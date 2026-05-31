Μήτρου-Λονγκ: «Θέλω τίτλο με τον Άρη, σπίτι μου η Θεσσαλονίκη»
Μπάσκετ 31 Μαΐου 2026, 08:16

Μήτρου-Λονγκ: «Θέλω τίτλο με τον Άρη, σπίτι μου η Θεσσαλονίκη»

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ μίλησε για την ανανέωσή του με τον Άρη, για τη σεζόν που τελείωσε, αλλά και για αυτή που έρχεται.

Τις πρώτες σκέψεις του, μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άρη, εξέφρασε σήμερα ο Ελάιζα Μήτρου -Λονγκ. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος θα ανήκει στους «κιτρινόμαυρους» ως το καλοκαίρι του 2028, τοποθετήθηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας εμφατικά -ανάμεσα σε άλλα- τη μεγάλη επιθυμία του να κατακτήσει τίτλο με τους Θεσσαλονικείς.

Μιλώντας, αρχικά, για το νέο συμβόλαιό του με την ομάδα, ανέφερε: «Αισθάνομαι υπέροχα. Αρχικά, είμαι ευγνώμων. Είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος που το κλαμπ με είδε ως έναν παίκτη και άνθρωπο που μεγαλώνει μαζί με τον οργανισμό. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Ειλικρινά, το όραμα και οι προσδοκίες μου είναι πολύ υψηλά. Και εννοώ, τις νίκες».

Oι δηλώσεις του Μήτρου-Λονγκ:

Για το τι θεωρεί ως όραμα και τι έχει ως στόχο για τον Άρη: «Το όραμά μου είναι να πάμε στους τελικούς του EuroCup και εύλογα να τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα στην Ελλάδα. Έχω μεγάλες προσδοκίες για μένα και για το κλαμπ.

Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να φέρουμε τα σωστά «κομμάτια» στο παζλ, αυτή είναι η προσδοκία μου. Η φετινή σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, πνευματικά, αγωνιστικά, συναισθηματικά».

Για τη γεύση που του αφήνει η σεζόν που τελείωσε: «Όλα ήταν καινούργια, από την κορυφή ως τη βάση. Ξεκινήσαμε άσχημα τη σεζόν. Αν δεις την ομάδα από το ξεκίνημά της, στη συνέχεια ήταν ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο.

Σίγουρα υπήρχαν συγκεκριμένοι παίκτες και σταφ που ήταν ίδιοι, όμως στην ουσία εξελίχθηκε σε μία διαφορετική ομάδα, ένα άλλο ρόστερ. Όλα αυτά είναι μέρος της ζωής. Ήταν μία σεζόν γεμάτη ανατροπές και βοήθησε όλους να ωριμάσουν, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου».

Για την πρόκληση της επόμενης σεζόν, δεδομένης της αύξησης των ομάδων σε EuroCup και GBL: «Όταν μιλάμε για το πρόγραμμα, στο τέλος της ημέρας, κάθε φορά αντιμετωπίζεις έναν αντίπαλο, οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία πόσες ομάδες θα είναι σε μία διοργάνωση. Οποιαδήποτε ομάδα αντιμετωπίζεις, είναι η ομάδα που πρέπει να κερδίσεις.

Βλέπεις κάθε αντίπαλο τη φορά, ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου και καταλαβαίνεις ότι έχεις τελειώσει όλο το πρόγραμμα γνωρίζοντας το ρεκόρ σου. Συνεχίζεις από εκεί.

Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, όμως δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις άλλες ομάδες, αλλά με τους παίκτες της δικής μας ομάδας. Το επίπεδο στην Ελλάδα είναι υψηλό και ανεβαίνει αρκετά. Επενδύονται πολλά χρήματα».

Για την άνοδο του επιπέδου στις διοργανώσεις: «Όταν πριν από λίγα χρόνια έπαιζα στον Απόλλωνα Πάτρας και μετά για πρώτη φορά στον Άρη, το επίπεδο δεν ήταν τόσο υψηλό. Υπήρχαν τρεις τοπ ομάδες και μετά οι υπόλοιπες. Όμως τώρα οι πρώτες 5-6 ομάδες μπορούν και αποκτούν παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, κάτι που μου αρέσει».

Για τους προσωπικούς στόχους του: «Εξελίσσομαι με όλο τον οργανισμό του Άρη, με όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε, στόχος μου είναι πρώτον να παραμείνω υγιής, με τη βοήθεια του Θεού.

Αναφορικά με το μπασκετικό κομμάτι, θέλω να παίξω καλύτερα για μένα. Να δείξω ότι δεν μπορώ μόνο να σκοράρω, αλλά να παίξω συνολικά καλά, όχι μόνο επιθετικά, αλλά και στην άμυνα. Θέλω να κερδίσω ένα τρόπαιο, δε με ενδιαφέρει ποιο.

Δε θα είναι εύκολο, αλλά ειδικά βλέποντας τον Ολυμπιακό να παίρνει την Ευρωλίγκα, θέλω ένα Κύπελλο. Γι’ αυτό παίζεις το μπάσκετ. Είναι το παν να κερδίζεις ένα τρόπαιο και να συνειδητοποιείς ότι όλη η σκληρή δουλειά, το αίμα, τα δάκρυα, ο ιδρώτας, οι θυσίες που έκανες, έπιασαν τόπο και πήρες έναν τίτλο μαζί με τους συμπαίκτες σου και το coaching staff».

Για το αν πλέον θεωρεί τη Θεσσαλονίκη «σπίτι» του: «Αυτό θέλω. Αυτό είναι το σπίτι μου. Κυριολεκτικά έχω το ίδιο σπίτι εδώ και χρόνια. Ξέρω τη Θεσσαλονίκη σαν την παλάμη του χεριού μου. Αγαπάω αυτήν την πόλη. Είναι πολύ ήρεμη.

Πιστεύω ότι είναι καλύτερη από την Αθήνα, αγαπάω το ότι σου προσφέρει ό,τι μπορείς να χρειαστείς, από νερό και φαγητό μέχρι τα πάντα. Είναι το σπίτι μου.

Ναι, όπου και αν πάω στην καριέρα μου, μετά τη λήξη του συμβολαίου μου ή όποτε άλλοτε, αυτό πάντα θα είναι ένα μέρος που θα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φίλους του Άρη: «Θέλω να ξέρουν οι φίλαθλοι του ΑΡΗ ότι τους εκτιμώ για όσα έχουν κάνει. Πολλοί δεν τους καταλαβαίνουν. Τώρα που είμαι εδώ αρκετά χρόνια, εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα.

Ακόμα και στην αρχή της σεζόν, όταν μας αποδοκίμαζαν μερικές φορές, δεν το έκαναν επειδή δεν τους αρέσουμε, αλλά διότι μας μετέφεραν την προσδοκία τους για την ομάδα μας. Αυτό έδωσε ώθηση και σε μένα προσωπικά και στην ομάδα.

Οπότε, το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι, σας εκτιμώ όλους επειδή πιστέψατε σε μας και πάντα μας δίνατε ώθηση. Και να γνωρίζετε ότι είστε η επέκτασή μας και πως χωρίς εσάς δε θα υπήρχε μπάσκετ του Άρη».

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας
Η ιδέα του «μοναδικού μεγάλου έρωτα» έχει διαμορφώσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις, αλλά η επιστήμη δείχνει ότι η ανθρώπινη ικανότητα για αγάπη είναι πολύ πιο σύνθετη

Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος
Τα καρδιολογικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος

Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων [βίντεο]
Μέχρι στιγμής 283 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι σε επεισόδια κυρίως γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, που είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον μεγάλο τελικό. Λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμοί

Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει
Ουκρανοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και παρουσίασαν εξαρτήματα από πύραυλο Ορέσνικ, τονίζουν πως οι ζημιές είναι μικρές, τα εξαρτήματα παλιά, όμως τα σημαντικά προβλήματα που θέτει είναι αξεπέραστα

Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου με όπλο και σημαία [βίντεο]
Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές και μέσα ενημέρωσης της χώρας, στρατιώτες στη Δυτική Όχθη «έστησαν» φωτογράφιση για να συλλάβουν ανήλικο με όπλο και σημαία της Παλαιστίνης. Απάντηση του στρατού

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

