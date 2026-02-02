Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast Rest Is Entertainment, η συν-παρουσιάστρια Μαρίνα Χάιντ ισχυρίστηκε ότι η ηθοποιός του Bates Motel, Νίκολα Πελτζ, λαμβάνει ένα εκπληκτικό μηνιαίο επίδομα από τον πατέρα της, τον επενδυτή Νέλσον Πελτζ.

Ο Νέλσον Πελτζ είναι ο ιδρυτής της Trian Fund Management και έχει καθαρή περιουσία που εκτιμάται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Σύμφωνα με τη Χάιντ, πάλι -«από ό,τι έχω ακούσει»-, το ποσό του μηνιαίου επιδόματος του μπαμπά προς την κόρη ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα – ένας ισχυρισμός που προκάλεσε αμέσως υποψίες, εικασίες και πολλά ψου-ψου-ψου.

Μια φήμη από το πουθενά

Ωστόσο, η Page Six αναφέρει ότι η φερόμενη αποζημίωση είναι «100%» ψευδής. Αυτό σημαίνει ότι η Χάιντ ενδέχεται να λάβει σύντομα μια διαταγή παύσης και διακοπής της εκπομπής της. Μια πηγή απέρριψε σθεναρά τη φήμη, δηλώνοντας στο μέσο ενημέρωσης: «Η εν λόγω δήλωση δεν έχει καμία πηγή, διότι δεν είναι αληθινή. Είναι απλώς μια φήμη που επινοήθηκε από το πουθενά».

Στα δικά του πόδια

Η Χάιντ ισχυρίστηκε επίσης ότι η οικογένεια Μπέκαμ λειτουργεί πολύ διαφορετικά όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη. «Από ό,τι ακούω, νομίζω ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν πολλά χρήματα, αλλά όχι τρελά ποσά» είπε, προσθέτοντας: «Έχουν κατά κάποιο τρόπο το όνειρο ότι θα σταθεί στα δικά του πόδια και θα γίνει ανεξάρτητος».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νέλσον Πελτζ μπορεί να αμφισβήτησε αυτή την προσέγγιση, προσθέτοντας: «Ακούω -και ίσως ο Νέλσον Πελτζ να το αρνηθεί αυτό- αλλά ακούω επίσης ότι είπε στη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ το εξής: “Δίνω στην κόρη μου ένα εκατομμύριο δολάρια το μήνα. Εσείς γιατί δεν το κάνετε;”».

Οι διάσημοι γονείς του Μπρούκλιν έχουν συνολική καθαρή περιουσία 673 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το δράμα δεν τελειώνει ποτέ

Αυτή η χρονική περίοδος είναι ένα ασταμάτητο δράμα για τη Νίκολα και τον Μπρούκλιν, οι οποίοι έφεραν στο φως της δημοσιότητας την οικογενειακή τους διαμάχη νωρίτερα αυτό το μήνα. Με το διαδίκτυο να παίρνει θέση μετά την αιχμηρή δήλωση του Μπρούκλιν, επικράτησε χάος, κατηγορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γέλια.

Μετά τις δηλώσεις του για τον απρεπή τρόπο που η Βικτόρια χόρευε μαζί του, το διαδίκτυο είχε την τιμητική του. Καθώς ο κόσμος παρακαλούσε να δει βίντεο από το γάμο, στα κοινωνικά μέσα εμφανίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη που έδειχναν γελοίες καταστάσεις, όπως η πρώην Spice Girl να χορεύει break dance πάνω στο νυφικό της Νίκολα.

Το τραγούδι της Βικτόρια, «Not Such an Innocent Girl» έγινε viral και έφτασε στο νούμερο 1 για πρώτη φορά σε 23 χρόνια.

Όσον αφορά το αν ο κόσμος θα δει ποτέ το βίντεο του γάμου, το E! ανέφερε ότι, αν και το ζευγάρι έχει πρόσβαση στο βίντεο, δεν σκοπεύει να το δημοσιεύσει.

Ο Βρετανοαμερικανός δημοσιογράφος Ρομπ Σάτερ ισχυρίστηκε επίσης στο podcast του, Naughty But Nice Substack, ότι τους προσφέρθηκαν εκατομμύρια, αλλά αρνήθηκαν να το πουλήσουν.

*Με στοιχεία από hola.com