουν. Όπως πάντα.

Μετά από μήνες έντονης έντασης μεταξύ των Μπέκαμ από τη μία πλευρά και του μεγαλύτερου γιου τους, Μπρούκλιν, και της συζύγου του, Νίκολα Πέλτζ Μπέκαμ, από την άλλη, τροφοδοτούμενη από αναρτήσεις και από τις δύο πλευρές, ο Μπρούκλιν τελικά έριξε μια βόμβα τη Δευτέρα δημοσιεύοντας μια δήλωση 821 λέξεων στο Instagram.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε, εκθέτοντας τους λόγους του μέσω μιας σειράς δυσάρεστων και ίσως κωμικοτραγικών κατηγοριών για τις φερόμενες αδικίες των γονιών του, οι οποίες περιελάμβαναν την απόσυρση της Βικτώρια από το σχεδιασμό του νυφικού της νύφης της «την τελευταία στιγμή» και την κατάληψη του πρώτου χορού στον γάμο τους για να «χορέψει πολύ ακατάλληλα πάνω του».

Πόσο σοβαρή είναι η τρέχουσα κρίση; «Είναι απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο στο εγχειρίδιο της μπράντας Μπέκαμ»

Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν, φτάνει στην πρεμιέρα του Scooby Doo 2: Monsters Unleashed στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον κινηματογράφο Vue στο Ίσλινγκτον, στο βόρειο Λονδίνο, την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2004

Ενώ οι λεπτομέρειες των ισχυρισμών του έχουν συζητηθεί τις επόμενες μέρες, ίσως τα πιο τραυματικά σημεία της δήλωσης του 26χρονου ήταν τα σχόλιά του για την εμμονή των γονιών του να χειραγωγούν τη δημόσια εικόνα του. Η παιδική του ηλικία στα μάτια του κοινού του είχε προκαλέσει «ακαταμάχητο άγχος», έγραψε, ενώ «οι αναρτήσεις αγάπης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στην οποία γεννήθηκε».

«Οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν παντρευτώ και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε σε μήνυμα προς τους περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram. «Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

«Η οικογένειά μου δίνει μεγαλύτερη σημασία στη δημοσιότητα και στις χορηγίες από οτιδήποτε άλλο. Η μάρκα Μπέκαμ έρχεται πρώτη» ισχυρίστηκε καθώς «αμέτρητα ψέματα» τοποθετήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια «για να διατηρήσουν τη δική τους πρόσοψη καθαρή», είπε. «Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια βγαίνει πάντα στο φως».

Αυτό θα ήταν μια τραγωδία για κάθε οικογένεια – αλλά επειδή αφορά τους Μπέκαμ, είναι μια πιθανή καταστροφή στις δημόσιες σχέσεις και μια ευκαιρία να μονοπωλήσουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον και τα πρωτοσέλιδα σε κάθε ενημερωτική ιστοσελίδα -όχι μόνο τις ταμπλόιντ.

Η θέση του ζευγαριού ως mega-influencer που κατακτούν τον κόσμο έχει επιτευχθεί, σε μεγάλο βαθμό, χάρη στην δεκαετιών εστίασή τους στη διαμόρφωση, την προώθηση και τον έλεγχο της εικόνας τους. Όποια και αν είναι η αλήθεια των κατηγοριών του Μπρούκλιν, η προσεκτική απεικόνιση μιας αρμονικής οικογενειακής μονάδας έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Mέχρι τη στιγμή που θα ανασυνταχθεί ως Φοίνικας μέσα από τις στάχτες.

Οι αναλυτές είναι διχασμένοι. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η ζημιά στην εικόνα της μπράντας Μπέκαμ δεν θα επανέλθει ποτέ. Άλλωστε έχουν χτίσει μια περιουσία μισού δισεκατομμυρίου λιρών μη κάνοντας πολλά λάθη. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως η ζημιά θα είναι παροδική. Οι Μπέκαμ είναι αλεξίσφαιροι.

Βέβαια η πολύμηνη διαμάχη ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα (Ομάδα Μπέκαμ και Ομάδα Πέλτζ Μπέκαμ) έχει υψηλά διακυβεύματα στη φήμη και των δύο, και ως τέτοια έχει αντιμετωπιστεί προσεκτικά και από τις δύο πλευρές.

Αν οι γονείς Μπέκαμ έχουν μια τρομερή ομάδα στο πλευρό τους, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τον Μπρούκλιν και τη Νίκολα, με έδρα την Καλιφόρνια, της οποίας ο πατέρας, Νέλσον Πέλτζ, είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και δωρητής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος

Η Βικτόρια Μπέκαμ, σύζυγος του αρχηγού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, κρατάει αγκαλιά τον γιο της, Μπρούκλιν, πριν από έναν διεθνή φιλικό αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Τζαμάικα στο Ολντ Τράφορντ του Μάντσεστερ, στις 3 Ιουνίου 2006

Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με την 19 Entertainment (αργότερα XIX), η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην μάνατζερ των Spice Girls, Σάιμον Φούλερ, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια πήραν τα πράγματα της δημοσιότητας στα χέρια τους το 2019.

Δημιούργησαν μια ενιαία ισχυρή ομάδα εντός της εταιρείας του, την David Beckham Ventures, για να επιβλέπει όχι μόνο τις δημόσιες σχέσεις τους, αλλά και τις εμπορικές και εταιρικές τους συνεργασίες, το μάρκετινγκ και την οικονομική διαχείριση -η δημοσιότητα για την επωνυμία μόδας της Victoria Beckham επιβλέπεται ξεχωριστά.

Καθημερινά, η διεύθυνση Τύπου του ζευγαριού διευθύνεται από τη Νικόλα Χάουσον, πρώην επικεφαλής της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Freuds και διευθύντρια επικοινωνίας του ITV. Πολύ περισσότερο από μια υπάλληλος, η Χάουσον ηγείται επίσης του Studio 99, της εταιρείας παραγωγής ταινιών των Μπέκαμ, η οποία έκανε και τα δύο πρόσφατα ντοκιμαντέρ τους στο Netflix, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Αν οι γονείς Μπέκαμ έχουν μια τρομερή ομάδα στο πλευρό τους, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τον Μπρούκλιν και τη Νίκολα, με έδρα την Καλιφόρνια, της οποίας ο πατέρας, Νέλσον Πέλτζ, είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και δωρητής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Καθώς οι εχθρότητες κλιμακώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, το νεότερο ζευγάρι προσέλαβε τον Μάθιου Χίλτζικ που κουβαλάει τη φήμη ενός σκύλου μάχης για τις κρίσεις -ο Χίλτζικ κάποτε ήταν επικεφαλής των εταιρικών δημοσίων σχέσεων της εταιρείας Miramax του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Οι μήνες που ακολούθησαν έχουν αναδείξει μια επικοινωνιακή αρένα γεμάτη από ισχυρισμούς, αρνήσεις, φήμες και αντιπαραθέσεις με όρους «οφθαλμός αντί οφθαλμού»που αναπαράγονται από δημοσιογράφους στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ.

Το νεότερο ζευγάρι είχε προσκληθεί στην 50ή επέτειο του Ντέιβιντ τον Μάιο ή όχι;

Ο Μπρούκλιν ελεγχόταν από τη σύζυγό του, η οποία είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερή του, ή αυτό έλεγαν οι φίλοι των γονιών του για να τους χωρίσουν;

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν «ξεκόψει» τον Μπρούκλιν στο Instagram, ή είχαν μπλοκαριστεί από αυτόν στην ίδια πλατφόρμα;

Είχε στείλει επιστολή παύσης και αποχής μέσω των δικηγόρων του, απαιτώντας να σταματήσουν να τον κάνουν tag στις αναρτήσεις τους ή ο ισχυρισμός είναι ψέμα;

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν κάνει αναγνωρίσει επίσημα καμία διαμάχης, ούτε πριν τα όσα ισχυρίστηκε ο Μπρούκλιν, ούτε μετά. «Οι Μπέκαμ είναι φτιαγμένοι από γερό σκαρί», λέει ο Τζούλιαν Χένρι, ο οποίος χειριζόταν τις δημόσιες σχέσεις της δυναστείας από το 2003 μέχρι και το 2019. «Είναι συνηθισμένοι στο δράμα, στην υπερβολή και σε διαφορετικές αποχρώσεις υστερίας».

Ο Χένρι συνεργαζόταν με το ζευγάρι όταν ο Ντέιβιντ είχε έναν τραυματικό καβγά με τον πατέρα του, Τεντ, ο οποίος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εκείνη την εποχή. Ενώ η τρέχουσα φρενίτιδα ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης μαίνεται, λέει ο Χένρι, «αφήνουν σοφά το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να απορροφήσουν ό,τι έχει πει ο γιος τους, ενώ οι εκπρόσωποί τους δουλεύουν σιωπηλά δημοσιεύοντας ιστορίες γύρω από την οικογένεια για να αποσπάσουν την προσοχή και να μετακινήσουν το δράμα σε πιο ελεγχόμενο έδαφος».

«Οι Μπέκαμ είναι φτιαγμένοι από γερό σκαρί. Είναι συνηθισμένοι στο δράμα, στην υπερβολή και σε διαφορετικές αποχρώσεις υστερίας»

Πόσο σοβαρή είναι η τρέχουσα κρίση; «Είναι απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο στο εγχειρίδιο της μπράντας Μπέκαμ» λέει.

Η προτίμηση του ζευγαριού για δημοσιότητα και έλεγχο εικόνας ήταν εμφανής σχεδόν από τις πρώτες μέρες που ήταν μαζί. Ο αμήχανος 23χρονος ποδοσφαιριστής και η Spice Girl μπορεί να αποκάλυψαν τον αρραβώνα τους, τον Ιανουάριο του 1998, σε μια ομάδα φωτογράφων στην είσοδο ενός ξενοδοχείου στο Τσέσαϊρ, αλλά αυτό ήταν ένα από τα κεφάλαια της ιστορίας τους που δόθηκε στο κοινό χωρίς συμφωνητικά και χρήματα.

Η πρώτη τους εγκυμοσύνη, οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού του Μπρούκλιν και ο γάμος τους το 1999 πουλήθηκαν όλα στο περιοδικό OK!, η τελευταία από αυτές για 1 εκατομμύριο λίρες. Αργά τη νύχτα του γάμου τους, ενώ οι καλεσμένοι ακόμα διασκέδαζαν, το ζευγάρι βρέθηκε με τις ρόμπες και τις παντόφλες του να εξετάζουν προσεκτικά τις φωτογραφίες με τους φωτογράφους του περιοδικού για να εγκρίνουν ποιες εικόνες θα μπορούσαν να δημοσιευτούν.

Μέχρι την εποχή που ο Ντέιβιντ έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης αρκετά χρόνια αργότερα, έχτιζε μια, ασυνήθιστα εξελιγμένη, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης γύρω του.

Μέχρι το 2004 είχε διορίσει έναν «διευθυντή παγκόσμιας ενημέρωσης», τον Σάιμον Ολιβέιρα, υπεύθυνο για όλες τις πτυχές της εικόνας, της φήμης και των εμπορικών συμφωνιών του – μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση για την εποχή.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η πρώην βοηθός του Ντέιβιντ, Ρεμπέκα Λους, δήλωσε στο News of the World ότι είχε σχέση μαζί του. Ο ποδοσφαιριστής εξέδωσε μόνο μια προσεκτικά διατυπωμένη απάντηση αποκαλώντας τον ισχυρισμό της ένα «κλασικό παράδειγμα γελοίων ιστοριών για την ιδιωτική του ζωή» – και στη συνέχεια δεν είπε τίποτα περισσότερο για 19 χρόνια, πριν κάνει μια πολύ έμμεση αναφορά στο αυτοβιογραφικό και ελεγχόμενο από τον ίδιο ντοκιμαντέρ του.

«Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία με άτομα σαν τον Μπέκαμ είναι να δεις πως στέκονται απέναντι στις καταιγίδες», έχει πει ο Ολιβέιρα για την αντίδραση του παίκτη εκείνη την εποχή. «Και αυτές οι στιγμές μπορούν να είναι εξίσου σημαντικές στο πώς χτίζεται η φήμη, η επιρροή, η δημόσια εικόνα και η μπράντα τους παγκοσμίως».

«Aυτό που έχει σημασία με άτομα σαν τους Μπέκαμ είναι να δεις πως στέκονται απέναντι στις καταιγίδες»

Καθώς η σκόνη έχει κατακαθίσει από την βόμβα του Μπρούκλιν, «φίλοι» από την πλευρά του ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι «δεν έχει μετανιώσει» που μίλησε. «Χαιρόμαστε που το κάναμε», φέρεται να είπε το ζευγάρι σε φίλους σύμφωνα με τη Sun. Αλλά ορισμένοι ειδικοί δημοσίων σχέσεων πιστεύουν ότι είναι πιθανό το Μπρούκλιν να υποστεί μεγαλύτερη μόνιμη ζημιά από το επεισόδιο από τους γονείς του.

«Νομίζω ότι ήταν αρκετά άστοχος ο τρόπος που το έκανε», λέει η Λου Κέλι, επικεφαλής στο πρακτορείο branding και δημοσίων σχέσεων Boldspace, υποστηρίζοντας ότι με το να είναι πολύ συγκεκριμένος στις κατηγορίες του εναντίον των γονιών του, ο Μπρούκλιν εκτίθεται σε βαθμό που θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του.

Η Λορίν Μπίτσινγκ, ειδική σε θέματα δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσεων, συμφωνεί ότι η μπράντα των Μπέκαμ θα αντέξει την καταιγίδα. «Από άποψη φήμης, η ζημιά είναι αρκετά περιορισμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματική αναστάτωση στο παρασκήνιο, φυσικά και θα υπάρξει».

Η Μπίτσινγκ έχει διακρίνει ένα γενεαλογικό χάσμα στις αντιδράσεις, λέει, με τους νεότερους να εγκρίνουν και να ταυτίζονται με την συναισθηματική ειλικρίνεια του Μπρούκλιν, ενώ όσοι ακολουθούν τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια εδώ και δεκαετίες είναι πιο πιθανό να τους υποστηρίξουν ενστικτωδώς.

«Αυτή η κατηγορία για το χορό έχει ήδη εξασθενίσει» λέει. «Ενώ είναι ένας ισχυρισμός που σε πρώτη ανάγνωση προσβάλλει τη Βικτόρια σε προσωπικό επίπεδο, έχει γεννήσει meme και έχει διακωμωδηθεί. Όταν κάτι γίνεται πηγή αστείων και όχι οργής, παύει να λειτουργεί ως σοβαρή απειλή για τη φήμη κάποιου».

YouTube thumbnail

Τα λόγια της επιβεβαιώνονται με μια ματιά στα charts. Μετά την ανάρτηση του Μπρούκλιν το μέχρι σήμερα αδιάφορο single της Βικτόρια Μπέκαμ του 2001, Not Such An Innocent Girl, έγινε το πρωτο της σόλο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ίδια έχει συγκεντρώσει τις Spice Girls γύρω της καλλιεργώντας τη φήμη επανένωσης.

Εν τω μεταξύ, η δουλειά του να είσαι Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα αδιάλειπτα.

Την Τρίτη, μια μέρα μετά τη «διακήρυξη ανεξαρτησίας» του Μπρούκλιν από το ζυγό των γονιών του, ο Ντέιβιντ εμφανίστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bank of America λέγοντας κρυπτικά πως «στα παιδιά επιτρέπονται τα λάθη».

Την Πέμπτη δημοσίευσε ένα κομψό βίντεο στο Instagram του προωθώντας την Adidas, μία από τις πολλές εταιρείες που τον χρυσοπληρώνουν για εμπορικές συμφωνίες ή/και αναρτήσεις προς τους 88,5 εκατομμύρια ακολούθους του – άλλα πρόσφατα παραδείγματα είναι μια καφετιέρα, τα ρούχα Boss, η έκθεσης τέχνης Art Basel Qatar και μια μπύρα που αναφέρεται ότι κοστίζουν 300.000 λίρες η κάθε μία.

Η Βικτόρια εμφανίστηκε στο πάρτι των 50ών γενεθλίων της Έμμα Μπάντον, Baby Spice, το Σάββατο. Πόσταρε φωτό, όλα οκ. Την επομένεη πούλησε προϊόν, όλα πολύ οκ.

Το ζευγάρι, λέει ο πρώην διευθυντής μάρκας των Μπέκαμ, Χένρι, «έχει ένα φυσικό ένστικτο να ποζάρει σιωπηλά μπροστά στο κοινό και του αρέσει να παίζει με τον μηχανισμό της φήμης. Κατανοούν πλήρως τη διαφορά μεταξύ της δικής τους πραγματικότητας και αυτή που ο έξω κόσμος προβάλλει επάνω τους».

Πώς βλέπει την οικογενειακή διαμάχη να εξελίσσεται μακροπρόθεσμα; «Περισσότερο δράμα, περισσότερα μελαγχολικά βλέμματα από την οικογένεια μέχρι ένα τελικό φιλί και cut. Η συγκινητική επανένωση τους θα απαθανατιστεί από κάμερες, το συνεργείο θα συγκινηθεί. Θα πωληθεί στο Netflix για πολλά χρήματα».

Συνεπής ως προ το γονίδιο του, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ -«καιροσκόπος» για τη Daily Mail- εκμεταλλεύθηκε το buzz γύρω από το όνομα του προωθώντας με email το νέο προϊόν του.

Την Παρασκευή ο πρωτότοκος έστειλε email στους συνδρομητές του Cloud 23 για να τους υπενθυμίσει την ιστορία πίσω από τη νεοσύστατη μπράντα του με καυτές σάλτσες, αξίας 14 λιρών το μπουκάλι.

«Αλλά αυτό που παρέλειψε να αναφέρει ήταν ότι το 23 στον τίτλο της μάρκας είναι μια αναφορά στον αριθμό φανέλας του ποδοσφαιριστή πατέρα του, Ντέιβιντ, στη Ρεάλ Μαδρίτης και τους Λος Άντζελες Γκάλαξι» σημειώνει η ταμπλόιντ.

View this post on Instagram

A post shared by Cloud23 (@cloud23)

Το email – στο οποίο ο 26χρονος σεφ ποζάρει με το βιβλίο μαγειρικής του – έγραφε: «Με το πάθος του Μπρούκλιν Πέλτζ Μπέκαμ για την εξερεύνηση της κουζίνας ως κινητήριο δύναμη, το Cloud23 αποτελεί απόδειξη της χαράς του να ανακαλύπτεις τη μαγειρική. Εμπνευσμένος από διαφορετικές κουλτούρες και τις γεύσεις που προσφέρουν, ο Μπρούκλιν ήταν πρόθυμος να πειραματιστεί, να εξερευνήσει και να δημιουργήσει μια γευστική επανάσταση».

Άλλωστε το αίμα, μπράντα είναι -αλλάζει;

