magazin
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Spotlight

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast Rest Is Entertainment, η συν-παρουσιάστρια Μαρίνα Χάιντ ισχυρίστηκε ότι η ηθοποιός του Bates Motel, Νίκολα Πελτζ, λαμβάνει ένα εκπληκτικό μηνιαίο επίδομα από τον πατέρα της, τον επενδυτή Νέλσον Πελτζ.

Ο Νέλσον Πελτζ είναι ο ιδρυτής της Trian Fund Management και έχει καθαρή περιουσία που εκτιμάται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Σύμφωνα με τη Χάιντ, πάλι -«από ό,τι έχω ακούσει»-, το ποσό του μηνιαίου επιδόματος του μπαμπά προς την κόρη ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα – ένας ισχυρισμός που προκάλεσε αμέσως υποψίες, εικασίες και πολλά ψου-ψου-ψου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag)

Μια φήμη από το πουθενά

Ωστόσο, η Page Six αναφέρει ότι η φερόμενη αποζημίωση είναι «100%» ψευδής. Αυτό σημαίνει ότι η Χάιντ ενδέχεται να λάβει σύντομα μια διαταγή παύσης και διακοπής της εκπομπής της. Μια πηγή απέρριψε σθεναρά τη φήμη, δηλώνοντας στο μέσο ενημέρωσης: «Η εν λόγω δήλωση δεν έχει καμία πηγή, διότι δεν είναι αληθινή. Είναι απλώς μια φήμη που επινοήθηκε από το πουθενά».

«Από ό,τι ακούω, νομίζω ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν πολλά χρήματα, αλλά όχι τρελά ποσά» είπε, προσθέτοντας: «Έχουν κατά κάποιο τρόπο το όνειρο ότι θα σταθεί στα δικά του πόδια και θα γίνει ανεξάρτητος»

Στα δικά του πόδια

Η Χάιντ ισχυρίστηκε επίσης ότι η οικογένεια Μπέκαμ λειτουργεί πολύ διαφορετικά όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη. «Από ό,τι ακούω, νομίζω ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν πολλά χρήματα, αλλά όχι τρελά ποσά» είπε, προσθέτοντας: «Έχουν κατά κάποιο τρόπο το όνειρο ότι θα σταθεί στα δικά του πόδια και θα γίνει ανεξάρτητος».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νέλσον Πελτζ μπορεί να αμφισβήτησε αυτή την προσέγγιση, προσθέτοντας: «Ακούω -και ίσως ο Νέλσον Πελτζ να το αρνηθεί αυτό- αλλά ακούω επίσης ότι είπε στη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ το εξής: “Δίνω στην κόρη μου ένα εκατομμύριο δολάρια το μήνα. Εσείς γιατί δεν το κάνετε;”».

Οι διάσημοι γονείς του Μπρούκλιν έχουν συνολική καθαρή περιουσία 673 εκατομμυρίων δολαρίων.

YouTube thumbnail

Το δράμα δεν τελειώνει ποτέ

Αυτή η χρονική περίοδος είναι ένα ασταμάτητο δράμα για τη Νίκολα και τον Μπρούκλιν, οι οποίοι έφεραν στο φως της δημοσιότητας την οικογενειακή τους διαμάχη νωρίτερα αυτό το μήνα. Με το διαδίκτυο να παίρνει θέση μετά την αιχμηρή δήλωση του Μπρούκλιν, επικράτησε χάος, κατηγορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γέλια.

Μετά τις δηλώσεις του για τον απρεπή τρόπο που η Βικτόρια χόρευε μαζί του, το διαδίκτυο είχε την τιμητική του. Καθώς ο κόσμος παρακαλούσε να δει βίντεο από το γάμο, στα κοινωνικά μέσα εμφανίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη που έδειχναν γελοίες καταστάσεις, όπως η πρώην Spice Girl να χορεύει break dance πάνω στο νυφικό της Νίκολα.

Το τραγούδι της Βικτόρια, «Not Such an Innocent Girl» έγινε viral και έφτασε στο νούμερο 1 για πρώτη φορά σε 23 χρόνια.

Όσον αφορά το αν ο κόσμος θα δει ποτέ το βίντεο του γάμου, το E! ανέφερε ότι, αν και το ζευγάρι έχει πρόσβαση στο βίντεο, δεν σκοπεύει να το δημοσιεύσει.

Ο Βρετανοαμερικανός δημοσιογράφος Ρομπ Σάτερ ισχυρίστηκε επίσης στο podcast του, Naughty But Nice Substack, ότι τους προσφέρθηκαν εκατομμύρια, αλλά αρνήθηκαν να το πουλήσουν.

*Με στοιχεία από hola.com  | Αρχική Φωτό: REUTERS/Aude Guerrucci

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρχεία Έπσταϊν: Παραιτήθηκε και από μέλος των Εργατικών ο Βρετανός πρώην υπουργός Μάντελσον
Η επιστολή 02.02.26

Παραιτήθηκε και από μέλος των Εργατικών ο Βρετανός πρώην υπουργός Μάντελσον λόγω των δεσμών με τον Έπσταϊν

Ο Πίτερ Μάντελσον είχε απομακρυνθεί πέρσι από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα – Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ – Τι είπε για το άρθρο 86
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του '75 ανήκει στον 20ο αιώνα - Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ - Τι είπε για το άρθρο 86

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό μήνυμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Δείτε το βίντεο

Σύνταξη
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο